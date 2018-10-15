«Накал страстей достиг апогея». На выборах главы Хакасии остался всего один кандидат

На выборах главы Хакасии остался всего один кандидат. О своем отказе принимать участие в выборах главы региона заявил Александр Мяхар. Ранее хакасский избирком передумал через суд снимать его единственного соперника –коммуниста Валентина Коновалова. Последний уже заявил, что не планирует сниматься с выборов. Чтобы стать главой региона, ему нужно будет набрать порядка 50% голосов. Однако для проведения очередного тура выборов необходимо выбрать дату, с чем, как выясняется, произошла очередная заминка.

«Без давления»

Говоря о решении покинуть выборы главы Хакасии, кандидат от Партии роста Александр Мяхар заявил: «Сегодня я даю пример правильного решения. Я принял решение снять кандидатуру с выборов главы Республики Хакасия». Объясняя свой не всем понятный поступок, Мяхар пояснил, что жители Хакасии имеют право «сделать осознанный и взвешенный выбор» губернатора, однако сейчас такой выбор сделать невозможно, «ввиду того что накал страстей достиг апогея».

Мяхар обратился с призывом к коммунисту Валентину Коновалову – единственному участнику выборов, также снять свою кандидатуру. Мяхар убежден, что, если перенести выборы и снять всех кандидатов, то именно это станет разумным решением и жители Хакасии получат возможность «сделать правильный выбор».​

Кандидат от Партии роста заявил, что отзовет свой иск в Верховный суд Хакасии, который он подал против Коновалова: чтобы тот мог принять решение об отказе от участия в выборах «без давления».

«Считаю, что у человека должно быть право самостоятельно, а не принудительно принять решение об отказе участвовать дальше в выборах. Я прошу Валентина серьезно отнестись к моим словам, думая в первую очередь о земляках, а не о политических очках», – сказал Мяхар.

Один в поле воин

Коновалов уже заявил, что от выборов отказываться не будет, и продолжит в них участвовать. Он также напомнил, что в свое время КПРФ несколько раз заявляли об отказе сниматься с выборов.

«Избиратели верят в нас, мы их не подведем», – подчеркнул Коновалов, которому теперь для победы на выборах нужно будет набрать порядка 50% голосов.

Ранее, 11 октября избирком Хакасии по представлению прокуратуры принял решение подать против Коновалова иск в Верховный суд Хакасии с требованием снять его с выборов. Как заявляли в ведомстве, в процессе подачи документов на регистрацию Коновалов совершил несколько нарушений. В частности, он неправильно указал название регионального отделения КПРФ и не подписал документы. Однако через четыре дня избирком решил отозвать свой иск, объяснив, что срок, который предусматривается законом для подачи исковых заявлений, закончился.

Планировалось, что второй тур выборов главы Хакасии пройдет в воскресенье, 21 октября. Но после отказа от участия в выборах Мяхара и отзыва иска избиркома к Коновалову, дата выборов будет перенесена. Скорее всего, как отметили в Центризбиркоме, они пройдут 11 ноября. Согласно закону, выборы переносятся не больше, чем на две недели. Но новая дата выборов выпадает на государственный праздник 4 ноября, и по этой причине голосование будет еще раз сдвинуто.

Куда делись остальные кандидаты

В первом туре выборов, которые прошли еще 9 сентября, бывший глава Хакасии Виктор Зимин заручился поддержкой 32,42% голосов избирателей. Однако он уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, который смог набрать 44,81%. Далее была названа дата второго тура: 23 сентября. Но за два дня до открытия избирательных участков Зимин решил снять свою кандидатуру, объяснив этот шаг «состоянием здоровья».

Тогда голосование перенесли еще раз, на 7 октября. Однако 2 октября еще один кандидат на пост главы региона, Андрей Филягин от «Справедливой России», также решил сняться с выборов. После чего хакасский избирком перевел второй тур на 21 октября, в котором должны были принять участие Коновалов и Мяхар, однако последний тоже решил снять свою кандидатуру.