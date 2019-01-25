Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ЯНВ, 10:25 МСК
USD (ЦБ)    66,0016
EUR (ЦБ)    75,0306

25 ЯНВ, 10:25 МСК
USD (ЦБ)    66,0016
EUR (ЦБ)    75,0306

Найти работу после вуза – нереально, Центробанк скупит валюту за вас и другие новости пятницы

25 Января 2019 49 0 События и факты
Найти работу после вуза – нереально, Центробанк скупит валюту за вас и другие новости пятницы

55% россиян считают, что трудно найти работу после окончания вуза. Еще 20% уверены, что этого сделать не удастся, свидетельствуют исследование ВЦИОМ. За последние 10 лет число таких пессимистов выросло на 5%. Сами студенты смотрят на жизнь с большим оптимизмом. 36% из них считают, что трудоустройство не потребует от них значительных усилий. Проведенный опрос показал также, что самым важным фактором в обеспечении будущей карьеры является хорошая учеба и желание стать профессионалом.

Рассекречен ряд архивных документов, связанных с блокадой Ленинграда и его последующим освобождением. Они связаны с функционированием «дороги жизни» по льду Ладожского озера, участию подводных лодок в операциях на Ладоге, строительстве уникального подводного 35-километрового трубопровода для поставок топлива в осажденный город. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. По разным данным за это время погибло от 600 тыс. до 1,5 млн человек.

В России разрабатывается программа космического туризма. Причем делает это частная компания «Космокурс». Предполагается, что корабль с шестью туристами будет запускаться в космос по суборбитальной траектории, то есть без оборота вокруг Земли. Полет будет занимать 15 минут, из ни 5 минут пройдут в невесомости. Первый полет запланирован на 2025 год. Стоимость поездки составит 250 тыс. долларов, передает ТАСС.

В Киеве заявили, что Москва будет вынуждена подписать новый контракт на транзит газа в Европу. Это, по утверждению украинской стороны, связано с тем, что при самом благоприятном стечении обстоятельств построить «Северный поток – 2» к 2020 году, когда истечет срок действия договора между Россией и Украиной на транзит газа в Европу, не удастся. Киев предупреждает, что чем дольше Россия будет затягивать переговоры, тем сложнее будет идти процесс заключение контракта, сообщает РИА Новости.

ЦБ приступит к покупкам иностранной валюты на внутреннем рынке с 1 февраля этого года. Это увеличит ежедневный объем валютных поступлений на 2,8 млрд руб, передает «Интерфакс».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

Узнай, страна

В Конгресс-холле обучат искусству семейного воспитания

В Конгресс-холле обучат искусству семейного воспитания

В Якутии Центральный энергорайон присоединен к Единой национальной электрической сети России

В Якутии Центральный энергорайон присоединен к Единой национальной электрической сети России

В Московской области запустили серийное производство инновационных косметических средств

В Московской области запустили серийное производство инновационных косметических средств

Агентство развития и инвестиций подписало соглашение о сотрудничестве с Администрацией города Омска

Агентство развития и инвестиций подписало соглашение о сотрудничестве с Администрацией города Омска

Новости СМИ

Новости дня

09:57 Центробанк отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс» Центробанк отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:35 Замглавы МИД РФ передали письмо с требованиями по соблюдению ДРСМД Замглавы МИД РФ передали письмо с требованиями по соблюдению ДРСМД
08:59 Послания с сообщениями о бомбе получили 11 иркутских школ Послания с сообщениями о бомбе получили 11 иркутских школ
08:37 Стоимость нефти растет на фоне ситуации в Венесуэле Стоимость нефти растет на фоне ситуации в Венесуэле
07:48 Ежедневное употребление жареной курицы увеличивает риск смерти более чем на 10% Ежедневное употребление жареной курицы увеличивает риск смерти более чем на 10%
07:33 США отозвали часть дипломатов из Венесуэлы США отозвали часть дипломатов из Венесуэлы
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
07:20 В Иркутской области эвакуировали 11 объектов из-за угрозы минирования В Иркутской области эвакуировали 11 объектов из-за угрозы минирования

Узнай, страна!

07:00 В Конгресс-холле обучат искусству семейного воспитания В Конгресс-холле обучат искусству семейного воспитания
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
24 ЯНВ, 17:43 В Якутии Центральный энергорайон присоединен к Единой национальной электрической сети России В Якутии Центральный энергорайон присоединен к Единой национальной электрической сети России
24 ЯНВ, 17:05 В Московской области запустили серийное производство инновационных косметических средств В Московской области запустили серийное производство инновационных косметических средств
24 ЯНВ, 15:33 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Это явно лишняя ступенька Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Это явно лишняя ступенька
24 ЯНВ, 14:20 В Ярославской области заложили новейшее малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» В Ярославской области заложили новейшее малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин»
23 ЯНВ, 18:06 Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг» Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter