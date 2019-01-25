Найти работу после вуза – нереально, Центробанк скупит валюту за вас и другие новости пятницы

55% россиян считают, что трудно найти работу после окончания вуза. Еще 20% уверены, что этого сделать не удастся, свидетельствуют исследование ВЦИОМ. За последние 10 лет число таких пессимистов выросло на 5%. Сами студенты смотрят на жизнь с большим оптимизмом. 36% из них считают, что трудоустройство не потребует от них значительных усилий. Проведенный опрос показал также, что самым важным фактором в обеспечении будущей карьеры является хорошая учеба и желание стать профессионалом.

Рассекречен ряд архивных документов, связанных с блокадой Ленинграда и его последующим освобождением. Они связаны с функционированием «дороги жизни» по льду Ладожского озера, участию подводных лодок в операциях на Ладоге, строительстве уникального подводного 35-километрового трубопровода для поставок топлива в осажденный город. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. По разным данным за это время погибло от 600 тыс. до 1,5 млн человек.

В России разрабатывается программа космического туризма. Причем делает это частная компания «Космокурс». Предполагается, что корабль с шестью туристами будет запускаться в космос по суборбитальной траектории, то есть без оборота вокруг Земли. Полет будет занимать 15 минут, из ни 5 минут пройдут в невесомости. Первый полет запланирован на 2025 год. Стоимость поездки составит 250 тыс. долларов, передает ТАСС.

В Киеве заявили, что Москва будет вынуждена подписать новый контракт на транзит газа в Европу. Это, по утверждению украинской стороны, связано с тем, что при самом благоприятном стечении обстоятельств построить «Северный поток – 2» к 2020 году, когда истечет срок действия договора между Россией и Украиной на транзит газа в Европу, не удастся. Киев предупреждает, что чем дольше Россия будет затягивать переговоры, тем сложнее будет идти процесс заключение контракта, сообщает РИА Новости.

ЦБ приступит к покупкам иностранной валюты на внутреннем рынке с 1 февраля этого года. Это увеличит ежедневный объем валютных поступлений на 2,8 млрд руб, передает «Интерфакс».