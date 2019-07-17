Найти общий язык. Жители Донбасса требуют от Зеленского прекратить войну на юго-востоке Украины

Порядка миллиона жителей Донбасса планируют отправить петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо. Суть послания по-человечески проста: остановить боевые действия в регионе и приступить к исполнению пунктов минских соглашений. Выполнения достигнутых в Минске договоренностей через Совбез ООН потребовала Россия. Речь идет о праве на языковое самоопределение жителей Донбасса, реализовать которое стало крайне трудно после вступления в силу закона об украинском языке.

Накажите убийц!

Тысячи людей собрались в центре Донецка, чтобы принять участие в акции «Зеленский, признай выбор Донбасса». Как рассказал один из организаторов, на данный момент уже более миллиона человек поддержали в интернете эту акцию . Жители всего юго-восточного региона Украины, а не только самопровозглашенных республик, ждут от президента Зеленского конкретных действий.

«Это жители не только ДНР и ЛНР, это жители всего Донбасса. Сегодня мы решили подготовить открытое письмо Зеленскому с требованием признать выбор Донбасса, прекратить войну и выполнить минские договоренности. Сейчас нас миллион человек, но я уверен, что к тому моменту, когда письмо будет готово, людей будет больше», - заявил общественник и участник акции Владимир Ярош.

В обращении к президенту люди требуют, чтобы глава Украины остановил обстрел домов, вернул пенсии, а также предоставил право говорить на родном, русском языке. «Признайте право Донбасса на интеграцию с Россией! Дайте нам возможность развивать нашу экономику! Дайте нашей милиции нас защищать!», - требуют авторы петиции. Жители Донбасса также просят наказать преступников, к которым относят Петра Порошенко, Александра Турчинова, а также Игоря Коломойского, Руслана Хомчака и тех, кто «отдавал приказы убивать мирных жителей».

ОБСЕ подтверждает

Тем временем наблюдатели спецкомиссии ОБСЕ фиксируют факты использования украинскими силовиками беспилотников на Донбассе – об этом говорится в обнародованном отчете комиссии. Одновременно поступили сообщения от представителей народной милиции ЛНР о том, что за последнее время у линии соприкосновения в Донбассе активизировалась разведка украинских ВС. И это при том, что минские соглашения запрещают полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения.

«Миссия зафиксировала одного мужчину в камуфляжной одежде с пультом управления, осуществлявшего посадку БПЛА (квадрокоптер серого цвета) возле автомобиля», - сообщают наблюдатели. Уточняя, что инцидент произошел на восточной окраине около Попасной, контролируемой ВС Украины.

Военная операция против ДНР и ЛНР началась весной 2014 года после февральского госпереворота на Украине. Донецка и Луганская области тогда заявили о своем независимом статусе. Согласно последней информации ООН, жертвами конфликта в этом регионе стали около 13 тысяч человек.

Рекомендации ООН

Вчера на территории Украины вступил в силу закон о государственном языке, ограничивающий использование в стране русского языка.

При этом, в минских договоренностях одобренных резолюцией СБ ООН, как напомнил в разговоре с ТАСС зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, существует пункт о языковом самоопределении жителей Донбасса. То есть, по факту выходит следующее: если Донбасс вернется в Украину, то закон будет нарушать это право использовать родной для большинства жителей Донбасса русский язык. "Мы ведем речь не против украинского языка, а о защите русского, искоренять который киевская власть принялась драконовскими средствами", - передает ТАСС слова российского постпреда при ООН Василия Небензя.

Новый украинский закон вызвал озабоченность в ОНН. По словам заместителя генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, беспокойство возникло «даже после устранение ряда спорных моментов в его итоговой редакции». В связи с чем управление Верховного комиссара ООН по правам человека порекомендовало правительству Украины разработать другой закон - такой, который обеспечит защиту прав меньшинств и сохранит государственный язык как инструмент интеграции общества.

Говоря о ситуации в Донбассе, в интервью АиФ глава МИД РФ заявил, что ситуация в регионе, действительно, сложная - огонь до сих пор не прекращен, обстрелы продолжаются. Страдания жителей Донбасса «болью отзываются в наших сердцах. Рассчитываем, что недавние заверения Киева о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после досрочных выборов в Верховную Раду», - подчеркнул Сергей Лавров.