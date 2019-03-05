«Нафтогаз» волнуется, Медведев успокаивает. Сохранится ли транзит газа через территорию Украины?

Глава украинского «Нафтогаза» бьет тревогу – в случае реализации «Северного потока-2», а вместе с ним и «Турецкого» газотранспортная система (ГТС) Украины окажется невостребованной. Ничего нового в его сообщении, на первый взгляд, не прозвучало – газовыми трубами России на Украине пугают уже детей. Интересно другое – публичные заявления из Киева летят стрелами тогда, когда представители российской власти едут лоббировать прокладку очередных труб. На этот раз украинский набат прозвучал перед посещением Дмитрия Медведева Болгарии. Но Медведев в интервью люксембургской газете заверил, что на условиях Москвы обо всем можно договориться.

Волнения «Нафтогаза»

«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», – заявил глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире «5 канала» Украины. Газовые трубы Коболев называет сдерживающим фактором против «российской агрессии». Он переводит все в геополитическую плоскость – не будет транзита газа в Европу, не будет препон для развязывания военного конфликта. Коболев намеренно умалчивает о санкциях и отказе Европы от российского газа в случае большой войны.

«Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска», – считает Коболев.

При этом глава украинской газовой компании признает: «аспект безопасности» не особо волнует Евросоюз. Заинтересованные европейские страны продолжают инвестировать в «Северный поток-2», а не в газотранспортную систему Украины. Поэтому, по мнению Коболева, Киеву нужно выйти на «классическое партнерство» с Европой.

«Нам нужно привлечь зарубежные компании в управление украинской ГТС и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе, на энергоэффективность, много на что», – подчеркнул Коболев, которого, возможно, первым отправят в отставку с поста главы компании, когда и если она перейдет под внешнее управление.

Успокойтесь, транзит останется!

Однако премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил в обратном: газовый транзит через украинскую территорию может быть сохранен и после 2019 года, когда истечет срок действия прежнего договора. Но у Москвы есть условия.

«Это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», – заявил российский премьер в интервью Luxemburger Wort. Другими словами, Россия хочет, чтобы «Нафтогаз» перестал донимать «Газпром» международными исками, предложил низкие тарифы на перекачку газа, а власти в Киеве стали сговорчивее.

Российский премьер также отметил, что проект «Северный поток -2» сможет закрыть только часть импорта, который необходим Евросоюзу. При этом газопровод будет более дешевым и стабильным маршрутом, благодаря которому транзитные риски будут снижены. Медведев подчеркнул, что России выгодно иметь «множество путей транспортировки топлива потребителям». Надо отметить, что не менее выгодно и строить газопроводы, отдавая подряды своим компаниям.

Дорогой транзит

Как ранее сообщал министр энергетики России Александр Новак, украинский транзит газа обходится России в два раза дороже остальных маршрутов. Собственно, тариф на прокачку газа по этому направлению в два-два с половиной раза больше, чем по тому же «Северному потоку» либо трубе «Ямал-Европа».

По словам Новака, новый договор с Киевом, в первую очередь, должен стать коммерчески выгодным, а также предлагать конкурентоспособный маршрут. В Киеве, судя по всему, к подобным условиям пока не готовы. Хотя обслуживание неработающей ГТС тоже будет стоить денег, и немалых – 3 млрд долларов в год. Так что договариваться придется.