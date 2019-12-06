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«Нафтогаз» победил? «Газпром» заплатил Киеву 2,1 млрд долларов

6 Декабря 2019 44 0 Экономика
«Нафтогаз» победил? «Газпром» заплатил Киеву 2,1 млрд долларов

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал о процессе взыскания долгов с «Газпрома» по иску, который ранее был удовлетворен Стокгольмским арбитражем. В общей сложности, по его словам, с российской компании получилось взыскать 2,1 млрд долларов. Эта сумма – только 45% компенсации, которая была присуждена в феврале 2018 года. В общей сложности «Нафтогаз» планирует получить от России более 4,6 млрд долларов за недопоставки газа.

«Часть выигрыша»

4,6 млрд долларов компенсации за недопоставки газа Стокгольмский арбитражный суд обязал выплатить «Газпром» в 2018 году. Как рассказал глава «Нафтогаза» Коболев изданию «Лига.Бизнес», его компании удалось к настоящему моменту взыскать с российской монополии 45% от этой суммы – 2,1 млрд долларов.

«Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», – сказал глава «Нафтогаза».

Останавливаться на этом Киев не собирается и хочет взыскать оставшуюся сумму. С учетом набежавших процентов, «Газпром» сейчас должен «Нафтогазу» не 2,5 млрд, а 3 млрд долларов. Если российская сторона откажется платить, Киев намерен продать часть активов «Газпрома» за рубежом после решения местных судов.

«Газпром» подавал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, но ее отклонил суд округа Свеа (Швеция) и газовой монополии пришлось исполнять судебное решение.

Альтернатива компенсациям

Министр энергетики Украины Алексей Оржель недавно заявлял, что в ближайшее время он ждет согласования Киевом и Москвой условий по поставкам газа, а также подробности нового транзитного договора.

По его словам, в счет компенсаций по искам «Натогаза» к «Газпрому» в Киеве готовы принимать прямые поставки газа из России. Впрочем, рассматривается два варианта:

  • если Киев и Москва не смогут договориться по транзиту, то Украина не будет отзывать иски против «Газпрома» из международных арбитражей.
  • При сохранении транзита, иски о неполучении украинской стороной дохода не будут иметь оснований либо будут значительно снижены.

Стоимость претензий

Как напоминает РИА Новости, в декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмским арбитражом были вынесены решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит газа.

Иск о контрактах на поставки – в пользу «Газпрома», иск о контрактах на транзит – в пользу «Нафтогаза» присуждено 4,673 миллиарда долларов. Поскольку арбитрами были зачтены встречные требования, то по итогу «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» пытался оспорить решение, но 27 ноября судом в окончательном порядке была отклонена апелляция, а ее обжалование стало невозможным.

Существующие договоры на поставку и транзит газа заканчиваются в конце года. Со своей стороны Москва настаивает – новые соглашения нужно подписать, но при следующих условиях:

  • двусторонний отказ от претензий в международном арбитраже,
  • прекращение судебных разбирательств.

Киев называет эти условия неприемлемыми, в общей сложности оценивая сумму претензий к «Газпрому» в 22 млрд долларов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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