Надбавка 10 копеек. В России установили монополию на торговлю медицинскими масками 183 0 Экономика

Правительство установило монополию на торговлю медицинскими масками, перчатками, респираторами и марлей. Также введено государственное регулирование цен на медицинские изделия и максимально допустимая наценка на товары из указанной категории в опте и рознице. Оператором-координатором продажи изделий станет «Росхимзащита», которая входит в государственный концерн «Ростех». В рознице маскам запретят дорожать больше, чем на 10 копеек от стоимости поставщика.