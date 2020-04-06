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Надбавка 10 копеек. В России установили монополию на торговлю медицинскими масками
6 Апреля 2020 183 0 Экономика
Правительство установило монополию на торговлю медицинскими масками, перчатками, респираторами и марлей. Также введено государственное регулирование цен на медицинские изделия и максимально допустимая наценка на товары из указанной категории в опте и рознице. Оператором-координатором продажи изделий станет «Росхимзащита», которая входит в государственный концерн «Ростех». В рознице маскам запретят дорожать больше, чем на 10 копеек от стоимости поставщика.
Монополия на маски
- В России вводятся ограничения на оптовую и розничную продажу ряда медицинских изделий для всех компаний. Оптовые поставки продукции сможет осуществлять только АО «Корпорация "Росхимзащита"», которой правительство предоставляет права монополии, а розничные продажи – организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Обычные магазины и онлайн-магазины больше отпускать эти товары не смогут. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
- Ограничения коснутся медицинских масок и перчаток, фильтрующего респиратора и марли, комплектов защитной одежды и одноразовых медицинских комплектов из нетканых материалов.
- При этом в документе за подписью Мишустина оговаривается и размер оптовой надбавки к фактически отпускным ценам – он не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, таможенные и транспортные расходы.
- Предельный размер розничной надбавки, в свою очередь, не должен превышать 10 копеек за единицу товара.
- Несоблюдение правил будет считаться «нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических». Нарушители будут привлекаться к ответственности по соответствующим статьям.
- В период действия режима ЧС для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей нарушение повлечет штраф в размере 150 тыс. руб., а для юридических лиц – до 500 тыс. руб. О конечной цене медицинских масок не сообщается.
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