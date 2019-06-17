На высоких берегах Амура. Как прокуроры России и Китая решают проблемы экологии.

В Хабаровске открылся российско-китайский круглый стол по теме «Защита природных ресурсов». Его участниками стали представители Генпрокуратуры РФ и Верховной народной прокуратуры Китая. Представитель Генпрокуратуры заявил, что в прошлом году Россия сократила сброс неочищенных сточных вод в Амур на 35,8 миллиона кубометров.

Двустороннее сотрудничество

Комментируя ситуацию, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры РФ Евгений Надыршин отметил: «Как с российской, так и с китайской стороны в реку сбрасывается огромное количество сточных вод, но принимаются меры по защите окружающей среды. В 2018 году количество сбросов с российской стороны снизилось на 35,89 миллиона кубометров и составило 687,24 миллиона кубометров. Положительная динамика достигнута в том числе благодаря активизации работы прокуроров».

Он также отметил, что еще одной серьезной экологической проблемой являются лесные пожары, причем, на обоих берегах Амура - и в России, и в КНР. Они приводят к негативным последствиям, когда в экосистеме водоема оказывается органика, взвешенные вещества, а также нефтепродукты и тяжелые металлы.

Обращаясь к участникам круглого стола, Надыршин предложил наладить конструктивное сотрудничество, связанное с вопросами «перехода природных пожаров трансграничного характера» России и Китая. Он отметил, что всегда есть так называемый «виновник пожара» или перехода огня на объекты инфраструктуры, на которые можно оперативно реагировать усилиями двух стран.

Состояние Амура

Амур является одной из десяти крупнейших экологических систем планеты, которая к тому же отличается большим биоразнообразием. Речной бассейн находится в четырех странах: России, КНР, Монголии и КНДР.

Каждый год в Амур скидывается порядка 230 тонн химических веществ и еще около одного миллиарда кубометров сточных вод.Как напоминает РИА Новости, начиная с 2006 года Россия и Китай занимаются мониторингом качества воды в реке. Речь идет в том числе и о совместных отборах проб не только в реке Амур, но и в таких реках как Уссури, Аргунь, Раздольная (Суйфэнь), и в озерах Ханка (Синкай). Все эти водные объекты находятся на границе между странами.

Что касается России и Китая, то эти страны связывает порядка четырех тысяч километров общей границы, включая большое число рек и водоемов. И состояние Амура крайне тревожит власти и граждан обеих стран.

Прокуроры Китая и России

В Китае уже создана достаточно полная законодательная система по защите окружающей среды и природных ресурсов, и в ней значительную часть занимает прокуратура. Как рассказал начальник управления международного сотрудничества Верховной народной прокуратуры КНР Жуань Даньшэн, теперь перед Китаем стоит задача по воспитанию экологической культуры в обществе.

Российские прокуроры наделены полномочиями проводить надзор за уголовными делами по преступлениям в экологической сфере, а также заниматься проверками и принимать участие в судебных заседаниях.

При этом, как отмечается, работа российских и китайских прокуроров в работе по защите окружающей среды существенно отличается. Правоохранительные органы России, как правило, нацелены на надзор и предотвращение последствий экологических катастроф. А вот китайские правоохранители, в основном, работают по уголовному преследованию. То есть в случаях, когда преступление уже совершено.

Российские прокуроры уделяют внимание экологической ситуации не только на Амуре, но и в целом по стране. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника Главного управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолия Паламарчука, за два года в России было уничтожено более 10 тысяч незаконных свалок отходов. «Более 800 предприятий оборудовали очистными сооружениями сточные и безотводные коллекторы, выбрасывающие вредные вещества»,— отметил он во время заседания, посвященного вопросам охраны окружающей среды. Также, по словам Паламарчука, в суды было направлено 25 тысяч исковых заявлений, в которых речь идет о взыскании экологического ущерба на сумму 3 млрд руб.