Капитал страны
Капитал Страны
Восточный экономический форум ENGLISH
19 СЕН, 14:02 МСК
USD (ЦБ)    67,0098
EUR (ЦБ)    78,3613

19 СЕН, 14:02 МСК
USD (ЦБ)    67,0098
EUR (ЦБ)    78,3613
Восточный экономический форум

На тропе торговой войны. Зачем Китай начал распродажу долговых бумаг США

19 Сентября 2018 187 0 Тренды Экономика
На тропе торговой войны. Зачем Китай начал распродажу долговых бумаг США

Китай сократил вложения в госдолг США на 7,7 млрд долларов, свидетельствуют данные Минфина США за июль этого года. Для КНР это незначительное снижение – всего Пекин держит в US Treasures 1,171 трлн долларов и является лидером по объему инвестиций в долговые обязательства Вашингтона. В том числе благодаря Китаю США могут наращивать государственные расходы, несмотря на существенный бюджетный дефицит. Но 7,7 млрд долларов – это символическое приглашение Китая к переговорам и поиску компромиссов в торговой войне, начатой Вашингтоном, считают аналитики.

Двадцатилетняя война

В июне президент США Дональд Трамп перешел от слов к делу – за кражу интеллектуальной собственности он обложил 25%-ными пошлинами импорт из Китая на 50 млрд долларов. Нововведения вступили в силу частями: в начале июля и в конце августа. В Пекине не остались в долгу и подготовили симметричный ответ. Всего в 2017 году импорт Китая в США составил 505,6 млрд долларов. И в сентябре Трамп дал понять, что останавливаться на 50 млрд он не намерен. С 24 сентября 10%-ными пошлинами будут обложены китайские товары еще на 200 млрд долларов. При этом сборы возрастут до 25% с 1 января 2019 года. Но есть и третий этап – пошлины в отношении товаров еще на 267 млрд долларов. Трамп пойдет на него, если Китай отреагирует на последние пошлины и навредит американским рабочим и фермерам.

Очевидно, что хозяин Белого дома провоцирует Пекин на неуклюжие действия с целью обложить весь китайский импорт непосильными пошлинами. Для проформы между Вашингтоном и Пекином на официальном уровне идут переговоры. Впрочем, они ничем не заканчиваются, и китайский бизнес уже пессимистично смотрит в будущее: глава китайской Alibaba Group Джек Ма предрек затягивание торговой войны между США и Китаем на ближайшие двадцать лет. По его словам, у китайского бизнеса не останется иного выхода, кроме как перености производств в третьи страны. Другими словами, экономическое чудо Китая закончится.

Тем не менее Пекин сигнализирует Вашингтону о косвенных последствиях торговой войны – планомерном отказе Китая от вложений в американский госдолг. Однако общий объем US Treasures составляет 6 трлн долларов, а десятилетние долговые бумаги считаются самыми надежными активами и почти не имеют альтернативы: доходность по ним составляет 2,9% годовых. Китаю невыгодно, подобно России, сократившей на волне санкций свои вложения в бумаги США до 14,9 млрд долларов, отказываться от своих инвестиций в американский долг. Естетсвенно, что продажа 7,7 млрд долларов никак не повлияла ни на доходность бумаг, ни на курс доллара. Но за небольшой продажей может произойти политически мотивированная большая распродажа.

Против господства Китая

Между тем торговая война, развязанная США, может сильно ударить по Китаю. Международный валютный фонд прогнозирует снижение роста ВВП Китая в следующем году на 1,5% (сейчас 6,6%). В Китае занижают эту цифру вдвое – до 0,7% ВВП. Понесет потери и США – только 10%-ные пошлины в отношении 200 млрд долларов импорта обойдутся стране в 0,66% ВВП, предсказывают в Европейской торговой палате. Снизится и рост экономики стран Юго-Восточной Азии.

«Если торговые войны зайдут очень глубоко, это будет болезненно для всей мировой экономики», – говорит министр экономического развития России Максим Орешкин. Россия, в частности, по мнению экспертов Bloomberg, может потерять до 0,25% ВВП (пенсионная реформа, для сравнения, прибавит к ВВП 0,1%). По расчетам экспертов «АКРА», ущерб составит куда больше – 1,5% ВВП. При этом Орешкин заверил, что страна подходит к непростому периоду в хорошем состоянии, но только с точки зрения макроэкономических показателей.

По словам Джека Ма, торговая война не закончится с уходом Трампа из Белого дома, на что многие могли бы надеяться. Вашингтон взял долгосрочный курс на ослабление Китая, в том числе ограничение политических амбиций Поднебесной и ее скрытых претензий на мировое господство. На фоне этого не исключено, что Россия войдет в фазу затяжной рецессии, а мировые цены на нефть снова резко пойдут вниз – чего и добивается США: дорогое топливо для избирателей становится проблемой американских политиков. В отличие от России.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 1

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии 2

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России
Экономика 2

Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину

Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину
Политика 2

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге открыт единственный в России центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех»

В Санкт-Петербурге открыт единственный в России центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех»

Куршскую косу готовят к подключению к энергосистеме Калининградской области

Куршскую косу готовят к подключению к энергосистеме Калининградской области

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

07:52 73% россиян поддержали запрет на использование смартфонов в школах 73% россиян поддержали запрет на использование смартфонов в школах
Сахара может стать огромным оазисом, в Токио тестируют беспилотные такси и другие новости науки и техники
Сахара может стать огромным оазисом, в Токио тестируют беспилотные такси и другие новости науки и техники
07:41 Китай сократил вложения в госдолг США на $7,7 млрд Китай сократил вложения в госдолг США на $7,7 млрд
07:30 Специалисты назвали три главных признака депрессии Специалисты назвали три главных признака депрессии
07:14 В Пхеньяне состоялся саммит лидеров КНДР и Республики Корея В Пхеньяне состоялся саммит лидеров КНДР и Республики Корея
06:53 Вышел трейлер фильма «Капитан Марвел» Вышел трейлер фильма «Капитан Марвел»
06:12 Путин встретился с вновь избранными главами регионов России Путин встретился с вновь избранными главами регионов России
Трамп назвал неуместными траты на «Северный поток-2», но не России, а Германии и другие новости среды
Трамп назвал неуместными траты на «Северный поток-2», но не России, а Германии и другие новости среды
05:56 Женщина, отравившаяся в ресторане Prezzo в Солсбери, заявила, что стала "жертвой Кремля" Женщина, отравившаяся в ресторане Prezzo в Солсбери, заявила, что стала "жертвой Кремля"

Узнай, страна!

11:32 В Санкт-Петербурге открыт единственный в России центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех» В Санкт-Петербурге открыт единственный в России центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех»
«Шаги, которые заметят все». Как Россия ответит за сбитый Ил-20 в Сирии
«Шаги, которые заметят все». Как Россия ответит за сбитый Ил-20 в Сирии
11:03 Куршскую косу готовят к подключению к энергосистеме Калининградской области Куршскую косу готовят к подключению к энергосистеме Калининградской области
10:55 Делегация Омской области принимает участие в выставке WorldFood Moscow Делегация Омской области принимает участие в выставке WorldFood Moscow
09:54 В Тамбовской области стартовала акция помощи пожилым людям «Теплая осень» В Тамбовской области стартовала акция помощи пожилым людям «Теплая осень»
18 СЕН, 18:37 В Саратовской области начали выпускать бензин класса «Евро 6» с улучшенными экологическими свойствам В Саратовской области начали выпускать бензин класса «Евро 6» с улучшенными экологическими свойствам
14 СЕН, 11:29 Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка
«Послал на три буквы». Почему кандидат Путина в Приморье сначала проиграл выборы, а потом внезапно выиграл
«Послал на три буквы». Почему кандидат Путина в Приморье сначала проиграл выборы, а потом внезапно выиграл
13 СЕН, 11:26 Почему Вологодская ТПП стала площадкой для объединения экспертов и оценщиков Северо-запада России. Почему Вологодская ТПП стала площадкой для объединения экспертов и оценщиков Северо-запада России.

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter