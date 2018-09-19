На тропе торговой войны. Зачем Китай начал распродажу долговых бумаг США

Китай сократил вложения в госдолг США на 7,7 млрд долларов, свидетельствуют данные Минфина США за июль этого года. Для КНР это незначительное снижение – всего Пекин держит в US Treasures 1,171 трлн долларов и является лидером по объему инвестиций в долговые обязательства Вашингтона. В том числе благодаря Китаю США могут наращивать государственные расходы, несмотря на существенный бюджетный дефицит. Но 7,7 млрд долларов – это символическое приглашение Китая к переговорам и поиску компромиссов в торговой войне, начатой Вашингтоном, считают аналитики.

Двадцатилетняя война

В июне президент США Дональд Трамп перешел от слов к делу – за кражу интеллектуальной собственности он обложил 25%-ными пошлинами импорт из Китая на 50 млрд долларов. Нововведения вступили в силу частями: в начале июля и в конце августа. В Пекине не остались в долгу и подготовили симметричный ответ. Всего в 2017 году импорт Китая в США составил 505,6 млрд долларов. И в сентябре Трамп дал понять, что останавливаться на 50 млрд он не намерен. С 24 сентября 10%-ными пошлинами будут обложены китайские товары еще на 200 млрд долларов. При этом сборы возрастут до 25% с 1 января 2019 года. Но есть и третий этап – пошлины в отношении товаров еще на 267 млрд долларов. Трамп пойдет на него, если Китай отреагирует на последние пошлины и навредит американским рабочим и фермерам.

Очевидно, что хозяин Белого дома провоцирует Пекин на неуклюжие действия с целью обложить весь китайский импорт непосильными пошлинами. Для проформы между Вашингтоном и Пекином на официальном уровне идут переговоры. Впрочем, они ничем не заканчиваются, и китайский бизнес уже пессимистично смотрит в будущее: глава китайской Alibaba Group Джек Ма предрек затягивание торговой войны между США и Китаем на ближайшие двадцать лет. По его словам, у китайского бизнеса не останется иного выхода, кроме как перености производств в третьи страны. Другими словами, экономическое чудо Китая закончится.

Тем не менее Пекин сигнализирует Вашингтону о косвенных последствиях торговой войны – планомерном отказе Китая от вложений в американский госдолг. Однако общий объем US Treasures составляет 6 трлн долларов, а десятилетние долговые бумаги считаются самыми надежными активами и почти не имеют альтернативы: доходность по ним составляет 2,9% годовых. Китаю невыгодно, подобно России, сократившей на волне санкций свои вложения в бумаги США до 14,9 млрд долларов, отказываться от своих инвестиций в американский долг. Естетсвенно, что продажа 7,7 млрд долларов никак не повлияла ни на доходность бумаг, ни на курс доллара. Но за небольшой продажей может произойти политически мотивированная большая распродажа.

Против господства Китая

Между тем торговая война, развязанная США, может сильно ударить по Китаю. Международный валютный фонд прогнозирует снижение роста ВВП Китая в следующем году на 1,5% (сейчас 6,6%). В Китае занижают эту цифру вдвое – до 0,7% ВВП. Понесет потери и США – только 10%-ные пошлины в отношении 200 млрд долларов импорта обойдутся стране в 0,66% ВВП, предсказывают в Европейской торговой палате. Снизится и рост экономики стран Юго-Восточной Азии.

«Если торговые войны зайдут очень глубоко, это будет болезненно для всей мировой экономики», – говорит министр экономического развития России Максим Орешкин. Россия, в частности, по мнению экспертов Bloomberg, может потерять до 0,25% ВВП (пенсионная реформа, для сравнения, прибавит к ВВП 0,1%). По расчетам экспертов «АКРА», ущерб составит куда больше – 1,5% ВВП. При этом Орешкин заверил, что страна подходит к непростому периоду в хорошем состоянии, но только с точки зрения макроэкономических показателей.

По словам Джека Ма, торговая война не закончится с уходом Трампа из Белого дома, на что многие могли бы надеяться. Вашингтон взял долгосрочный курс на ослабление Китая, в том числе ограничение политических амбиций Поднебесной и ее скрытых претензий на мировое господство. На фоне этого не исключено, что Россия войдет в фазу затяжной рецессии, а мировые цены на нефть снова резко пойдут вниз – чего и добивается США: дорогое топливо для избирателей становится проблемой американских политиков. В отличие от России.