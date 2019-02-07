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На каждой десятой заправке – нарушение. Что показала масштабная проверка бензина на АЗС

7 Февраля 2019 76 0 Экономика
На каждой десятой заправке – нарушение. Что показала масштабная проверка бензина на АЗС

Ставрополье стало пилотной площадкой, на которой прошла масштабная проверка качества бензина. Эксперты изучили топливо на шестидесяти АЗС. Об этом говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта. Как показали итоги исследования, больше всего нарушений зафиксировано на частных автозаправках. Речь идет, прежде всего, о качестве самого топлива. В ближайшее время аналогичные проверки пройдут и в других российских регионах.

Итоги проверки

Эксперты изучали качество бензина на шестидесяти ставропольских автозаправках. По факту было обнаружено не так много нарушений, как можно было бы ожидать. Большинство из них зафиксированы на частных АЗС.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, нарушения были выявлены в семи из шестидесяти случаев. Они касались «обязательных требований» к качеству. При этом большинство проб с некачественным бензином были закуплены на частных заправках.

Дешевое топливо несетевых АЗС по качеству уступает продукту крупных игроков рынка, подчеркнул Мантуров. Ранее «Роснефть» называла частные автозаправки – виновниками подорожания бензина в стране, а частники обвиняли крупные интегрированные нефтекомпании в нежелании продавать им топливо.

Итоги исследования планируется передать в Росстандарт. Далее к нарушителям будут применены санкции, включая наложение оборотных штрафов.

Как проходило исследование

Проверки проходили на 26 сетевых и 34 частных АЗС Ставропольского края. Топливо оценивалось по 31 показателю качества и безопасности. Самое частое нарушение – несоблюдение порядка обращения топлива на рынке: то есть, на 28 точках АЗС торговцы не смогли продемонстрировать документ, который подтверждает качество бензина.

При этом на одной из заправочных станций взятый на анализ бензин не соответствовал заявленному октановому числу. На пяти заправках было обнаружено превышение концентрации оксигенатов, еще на трех АЗС – кислорода. На семи станциях (одна – сетевая, шесть – частных) эксперты выявили превышение допустимого содержания серы.

Как сообщили эксперты Росстандарта, фальсифицированный бензин может оказаться на автозаправках с баз нефтепродуктообеспечения. Как отмечают в ведомстве, самый частый источник фальсифицированного бензина на ставропольских заправках – это нефтебазы, расположенные на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Со своей стороны в Роскачестве заявили, что аналогичный проверки будут проведены и в других российских регионах.

Печальные тенденции

Результаты совместной проверки Роскачества, Минпромторга и Росстандарта прокомментировал эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев. Он отметил, что в целом качество топлива становится лучше:

«Сохраняется тенденция повышения качества, то есть случаев нарушения на заправках становится все меньше, поскольку были введены оборотные штрафы, ужесточение законодательства в этом вопросе. И в целом внимание к этому сегменту со стороны регуляторов рынка возросло – это приносит свои плоды».

Как отмечает эксперт, у так называемой независимой розницы фиксируется намного больше случаев по обнаружению некачественного бензина и несоблюдения российского законодательства. И подобные тенденции – факт весьма печальный.

«Все-таки сетевые компании более дисциплинированны в этом вопросе… Тенденция отрадная, что потребители смогут заправляться качественным топливом», – резюмировал Гордеев.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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