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На Донбассе прекратят огонь, Украина демонтирует крейсер, в России рекордно снизилась безработица и другие новости

18 Июля 2019 1074 0 События и факты

О бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля договорилась  трехсторонняя контактная группа. Об этом на брифинге в Минске заявили спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик и представитель России Борис Грызлов, которые входят в  контактную группу. Кроме того как сообщает Интерфакс со ссылкой  на пресс-секретаря представителя Украины Леонида Кучмы стороны договорились о ремонте моста в районе станицы Луганской. На этой территории завершено разведение сторон и военной техники и достигнута договоренность об одновременном демонтаже укреплений в этом районе с обеих сторон.

16,5 млрд рублей выделят из федерального бюджета на восстановление и строительство жилья  для  пострадавших от наводнения в Иркутской области.  Как сообщил глава региона Сергей Левченко  этот вопрос должен окончательно решиться сегодня на  заседании правительства РФ Ранее транш из федерального бюджета в объеме  2,3 млрд рублей был направлен на выплаты пострадавшим компенсации по утере имущества. Компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно получили 13 733 человека из 14 453, включенных в списки.

Владимиру Зеленскому предложили демонтировать недостроенный ракетный крейсер «Украина». Как сообщают «Известия» такое  заявление было сделано  после того как президент Зеленский и министр обороны Украины Степан Полторак вместе  посетили строительную площадку. Крейсер «Украина» строился на «Николаевском судостроительном заводе» со времен СССР и сегодня судно, по словам военных, «находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию». Еще в апреле Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн «Укроборонпром», который занимался в том числе, и строительством крейсера. По данным СМИ «Укроборонпром» участвовал в теневых схемах в оборонной сфере Украины и в коррупционных сделках участвовали должностные лица близкие к тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко.

До нового исторического минимума в 4,4% снизился уровень безработицы в России в июне 2019 года. Как сообщает Росстат, в этот период по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,4% рабочей силы классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. Официальная  безработица в России  еще ниже -  в государственной службы занятости в качестве безработных в июне текущего года были зарегистрированы 0,7 миллиона человек. По данным Trading Economics, самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Боснии и Герцоговине - 33,35% взрослого трудоспособного населения, в Испании он составляет 14,7%, в Италии - 9,9%, в Украине - 9,2%.

Госдума России решила снять с пальмового масла льготный  налоговый режим. Соответствующий законопроект  сегодня  будет внесен в Госдуму. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, такое решение было принято  по итогам совещания, которое провел с депутатами премьер-министр Дмитрий Медведев. На  совещании  были рассмотрены обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла, которое, по мнению людей,  снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС, которая действовала с 2004 года,  и возврата в обычный режим - 20% НДС. Сейчас ставка НДС в 10% применяется для производителей овощей, круп, молока, хлеба, мяса, рыбы, пальмового масла, а также детских товаров, книг, учебников и лекарств.

1 трлн рублей достигла прибыль российских банков за первое полугодие 2019 года. Как сообщает REGNUM, она выросла в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2018 года. При этом прирост кредитования физических лиц снижается второй месяц подряд. В отчёте Центробанка отмечено, что  в июне он составил всего 1,4%, хотя годом ранее темпы роста были 1,9%.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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