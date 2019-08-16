На дачу или на курорт? Где и как сегодня предпочитают отдыхать россияне?

Очередной опрос ВЦИОМ выяснил: большинство жителей России (62%) летом с разной периодичностью выезжают на дачу. При этом главной целью является «выращивание сельхозпродуктов для собственного потребления». Но и на отдых россияне тоже ездят в свои загородные дома. А вот что касается отдыха за пределами садового участка, то многие предпочитают выбирать отдых на территории России. Причем, не только Крым и Краснодарский край, но и Москву и Санкт-Петербург.

Работать или отдыхать?

Как показал опрос ВЦИОМ, большая часть наших соотечественников в летнее время с разной частотой едут на дачу (62%). При этом 20% появляются там каждую неделю, а 8% и вовсе живут за городом. Еще 21% ответили, что бывают на даче редко: максимум три-четыре раза за лето. Как правило, это молодежь, возраст которой составляет от 18 до 24 лет (32%) и от 25 до 34 лет (27%).

Исследование показало, что чаще всего собственники (42%) используют дачи и прилегающие к ним земельные участки для того, чтобы выращивать сельхозпродукты для собственного потребления (71%). Примечательно, что эта тенденция остается неизменной в течение четырнадцати лет (72% в 2005 году).

Кроме этого, около трети (34%) владельцев загородной недвижимости выбирают декоративное обустройство дачи: посадка клумб, газонов, создание прудов. Это на 13% больше показателей 2005 года. Еще 26% (против 18% в 2005 году)сообщили,что цель их приезда на дачу – это отдых или развлечения. Как правило, это жители Москвы и Санкт-Петербурга (32%).

В июльском опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняло участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.

За пределами дачи

Что касается отдыха за пределами дачи, то на внутри страны наши сограждане стали тратить на 10–15% больше (если сравнивать с предыдущими показателями). В разговоре с «Известиями» глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что по средним показателям затраты на одного человека составляют примерно 46 тысяч рублей. Для сравнения: в прошлом году этот показатель находился на уровне 43 тысяч рублей.

Как считает Барзыкин, выросшие расходы на отдых связаны как с ростом цен, так и с более высокими запросами туристов. За семь месяцев текущего года самыми востребованными маршрутами оказались не только Крым и Краснодарский край, но и Москва и Санкт-Петербург. Развитие получили разные направления туризма: гастрономический, спортивный или, например, экстремальный туризм. Все чаще россияне выбирают так называемый интегрированный отпуск: когда человек едет в командировку, а после этого решает остаться еще на несколько дней в этом же городе, но не работать, а отдыхать.

О росте трат россиян на отдых рассказала и руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. По ее словам, это можно связать с подорожанием авиаперевозок, а также ростом НДС до 20%.