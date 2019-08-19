На чье благо? Власти России решают судьбу средств Фонда национального благосостояния

Российское правительство, депутаты Государственной думы и эксперты Центробанка в ближайшие несколько месяцев должны решить, на что будет потрачена ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ). Окончательные решения будут приняты осенью, сейчас же обсуждаются возможные варианты развития событий.

Цена отсечения

Начиная с 2017 года, в России работает следующее бюджетное правило: все сверхдоходы, которые получаются от торговли российской нефтью, переходят в валюту, а затем складируются в ФНБ. С самого начала, как напоминает РИА Новости, стоимость так называемой «цены отсечения» определили на отметке сорок долларов за баррель. Ежегодно она индексируется на 2%, то есть, в данный момент это 41,6 доллара. А нефть нынче стоит около 60 долларов за баррель. Так что в ФНБ накопилось немало.

Но использовать можно только ликвидную часть Фонда. То есть, речь идет об объеме, который превышает 7% российского ВВП. Данные «излишки» по закону могут быть направлены Минфином на цели, которые имеют отношение к стимулированию роста экономики РФ. При этом, еще в первых числах июня эксперты не исключали, что нужного «порога» получится достичь до конца 2019 года. Но на деле все может произойти и раньше.

Как сообщается, только за июль объем ФНБ вырос в два раза, достигнув около 7,9 триллиона рублей (эквивалентно 124 миллиардам долларов). То есть, уже была достигнута отметка в 7,2% ВВП. Это говорит о том, что в случае, если динамика нефтяных цен и курс рубля не выдаст никаких особенных «сюрпризов», то в 2020 году из средств ФНБ можно использовать не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировал Минфин, а намного больше.

Куда именно будут потрачены такие деньги – это планируется решить уже нынешней осенью. Сейчас правительство и крупные предприниматели формулируют самые разные варианты.

Мнение ЦБ

Со своей стороны Центробанк выступает с предложением увеличить порог ликвидности ФНБ для того, чтобы из-за дополнительных трат бюджета не произошло роста инфляции.

По мнению главы Банка России, перед тем как приступить к использованию средств из ФНБ, необходимо сопоставить эту самую планку в 7% ВВП с текущими экономическими рисками. Суть в том, что уровень данного порога определили еще в 2017 году. Но с того времени произошли большие изменения не только в российской экономике, но и в мировой.

Со своей стороны первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева отметила, что Банку России нужно понять, каким образом траты из ФНБ скажутся на макроэкономической ситуации в стране. Такое внимание регулятора, как отмечает РИА Новости, может иметь отношение к курсу на смягчение денежно-кредитной политики за счет постепенного снижения ключевой ставки.

Чего хочет Минфин

Предложения Минфина сводится к планам по направлению излишков ФНБ для кредитования российского экспорта. Идея состоит в выдаче данных средств взаймы зарубежным партнерам, которые они будут использовать для покупки отечественных товаров. Но, как заявили в Госдуме еще в конце июля, это решение будет приниматься и согласовываться со Счетной палатой и ЦБ РФ.

По факту, поправку в законодательство не приняли, так как в Минфине ее согласовали только с ведомством Алексея Кудрина. При этом, как заявила Ксения Юдаева, регулятор не владеет конкретной информацией на этот счет.

В качестве отдельного законопроекта Минфин планирует внести данную поправку уже этой осенью. В министерстве рассчитывают на то, что экспортные кредиты будут давать тем, кто планирует приобретать вооружение, корабли, гражданские самолеты, а также продукцию тяжелого машиностроения. Более того, данными деньгами планируется кредитовать проекты по реализации строительства российских АЭС за рубежом.

Чего хотят «Газпром» и «Росгеология»

Есть и другие предложения об инвестициях средств ФНБ.

Глава"Росгеологии" Сергей Горьков уверен, что часть средств ФНБ, который сформирован за счет нефтегазовых доходов, правильней всего направить на поиск новых месторождений нефти и газа, поскольку страна нуждается в формировании запаса ликвидных категорий ресурсов полезных ископаемых, которые можно быстро вовлечь в экономический оборот.

«Газпром» предлагает вложить деньги ФНБ в строительстве нового газопромышленного кластера. Еще в конце июня Алексей Миллер направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность дофинансировать Внешэкономбанк для кредитования этих проектов. Глава Минфина Антон Силуанов тогда тоже не исключал такой возможности, но заявил, что нужно более детальное обсуждение. Речь идет о проекте строительстве в Усть-Луге мощного комплекса по сжижению природного газа и создании крупнейшего в России газохимического предприятия "Газпрома". Новые заводы производственной мощностью 13 миллионов тонн СПГ в год, а также 19 миллиардов кубометров метана и более двух миллионов тонн различных сжиженных углеводородных газов, позволят "Газпрому" поставлять на внешний рынок переработанный готовый продукт, и увеличить отчисления в российский бюджет. Ряд экспертов считает, что для реализации этих проектов газовый монополист может найти средства своими силами, без ФНБ.

А вот глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предлагает направить средства ФНБ на обновление общественного транспорта в регионах России, поддержать масштабный проект ВЭБ по развитию инфраструктуры в 100 городах, среди которых — Архангельск, Владивосток, Калининград, Махачкала, Нижний Новгород, Сергиев Посад и Челябинск.