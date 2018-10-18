На 10 рублей и более. Как и почему вырастут цены на бензин в 2019 году
Производители бензина вновь подняли оптовые цены, о чем свидетельствуют данные Росстата. Все это происходит на фоне недавнего заявления министра Антона Силуанова о том, что в следующем году цены на топливо расти не будут. Рост акцизов будет возвращаться нефтяникам частью налогов, в обмен на это они не будут увеличивать стоимость бензина на АЗС. Однако, похоже, это «предложение» не сработало.
Бессильное правительство
Счетная палата изучила проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. В результате был сделан вывод о том, что планируемое увеличение акцизов на бензин в 1,5 раза приведет к тому, что стоимость топлива резко вырастет. С начала 2019 года акциз на бензин вырастет с 8213 руб. до 12 314 руб. за тонну.
Также, как напомнили в Счетной палате, в этом году власти приняли решение отменить повышение акциза с 1 июля и, кроме этого, понизили его ставки.
«По мнению Счетной палаты, увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», – приводит РИА Новости цитату из заключения, выданного ведомством на проект бюджета.
Сообщается, что в этом году правительство не смогло сделать ничего, чтобы стоимость топлива существенно снизилась. На 0,2% в июле и на 0,3% в августе – этих показателей «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года (по итогам июля с начала года – 8,8%)».
Критическая ситуация
Как сообщает Росстат, в текущем году розничная стоимость на бензин и дизельное топливо на 7 октября составили 43,28 руб. и 44,68 руб. соответственно. Резкий скачок цен произошел этой весной. Уже к середине апреля розничная стоимость бензина превысила отметку в 40 руб., а к началу июня этот показатель превысил 43 руб.
Напомним, что ранее российское правительство приняло решение о снижении цен на бензин и дизтопливо, и даже достигло договоренности с производителями сохранять стоимость бензина на уровне 30 мая.
До этого Дмитрию Козаку поступило письмо от Российского топливного союза, в котором вице-премьера просили отменить заморозку цен на российских АЗС. Как заявили в союзе, данная мера представляет угрозу для независимых компаний, особенно на фоне роста оптовых цен нефтепродуктов. Президент союза Евгений Аркуша пояснял:
«У независимых АЗС нет возможности сдерживать цены, и клиенты уже уходят от них на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены».
Эксперт также пояснил, что биржевые цены на нефтепродукты демонстрируют рост, а крупные нефтекомпании, начиная с июля, не исполняют поручение, в котором речь идет об увеличении продаж на внутреннем рынке на 3% (в сравнении с 2017 годом).
Не дожидаясь 1 января
Рост оптовых цен неизбежно приведет к росту розничных. Такого же мнения придерживается и президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, цены вырастут на несколько рублей, причем, не дожидаясь 1 января.
«Мы прогнозируем рост цен уже в этом году, минимум рубля на два-три за литр. Мы с очень большим страхом смотрим в 2019 год, когда у нас в полтора раза увеличиваются акцизы, когда увеличивается НДС на два процентных пункта, начинается обнуление экспортных пошлин и растет налог на добычу полезных ископаемых, соответственно, потенциал роста просто сумасшедший, сказать 10 рублей – ничего не сказать», – резюмирует эксперт.
Написать комментарий