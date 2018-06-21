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ИЗМИР

«Мы с детства мечтали о таком!» Сборная России прошла в плей-офф ЧМ – что дальше?

21 Июня 2018 118 0 Тренды События и факты
«Мы с детства мечтали о таком!» Сборная России прошла в плей-офф ЧМ – что дальше?

20 июня стало историческим днем для российского футбола. Обыграв Египет со счетом 3:1, Национальная сборная России по футболу формально не оформила выход в финальную часть Чемпионата мира-2018. Чтобы досрочно и «юридически» закрепить выход из группы, надо было дождаться, чтобы команда Уругвая не проиграла Саудовской Аравии, которую Россия сенсационно обыграла в первом мачте со счетом 5:0. Так оно и получилось. Таким образом, впервые в истории российская сборная вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 нашим игрокам предстоит встретиться с Португалией или Испанией.

Мы счастливчики!

Никогда еще российская команда не выходила из группового этапа Чемпионата мира. Последний раз это смогла сделать сборной СССР в 1986 году на мундиале в Мексике. Седьмой день ЧМ-2018 определил еще одного участника плей-оффа из нашей группы А: это команда Уругвая, с которой России еще предстоит сыграть 25 июня. А вот в матчах группы В минимальные победы одержали сборные Испании и Португалии – России предстоит сыграть с кем-то из них.

Учитывая, что саудовцы крупно проиграли россиянам, от Уругвая «автоматически» также ждали голевой феерии в матче, который прошел в Ростове-на-Дону. Однако футболисты, как и в первой игре с египтянами, добились только одного гола. После игры Суарес, которого признали лучшим игроком встречи, сказал «Очень горд тем, что вышли в плей-офф, а я забил на трех разных чемпионатах мира. Нужно собраться, чтобы выиграть следующий матч, зафиксировать ошибки».

Российским болельщикам, как, по сути, и самой сборной, не имеет принципиального значения, с кем играть в плей-офф. Обе команды хороши, и Испания, и Португалия. Болельщики ждут, что футболисты, как минимум, будут играть с полной отдачей, так как это будет исторический матч. Не беда, что технически и физически наши игроки могут проигрывать сопернику. Как показывает практика, мы можем «тащить матчи» на адреналине, эмоциях и русском характере. Как правильно сказал один из лучших игроков российской сборной Артем Дзюба: «Мы счастливые люди – с детства мечтали о таком. 23 счастливчика, которые смогли преодолеть все и попасть в сборную – и победить сейчас. Теперь хотим продолжения этого праздника футбола!»

СМИ меняют отношение

Примечательно, что практически после старта чемпионата, а, особенно, после двух побед российской сборной, западные СМИ стали менять свою точку зрения о России как о месте проведения ЧМ-2018. Если до начала мундиаля журналисты подвергали Россию жесткой критике, а многие и вовсе отговаривали болельщиков ехать в «страну варваров», то сейчас все чаще в изданиях звучат оценки с ноткой извинений: мол, прости, Россия, мы ошиблись. Обстановка чемпионата и отношение людей к гостям – вот что удивляет представителей западных СМИ.

В числе журналистов, кто изменил свое отношение, оказались и британские журналисты, которые успели побывать в нескольких городах, принимающих чемпионат. И все благодаря местным жителям. Так, журналист Sky Sports Энда Брэйди в своем Twitter разместил пост о том, как в Волгограде мужчина бесплатно предложил его довезти до гостиницы после матча Англия – Тунис. «У стадиона в Волгограде после матча сборной Англии не было ни одного такси. Мы не могли вернуться в отель. Вдруг местный парень остановился рядом с нами, предложил подвезти и не взял с нас ни одного рубля. В России живут фантастические люди».

Прости, Россия, мы не правы

В еще одном британском издании The Guardian вышла статья, авторы которой утверждают, что не только болельщики их страны поменяют свое мнение о России в положительную сторону. Большинство поклонников футбола уедет из России только с самыми лучшими воспоминаниями. СМИ заявляет, что Россия «стала замечательным местом проведения чемпионата мира 2018 года по футболу». «Москва стала узловым центром для болельщиков, и десятки тысяч людей совершают сюда челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала», – пишет Guardian.

А вот в немецком издании Spiegel вышла статья, в которой журналисты и вовсе приносят извинения за негативный прогноз, который был сделан ими накануне чемпионата. После того, как Россия обыграла Саудовскую Аравию, германское издание настаивало на своем, написав, что «Россия все равно не выйдет из группы». Однако мнение изменилось после того, как Россия обыграла Египет со счетом 3:1. Признав, что они недооценили хозяев чемпионата, Spiegel написал: «Прости, Россия, мы неправы».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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