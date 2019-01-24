«Мы пытаемся осознать, что будет дальше». Делегация России поделилась страхами в Давосе

Российская делегация все-таки поехала на Всемирный экономический форум в Давос, несмотря на скандал, который разгорелся вокруг запрета олигархам принимать в нем участие из-за санкций США. Для России, по словам главы делегации министра экономического развития Максима Орешкина, важно участвовать в подобных мероприятиях. Любопытно, что делегация США из-за временной приостановки правительства отказалась ехать на этот же форум. В этом году темой мероприятия стала «Глобализация 4.0: создание глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». Как заявил экономист и основатель форум Клаус Шваб, главная задача, которая стоит перед участниками форума – найти новые долговременные стратегии.

Прогноз от Орешкина

Главой российской делегации в Давосе стал самый молодой министр в российском правительстве – Максим Орешкин (36 лет). Выступая на деловом завтраке «Сбербанка», он отметил, что мир пришел к завершению суперцикла, который продолжался около 30 лет. «Это был период активной глобализации, который принес существенный позитивный элемент добавленной стоимости экономике мира», – цитирует РБК министра.

Орешкин заявил, что те, кто приезжают в Давос, выигрывают от результатов глобализации, и именно по этой причине выступают за нее. «Но добавленная стоимость не была единообразно распределена даже внутри отдельных государств, а еще менее единообразно она была распределена между государствами», – отметил чиновник.

По мнению Орешкина, ситуация в целом ухудшается, что приводит к «фундаментальным тектоническим сдвигам». Речь идет, в том числе и о международной арене. «Мы будем видеть нарастание этой тенденции – деглобализации, рост национализма. И я думаю, что решение будет лежать в индивидуальной плоскости для каждой страны», – спрогнозировал министр.

Удар по человечеству

По мнению Анатолия Чубайса, который также представил Россию на давосском Всемирном экономическом форуме, процесс деглобализации является только одним из следствий более масштабного процесса: мирового кризиса либерализма.

«Деглобализация – это одно из следствий более глобального и тяжелого явления – мирового кризиса либерализма. Вот что происходит сегодня, и проявления чего мы пытаемся осознать и оценить, понять, что будет дальше», – заявил глава «Роснано».

При этом, как отметил Чубайс, человечество пока не понимает, что собой представляет деглобализация, и с какими последствиями люди могут столкнуться в будущем. По его словам, самым глобальным проявлением этого процесса является Brexit, и, скорее всего, это только начало. Тем не менее Чубайс умолчал об отказе от глобализации России, который четко обозначился в 2014 году с признанием Крыма.

В целом, как резюмирует Чубайс, деглобализация станет ударом по миллионам людей, жизнь которых в результате радикально изменится. «Все зло глобализации уже увидели, добро не очень заметили, а зло деглобализации еще предстоит увидеть», – считает Чубайс, заключая при этом: «Сейчас начнется процесс обучения человечества».

В России нет интересных проектов

Если же оставить за скобками теоретические и ни на чем не основанные разговоры о суперциклах и деглобализации, а перейти к тому, что Россия может предложить международным инвесторам, то становится понятно, почему российская делегация выбирает теоретические размышления. О том, что в России нет интересных проектов для инвестиций даже в области добычи нефти, заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Общаясь с представителями СМИ в кулуарах форума, он отметил, что у компании есть интерес в наращивании ресурсной базы, однако на территории России интересных новых проектов нет.

По словам Алекперова, те проекты, которые существуют – слишком мелкие для ЛУКОЙЛа. «В России, к сожалению, активы очень мелкие для нашей компании, плюс запасы 5, 8, 10 млн [тонн]. Они пока не представляют никакого интереса», – заявил глава компании.

Вместе с этим он отметил, что сегодня компания принимает участие во всех тендерах, которые проводит Министерство природных ресурсов. «Мы прикладываем усилия – как финансовые, так и в подготовке материалов, но пока крупных объемов я не вижу», – резюмировал Алекперов.