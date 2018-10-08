«Мы проводим независимую политику». Индия закупила С-400, несмотря на санкции США

Глава штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават заявил, что в Нью-Дели хорошо понимают угрозу санкций со стороны США за покупку российского оружия. Однако, по его словам, Индия не боится этого, и «ведет независимую политику». Глава штаба подчеркнул, что контакты с американцами поддерживаются из-за необходимости в технологиях. Но отменять свои решения из-за страха санкций власти страны не будут.

Покупали и будем покупать

Индия ведет свою независимую политику и будет продолжать покупать у России оборонные системы, даже несмотря на угрозы, которые звучат со стороны Вашингтона о введении санкций против Нью-Дели, заявил начальник штаба сухопутных сил Индии Бипин Рават.

«Вы можете быть уверены: хотя мы можем вступать в партнерские отношения с Америкой для приобретения различных технологий, но мы проводим независимую политику», – заявил Рават, обращаясь к Москве.

Высокопоставленный военный высказался о санкциях после заключения договора между Россией и Индией на поставку Индии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Вашингтон еще раз напомнил, что в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) за приобретение российского вооружения могут последовать санкции.

«Русские заинтересованы в сотрудничестве с индийскими вооруженными силами, потому что они действительно понимают, что мы сильная армия, способная настаивать на том, что мы считаем для себя правильным, исходя из нашего стратегического видения», – резюмировал глава штаба.

«Триумфальный» контракт

Вопрос о том, подпишут ли Россия и Индия контракт о поставке С-400 во время недавнего визита Путина в Дели, был практически решен. Индийский комитет по безопасности правительства на минувшей неделе окончательно одобрил сделку, таким образом, был завершен долгий процесс согласования. Сумма соглашения составила 5,43 млрд долларов.

В результате Индия стала третьим зарубежным заказчиком российской ЗРС. Ранее, в 2014 году, четыре дивизиона системы закупил Китай (сумма сделки – 1,9 млрд долларов). В прошлом году столько же систем закупила Турция, однако сумма сделки составила 2,5 млрд долларов, где 55% покрывается российским кредитом.

Как рассказал один из собеседников «Коммерсанта» в сфере ВТС, диалог с Минобороны Индии был затянут по причине жестких требований заказчика «по раскрытию структуры цены контракта». Но данные вопросы постепенно были сняты во время межведомственных консультаций, а также во время переговоров на высшем уровне.

Контракт, который подписали Россия и Индия в минувшую пятницу в ходе визита Владимира Путина в Дели, подразумевает поставку пяти полковых комплектов системы.

Проблема для Пакистана

Неприятие сделки между Россией и Индией во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. «Индия будет самостоятельно принимать решение, какого рода вооружения ей нужны», – сказал российский дипломат.

Однако на той же Генассамблеи озабоченность по поводу поставок С-400 Индии выразил представитель Пакистана.

«Это проблема. Индия использует свою мощь против Пакистана, наращивает силы против Пакистана, и это очень нечестно. Россия не должна делать ставку только на Индию», – заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чоудхури.

В США сделку пока не комментировали.