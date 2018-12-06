«Мы превратимся в отсталую страну!» Медведев рассказал, что ему нравится и что не нравится в России

Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев дал интервью пяти российским телеканалам. Главными темами стали итоги уходящего года и ключевые задачи кабинета министров на ближайшие годы.

Мы не будем отсталыми

В ходе интервью была затронута многострадальная тема пенсионной реформы. Медведев заявил, что власти осознавали: решение о пенсионной реформе вызовет отрицательные эмоции у граждан. При этом, по его словам, ему самому не нравится такое решение, как и «абсолютному большинству людей». Однако, как считает премьер, нельзя ограничиваться эмоциональными оценками.

«Но мы не можем рассуждать в категориях «нравится – не нравится». Если мы будем делать только то, что нам нравится – мы превратимся в отсталую страну», – сказал Медведев.

Медведев пояснил, что власти могли увеличить тарифы пенсионных реформ и сборы, однако такие действия привели бы к падению заработных плат и зарплатам «в конвертах». «А конвертная зарплата, как мы с вами понимаем, это полная противоположность пенсионным накоплениям, это отсутствие пенсии, нестабильные условия работы», – подчеркнул премьер.

Инфляция и экономика

Одним из итогов 2018 года, о которых Дмитрий Медведев рассказал журналистам – это низкая инфляция в России. Благодаря этому показателю, заявил премьер-министр, гражданам России стало проще планировать свои расходы.

«Это вообще достижение последнего времени. И в этом году, по всей вероятности, мы выйдем на цифру в 3,5%. В любом случае мы укладываемся в те четыре процента контрольные, которые мы для себя определили несколько лет назад», – сказал глава правительства. Он добавил, что уходящий год «стал вполне позитивным для российской экономики».

Без дефицита и высоких цен

От инфляции разговор с премьером перешел к ключевым товарным рынкам и рынку лекарств. Медведев заверил, что дефицит препаратов и повышения цен россиянам не грозит. «Не грозит никакой дефицит лекарств, все будет нормально, никакого повышения цен не предполагается, этого не будет. За ценами мы следим», – заверил премьер.

Глава правительства пояснил, что в нашей стране система, связанная с продажей лекарств, состоит «из обычных лекарств и льготных». «На поддержку льготников, на поддержку тех, кто получает льготные лекарства, в этом году направляется приблизительно 150 млрд руб». По его словам, хотя это и большие деньги, но в 2019 году сумма увеличится еще на 15 млрд., «чтобы эта система была защищена от всяких ценовых скачков, от каких-то проблем, которые могут возникнуть».

Богатство для потомков

Не обошлось и без неожиданных вопросов, как, например сохранение российских лесов. Как заявил премьер, у российских властей есть план по борьбе с этой проблемой. «Я только что говорил, что мы продовольственная страна. Мы не в меньшей степени лесная страна. Мы должны сделать все, чтобы сохранить это богатство для потомства», – сказал Медведев.

Также, как считает глава правительства, в ситуации, которая сложилась с вырубкой лесов, мог бы помочь лесной кодекс, где можно было бы прописать положение о необходимости высадки объема деревьев в соразмерном с объеме срубленных.

Кроме этого, по его словам, власти нацеливают своих контрагентов на перенос своих лесопилок на территорию России, и занимается разработкой порядка маркировки лесных товаров. Медведев убежден, что это поможет радикально изменить ситуацию, поскольку можно будет узнать, «откуда каждое бревно появилось».