«Мы победили московских демонов». Украина радуется церковному расколу, а Россия готовится защищать «русский мир»

Глава Украины Петр Порошенко опубликовал сообщение на своем официальном сайте. В нем он объявил о победе «боголюбивых» украинцев над «московскими демонами». Так глава Украинского государства прокомментировал предоставление автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ). «Это победа добра над злом, света над тьмой», – подчеркнул Порошенко. Вместе с этим, как отмечают представители православного мира, подобные события могут привести к глобальному церковному расколу. И не только: в Кремле уже выразили готовность защищать «русский мир» политико-дипломатическими методами.

Катастрофа для православных

Факт вмешательства Константинопольского патриархата в дела украинской церкви – это наглость, которая не имеет прецедентов в мировой истории. С таким заявлением выступил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков. Он сравнил решение синода Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии церкви на Украине с легализацией раскола.

Волков убежден, что Константинопольский патриархат в принципе отказался услышать «многочисленные голоса мирового православия», которые категорически возражали против автокефализации украинской церкви.

Накануне представитель Константинополя заявил о решении синода снять анафему с двух глав неканонических церквей на Украине. Это означает, что в церковь возвращаются Филарет (самопровозглашенный Киевский патриархат) и Макарий (Украинская автокефальная церковь).

Ко всему прочему Константинопольский патриархат заявил о своем желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию вселенского патриархата, а также предоставить ей автокефалию.

Боголюбивый украинский президент

После этого и появилось сообщение президента Украины о том, что все желающие прихожане «смогут остаться в лоне Русской православной церкви (РПЦ) после того, как Украинская православная церковь получит автокефалию».

Порошенко демонстративно подчеркивает, что «Украина будет уважать выбор каждого верующего». Кроме этого, он обещает защищать права тех православных, кто захочет перейти «из-под Москвы» в УПЦ.

В этом же заявлении Порошенко (судя по всему, с большой гордостью и самоудовлетворением) подчеркивает, что «боголюбивое» население Украины одержало победу над «московскими демонами».

«Это большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой», – приводятся слова Порошенко на его официальном сайте.

Удар для патриарха Кирилла

О религиозном конфликте на Украине, который, как уже стало понятно, затронет не только эту страну, пишут многие западные СМИ. В частности, появились публикации, в которых речь идет о том, что раскол существенно снизит главенствующую роль Москвы в православии. Более того, на сегодняшний день есть большая опасность, связанная с тем, что раскол церквей может привести даже к кровопролитию и религиозной войне. Поэтому для предотвращения такого сценария необходимо взаимодействие обеих сторон конфликта. К слову говоря, на сегодняшний день на территории Украины находится примерно треть от 36 тыс. приходов РПЦ – поэтому их потеря станет реальным «политическим ударом для патриарха Кирилла».

Стоит напомнить и о том, что в начале осени Московский патриархат РПЦ выступил с заявлением о том, что, если Константинопольский патриархат предоставит УПЦ автокефалию, то с ним будут разорваны все отношения. В РПЦ твердо убеждены в том, что такое вмешательство в дела поместной церкви приведет к «мировому расколу» православия.

Кремль на защите православного мира?

Комментируя события и заявления представителей религиозного мира, прозвучавшие за последние несколько дней, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет стоять на защите интересов православных, если на Украине после решения Синода Константинопольского патриархата будут происходить противоправные действия. Таим образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, будут ли российские власти вмешиваться в события, если «радикальные группировки на Украине предпримут силовые действия в отношении церквей Московского патриархата».