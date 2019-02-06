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«Мы никогда не будем извиняться». Трамп предлагает России подписать новый договор о ядерном оружии

6 Февраля 2019 702 0 Политика
«Мы никогда не будем извиняться». Трамп предлагает России подписать новый договор о ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп не исключает, что после того как страна покинет ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) начнется разработка нового соглашения, в котором также будет идти речь о контроле над вооружениями. Новый документ, по словам Трампа, мог бы включить не только Китай, но и другие страны. О том, какую роль может сыграть Россия в новом документе, Трамп не сообщил, однако не забыл еще раз напомнить о том, что Москва неоднократно нарушала действующий Договор.

«Не виноватые мы…»

О возможном появлении нового договора Трамп сообщил во время ежегодного обращения к Конгрессу США о положении дел в стране. По его словам, новое соглашение «превзойдет и опередит» все остальные.

«Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы будем тратить намного больше, чем все другие, и внедрять гораздо больше, чем они, инноваций», – заявил глава США.

При этом он не забыл еще раз «бросить камень» в сторону России, заявив, что Москва несколько раз нарушила Договор. Трамп подчеркнул, что Вашингтон всегда шел по пути «выполнения обязательств», о которых идет речь в Договоре. В отличие от России, которая якобы уже неоднократно нарушала предписанные пункты.

«При моей администрации мы никогда не будем извиняться за продвижение интересов Америки», – подчеркнул Трамп.

О планах покинуть ДРСМД американские власти объявили еще 20 октября 2018 года. Тогда основной причиной, из-за которой они пошли на этот шаг, было названо невыполнение Москвой некоторых пунктов Договора, а также наличие у России ракеты 9М729, также нарушающей соглашение. Со своей стороны Минобороны РФ впервые продемонстрировало зарубежным военным атташе данную ракету, заявив, что дальность ее полета не превышает 476 км (в Договоре говорится о 500 км). Позднее президент России Владимир Путин пообещал дать «зеркальный ответ» в случае выхода США из ДРСМД.

Как пригласить Китай

Однако, помимо нарушений со стороны Москвы, есть еще одна версия, почему США решили покинуть Договор. В разговоре с РИА Новости сенатор-демократ, член комитета по международным делам Кристофер Кунс сообщил, что дело в отсутствии в ДРСМД Китая. Что, в принципе, подтвердил Трамп в своей речи перед Конгрессом.

«Я считаю, что это частично объясняет выход. Это как обеспокоенность несоблюдением Договора Россией, так и то, что он не включает Китай», – отметил американский политик.

При этом, по словам Кунса, в Китае уже идет разработка «нового класса ракет средней дальности». И по этой причине желание подключить Китай к переговорам можно назвать вполне логичным и важным.

Однако сенатор сомневается, есть ли в данный момент для китайской стороны стимулы, которые сподвигли бы Пекин стать участником нового договора. «Я не знаю, какие стимулы должны быть для Китая, чтобы войти в договор, но это ключевая стратегическая проблема, которая должна быть решена», – резюмировал Кунс.

Россия увеличивает «дальность»

После ястребиной риторики США о планах выйти из ДРСМД, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о существующей необходимости создания сухопутного варианта комплекса «Калибр», который пока имеет лишь морское базирование. Его особенность будет состоять в оснащении крылатой ракетой, которая будет иметь большую дальность. Обозначен и срок создания новой ракеты: период с 2019 по 2020 года. В это же время, по словам министра, планируется разработать наземный комплекс, который также будет оснащен гиперзвуковой ракетой повышенной дальности.

Как заявил Шойгу, верховный главнокомандующий одобрил представленный Генеральным штабом «список мероприятий». Во время селекторного совещания в Минобороны, министр отметил, что «Калибр» хорошо показал себя в Сирии. При этом, по словам Шойгу, Россия решила предпринять такие меры из-за того, что со 2 февраля США прекратили выполнение обязательства по ДРСМД и начали разработку ракет наземного базирования, дальность которых составляет порядка 500 км, что нарушает пункты Договора.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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