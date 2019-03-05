Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 МАР, 12:03 МСК
USD (ЦБ)    65,7956
EUR (ЦБ)    74,7438

05 МАР, 12:03 МСК
USD (ЦБ)    65,7956
EUR (ЦБ)    74,7438

«Мы не мальчики для битья». Путин отказался от договора с США о ядерном сдерживании

5 Марта 2019 122 0 Политика
«Мы не мальчики для битья». Путин отказался от договора с США о ядерном сдерживании

Россия официально приостановила выполнение обязательств по договору с США о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) – соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В этом же указе МИДу РФ поручено направить государствам – участникам договора уведомление о решении Москвы. Аналогичный шаг в начале февраля предприняли США, которые предложили Москве исправить ситуацию и дали полгода на решение спорных моментов. Однако Москва не стала спасать основополагающий договор, положивший конец «холодной войне».

«До устранения США нарушений…»

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как уточняется в документе, участие России в ДРСМД приостанавливается «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». Само решение подается как вынужденное.

ДРСМД – краеугольный документ и одна из основ международной безопасности. Договор положил конец «холодной войне» между США и СССР. В 1987 году его подписали лидеры стран Михаил Горбачев и Рональд Рейган. При президенте Дональде Трампе США заявили, что Россия нарушает положения Договора и занимается производством ракет, которые запрещены соглашением. Москва на это обвиняла Вашингтон в том же самом. Конструктивного диалога с Москвой у Запада не получилось, хотя к нему склоняли ведущие европейские страны, оказывающиеся заложниками ядерного противостояния США и России.

В начале февраля этого года Вашингтон в резкой манере администрации Трампа приостановил действие договора до выполнения Россией требований по ликвидации ракет, которые нарушают положения Договора. Вместо переговоров и дипломатического способа решения спорной ситуации, 2 февраля Путин одобрил создание гиперзвуковых ракет наземного базирования и доработку «Калибра» в наземном варианте.

В ответ на это Трамп заявил о намерении создать новую систему противоракетной обороны. Об этом он рассказал Конгрессу США в ходе ежегодного обращения.

Позиции сторон

Решение Трампа покинуть ДРСМД нашло поддержку у стран НАТО. Стопроцентное одобрение на Мюнхенской конференции по безопасности выразил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Вся система контроля над ядерным вооружением находится под угрозой... Российские ракеты способны нанести удар по европейским городам, в том числе и по Мюнхену», – подчеркнул он.

Вашингтон и Москва уже несколько раз обвиняли друг друга в нарушении Договора, суть которого состоит в категорическом запрете на производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования, радиус действия которых составляет от 500 до 5,5 тыс. км. США заявляют, что в Договор «не вписывается» российская ракета 9M729, которую, как убежден Вашингтон, Россия испытала на дальность более 500 км. Со своей стороны Москва категорически отвергает эти обвинения, подчеркивая, что испытания проходили на дальность до 500 км.

Кроме этого, Москва считает, что положения документа нарушил Вашингтон, испытавший беспилотные летательные аппараты, характеристики которых очень сильно схожи с запрещенными крылатыми ракетами. Плюс к этому, США провели испытания баллистических ракет-мишеней, и приступили к размещению на территории ЕС установки Mk 41, способной производить запуск ракет «Томагавк».

Парламентарии ищут объяснения

Решение Путина продиктовано необходимостью ответа на действия Вашингтона, который откровенно решил пренебречь международным правом. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, у России в такой ситуации просто не было других вариантов, поэтому решение Путина верное.

Комментируя решение президента, но уже другому изданию, Швыткин заявил: «Соединенные Штаты Америки грубо нарушают выполнение договора РСМД. И, конечно же, мы никоим образом не можем себе позволить быть мальчиками для битья».

«США поднимают эти темы только для того, чтобы иметь возможность заявить: они якобы что-то нам предложили, а мы якобы отказались, – считает член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. – Вашингтон может захотеть зайти к нам в спальню и посмотреть, делаем ли мы там все правильно. Это просто смешно».

Условие Госдепа – прозрачность

По словам представителя Госдепа США, Вашингтон готов вести с Москвой диалог, но при соблюдении ряда условий. Так, например, переговоры должны учитывать позицию партнеров США – стран Евросоюза и военного альянса НАТО.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили свою приверженность «эффективному контролю» над вооружениями, намекнув, что подписание новых соглашений будет учитывать обязательность «проверок» исполнения договора и выполнения сторонами своих обязательств. Любой диалог Вашингтона с Москвой должен соответствовать озвученным критериям, подчеркнули в Госдепе.

Однако по заявлениям российских парламентариев видно доминирующее настроение правящей элиты – тотальное недоверие к США и нежелание искать компромиссы ради мира.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 5

Узнай, страна

Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР

Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР

В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов

В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов

Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»

Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»

Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов

Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов

Новости СМИ

Новости дня

11:28 В Китае призывают США вернуться к ДРСМД В Китае призывают США вернуться к ДРСМД
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
11:03 В России хотят установить минимальную цену на пиво в 35 рублей В России хотят установить минимальную цену на пиво в 35 рублей
10:40 За 48 часов до смерти Кит Флинт бежал кросс За 48 часов до смерти Кит Флинт бежал кросс
10:03 На Украине хотят создать «оружие возмездия» против России На Украине хотят создать «оружие возмездия» против России
09:34 Хиллари Клинтон отказалась участвовать в выборах 2020 года Хиллари Клинтон отказалась участвовать в выборах 2020 года
08:59 В Instagram произошел сбой В Instagram произошел сбой
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
08:20 Отец Децла Александр Толмацкий рассказал о врожденном заболевании сына Отец Децла Александр Толмацкий рассказал о врожденном заболевании сына

Узнай, страна!

10:30 Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
04 МАР, 18:51 В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов
04 МАР, 18:05 Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс» Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»
04 МАР, 17:40 Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов
04 МАР, 16:18 Тамбовская область планирует к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией Тамбовская область планирует к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией
04 МАР, 09:33 Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
04 МАР, 07:06 В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter