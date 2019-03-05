«Мы не мальчики для битья». Путин отказался от договора с США о ядерном сдерживании

Россия официально приостановила выполнение обязательств по договору с США о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) – соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В этом же указе МИДу РФ поручено направить государствам – участникам договора уведомление о решении Москвы. Аналогичный шаг в начале февраля предприняли США, которые предложили Москве исправить ситуацию и дали полгода на решение спорных моментов. Однако Москва не стала спасать основополагающий договор, положивший конец «холодной войне».

«До устранения США нарушений…»

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как уточняется в документе, участие России в ДРСМД приостанавливается «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». Само решение подается как вынужденное.

ДРСМД – краеугольный документ и одна из основ международной безопасности. Договор положил конец «холодной войне» между США и СССР. В 1987 году его подписали лидеры стран Михаил Горбачев и Рональд Рейган. При президенте Дональде Трампе США заявили, что Россия нарушает положения Договора и занимается производством ракет, которые запрещены соглашением. Москва на это обвиняла Вашингтон в том же самом. Конструктивного диалога с Москвой у Запада не получилось, хотя к нему склоняли ведущие европейские страны, оказывающиеся заложниками ядерного противостояния США и России.

В начале февраля этого года Вашингтон в резкой манере администрации Трампа приостановил действие договора до выполнения Россией требований по ликвидации ракет, которые нарушают положения Договора. Вместо переговоров и дипломатического способа решения спорной ситуации, 2 февраля Путин одобрил создание гиперзвуковых ракет наземного базирования и доработку «Калибра» в наземном варианте.

В ответ на это Трамп заявил о намерении создать новую систему противоракетной обороны. Об этом он рассказал Конгрессу США в ходе ежегодного обращения.

Позиции сторон

Решение Трампа покинуть ДРСМД нашло поддержку у стран НАТО. Стопроцентное одобрение на Мюнхенской конференции по безопасности выразил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Вся система контроля над ядерным вооружением находится под угрозой... Российские ракеты способны нанести удар по европейским городам, в том числе и по Мюнхену», – подчеркнул он.

Вашингтон и Москва уже несколько раз обвиняли друг друга в нарушении Договора, суть которого состоит в категорическом запрете на производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования, радиус действия которых составляет от 500 до 5,5 тыс. км. США заявляют, что в Договор «не вписывается» российская ракета 9M729, которую, как убежден Вашингтон, Россия испытала на дальность более 500 км. Со своей стороны Москва категорически отвергает эти обвинения, подчеркивая, что испытания проходили на дальность до 500 км.

Кроме этого, Москва считает, что положения документа нарушил Вашингтон, испытавший беспилотные летательные аппараты, характеристики которых очень сильно схожи с запрещенными крылатыми ракетами. Плюс к этому, США провели испытания баллистических ракет-мишеней, и приступили к размещению на территории ЕС установки Mk 41, способной производить запуск ракет «Томагавк».

Парламентарии ищут объяснения

Решение Путина продиктовано необходимостью ответа на действия Вашингтона, который откровенно решил пренебречь международным правом. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, у России в такой ситуации просто не было других вариантов, поэтому решение Путина верное.

Комментируя решение президента, но уже другому изданию, Швыткин заявил: «Соединенные Штаты Америки грубо нарушают выполнение договора РСМД. И, конечно же, мы никоим образом не можем себе позволить быть мальчиками для битья».

«США поднимают эти темы только для того, чтобы иметь возможность заявить: они якобы что-то нам предложили, а мы якобы отказались, – считает член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. – Вашингтон может захотеть зайти к нам в спальню и посмотреть, делаем ли мы там все правильно. Это просто смешно».

Условие Госдепа – прозрачность

По словам представителя Госдепа США, Вашингтон готов вести с Москвой диалог, но при соблюдении ряда условий. Так, например, переговоры должны учитывать позицию партнеров США – стран Евросоюза и военного альянса НАТО.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили свою приверженность «эффективному контролю» над вооружениями, намекнув, что подписание новых соглашений будет учитывать обязательность «проверок» исполнения договора и выполнения сторонами своих обязательств. Любой диалог Вашингтона с Москвой должен соответствовать озвученным критериям, подчеркнули в Госдепе.

Однако по заявлениям российских парламентариев видно доминирующее настроение правящей элиты – тотальное недоверие к США и нежелание искать компромиссы ради мира.