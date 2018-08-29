«Мы не были к этому раньше готовы». Путин настоял на пенсионной реформе, но смягчил ее
Как и планировалось, сегодня состоялось телеобращение Владимира Путина к россиянам. Выступление российского лидера длилось около 35 минут. Президент России объявил о том, что параметры пенсионной реформы будут смягчены. В частности, речь идет о послаблениях по возрасту для женщин, уголовной ответственности для работодателей, повышении квалификации и об укреплении социальных гарантий.
На пенсию после 60, но только для женщин
В ходе телеобращения глава страны объяснил необходимость пенсионной реформы и внес предложения по корректировке ее параметров. Путин считает, что россиянки должны выходить на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, о чем говорилось в первой версии пенсионной реформы. Что касается мужчин, то для них срок выхода на пенсию так и составит 65 лет.
«В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», – объяснил Путин.
Уголовная ответственность для работодателей
Еще одно изменение, предложенное Путиным, связано с введением уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. «Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста», – заявил президент.
По его мнению, предпенсионным периодом нужно считать возраст за пять лет до выхода на пенсию. А все изменения нужно внести в законодательство одновременно с принятием закона о повышении пенсионного возраста.
Повышение квалификации
Кроме этого, Путин поручил правительству следующее: утвердить для граждан России предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Также он предложил увеличить пособие по безработице.
«А, если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза – с 4 тыс. 900 руб., как сейчас, до 11 тыс. 280 руб. с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год», – сказал глава РФ.
Также Путин отметил, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию, учитывая заработанный стаж. «Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х», – заявил президент.
Чем позднее – тем хуже
По мнению президента, чем позднее будут внесены изменения в пенсионное законодательство, тем они будут жестче, причем, без переходного периода и сохранения привычных льгот. Ответил Путин и экспертам, которые считают, что власти затянули с реформой.
«Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей, потому что, сейчас это уже ясно, государству рано или поздно все равно придется это сделать», – подчеркнул российский лидер.
Продать здания Пенсионного фонда
Владимир Путин также затронул вопрос о том, обсуждало ли правительство другие варианты, кроме повышения пенсионного возраста, которые могли бы обеспечить устойчивость пенсионной системы. По словам президента, рассматривалось несколько вариантов, однако они, по его словам, по сути ничего не решают. «В лучшем случае просто латают дыры. Или того хуже, несут разрушительные последствия для экономики страны в целом», – подчеркнул Путин.
Президент продолжил далее: «Ну, посмотрите, вроде бы эффективная, кажущаяся справедливой мера – введение прогрессивной шкалы подоходного налога. По оценкам Минфина, применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20% к высоким доходам, может дать, и то не наверняка, порядка 75-120 млрд руб. в год». Этих денег, по словам Путина, может хватить максимум на шесть дней. В то время как каждый день для выплаты пенсий выделяется около 20 млрд руб.
Как вариант – продажа государственной собственности. Например, здания Пенсионного фонда, в том числе, и региональные отделения. «Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов – 120 млрд руб. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход», – заключил президент.
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Про прогрессивный подоходный налог неверно. Нужно не 20%, а 40%-60%, как в развитом мире. В России хотят не вводить прогрессивный подоходный налог, потому что придётся менять систему его взимания - вводить совремеенное индивилуальное начисление налога. Т.е. не предприятие отчисляет налог, а платит каждый в зависимости от дохода. Тут несколько причин. Индивидуальное начисление потребует введения личных пенсионных счтетов, т.е. будет препятствовать работе на наличные - и это урон тем , кто нарушает законодательство. Станут известны зарплаты всех - банки будут знать. Богачи будут платить большие налоги, а богачи - опора системы. Надо принимать законодательство об уголовной ответственности за неуплату налогов - основное уголовное нарушение в современном мире. Надо менять систему вывоза валюты - только после уплаты подоходного налога. Не говоря уж о том, что нынешняя пенсионная система невыгодна капиталистам и государству - это порядка 15% ВВП "упущенной прибыли" государства и капиталистов. Повышение не требует роста производительности, т.е. происходит " даром" - без повышения расходов на модернизацию. Деньги, полученные за счёт падения рубля, ныне заканчиваются, а аппетиты растут. Было много возможностей получить средства на пенсии. Не случайно то, что в странах с не очень "богатой" экономикой, пенсии в разы больше - и хватает. Надо увеличивать зарплаты до современного мирового уровня - в России такие же люди, как и во всём мире, они ничуть не глупее и вовсе не неумехи. Но в нынешней России, с её грандиозной нормой прибавочной стоимости, в разы выше, чем было при "ужасном капитализме" по теории Маркса, такое невозможно. Поэтому всё построено на лжи про "современную рыночную экономику". В рыночной экономике именно рынок устанавливает современный минимум оплаты труда, и шкала оплаты труда, доходов, прибыли, цен - результат работы рынка, а не произвола капиталистов, как было при давнем капитализме, и как ныне в России. Именно рынку безразлично, с какой цифры начинается минимум оплаты труда - рынок сам учтёт эту базовую цифру, и сам определит всё рстальное - другие зарплаты, цены, доходы. Это элементарно в современной экономике. Так и было в США - минимум с 30-х увеличился 20 раз, точно так изменились цены и зарплаты. Но... В современном мире вообще нет прибавочной стоимости, а зарплата больше стоимости продукта, созданного трудом: в неё входит "аренда трудового капитала работника", амортизация его трудового капитала, оплата отказа от свободы на время работы. Всё "переплаченное" включается в издержки предприятия, продукция продаётся по сумме издержек, т.е. переплата возвращается предприятию. Если всё продано. Распродажи - свидетельство того, что часть издержек потрачена впустую. Всё это в мире с 40-х прошлого века, все это все знают, но в России намеренно построили не современную экономику, а концлагерный капитализм без права выхода на "волю".Оксанов
Чтоб они так жили , как мучаются люди