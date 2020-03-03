«Мы – русские! С нами Бог!» Как Путин изменил Конституцию России 27 0 Политика

Двадцать четыре страницы поправок внес президент Владимир Путин в Конституцию Российской Федерации 2 марта. Документ с поправками был передан в Госдуму для голосования во втором чтении. Бога, детей, русский народ и победу в Великой Отечественной войне президент добавил в проект поправок в последний день.