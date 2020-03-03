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«Мы – русские! С нами Бог!» Как Путин изменил Конституцию России
3 Марта 2020 27 0 Политика
Двадцать четыре страницы поправок внес президент Владимир Путин в Конституцию Российской Федерации 2 марта. Документ с поправками был передан в Госдуму для голосования во втором чтении. Бога, детей, русский народ и победу в Великой Отечественной войне президент добавил в проект поправок в последний день.
Содержание поправок
- Президент в своих поправках предложил закрепить за русским народом «государствообращующий» статус, а за русским языком – статус языка «государствообразующего народа». Подчеркивается, что оба этих нововведения исключают притеснение представителей других народов и не отменяют их право на изучение родных языков.
- В отношении семьи Путин хочет прописать в Конституции следующие моменты: во-первых, браком должен считаться только союз мужчины и женщины, а во-вторых, дети объявляются «важнейшим достоянием» России. Поэтому государство заботится о «духовном, нравственном, интеллектуальном и физическом развитии детей», а также «воспитывает в них патриотизм».
- Путин вносит в Конституцию понятие «бога». Он пишет, что Россия с тысячелетней историей сохраняет память предков, которые передали веру в Бога, и «признает исторически сложившееся государственное единство». Что конкретно имеется в виду в формулировке, не совсем ясно. Но «бог» теперь будет в Конституции упоминаться одновременно с тем, что Россия – это светское государство без государственной религии.
- Путин настаивает в поправках к Конституции, что Россия – правопреемница Советского Союза. Следовательно, она продолжает участвовать во всех международных организациях и договорах и выполняет обязательства СССР перед мировым сообществом.
- Отдельным моментом в Конституции будет оговариваться, что Россия защищает историческую правду и чтит память защитников Отечества. В частности, не допускается «умаление значения подвига народа».
- Не забыл Путин и про индексацию пенсий – он пишет, что она должна проводиться не менее одного раза в год. В Конституции, по его мнению, должна быть гарантия обязательного социального страхования, адресная соцподдержка россиян и индексация социальных пособий и остальных выплат (все это гарантируют прочие законы).
Уже внесенные поправки
- До этого в Конституцию уже были одобрены поправки о том, что президент осуществляет общее руководство, тогда как глава правительства персонально отвечает за выполнение возложенных на правительство задач. При этом правительство должно защищать семью, традиционные ценности, оказывать господдержку научно-технологическому развитию страны и охранять окружающую среду.
- Также в Конституции будет прописана неприкосновенность бывших президентов. Закрепляется в Конституции и статус Госсовета – как органа, который формирует президент для согласования внутренней и внешней политики. Но полномочия закона будут обозначены в отдельном законе.
- Отдельно в Конституции прописали запрет на отчуждение территорий, как в качестве призывов, так и в качестве действий.
Что дальше?
- 10 марта состоится второе чтение законопроекта о поправках в Госдуме, 11 марта – третье чтение. Как до этого сообщал председатель конституционного комитета палаты Андрей Клишас, сенаторы могут рассмотреть поправки во время очередного заседания 11 марта – это произойдет в случае, если на тот момент парламентарии примут закон во втором и третьем чтении.
- Прием поправок к Конституции закончился 2 марта. В общей сложности к рассмотрению профильного комитета Госдумы РФ было принято порядка 300 предложений по изменениям. И еще около 600 поступило на рассмотрение членов рабочей группы по поправкам к основному закону страны. Финальная версия документа будет включать только небольшую часть из предложенных изменений.
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