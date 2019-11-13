«Мусорный коллапс». В каких регионах России сложилась катастрофическая ситуация с вывозом мусора?

Угроза возникновения глобальных проблем с вывозом мусора сегодня наблюдается в шестнадцати российских регионах. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал ситуацию катастрофической и потребовал от губернаторов не допускать ситуации, в которых споры хозяйствующих субъектов становятся причинами ухудшения положения в целых городах и регионах.

Режим мусорного ЧС

Как отметил Дмитрий Кобылкин, верными можно назвать меры, которые были предприняты администрацией алтайского города Бийск, в котором по причине возникших проблем с вывозом мусора местные власти приняли решение официально ввести режим чрезвычайной ситуации. Глава Минприроды обратился к ряду губернаторов с предупреждением о необходимости принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить «мусорных коллапсов».



Министр порекомендовал особо обратить внимание на работу региональных операторов, которые оказывают услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Обращение прозвучало в адрес глав 16 регионов, в которых уже отмечались случаи недобросовестной работы этих компаний.

«Два или три дня бездействия операторов действительно могут привести к мусорному коллапсу», — заявил Кобылкин. Он отметил, что , все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения.

Мусорные регионы

Если называть конкретные области, то в список регионов, наиболее близких к «мусорному коллапсу», вошли Республика Алтай, Алтайский край, Бурятия, Вологодская область, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская, Магаданская, Новгородская и Новосибирская области, Северная Осетия, Томская область, Республика Тыва, Челябинская область.

Говоря о возможностях разрешить ситуацию, руководитель Минприроды напомнил, что в федеральном законодательстве есть положения, которые разрешают местным властям при отсутствии регионального мусорного оператора или прекращении его деятельности обратиться за помощью по вывозу мусора к лицензированным муниципальным либо государственным предприятиям.

