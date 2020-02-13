Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 ФЕВ, 22:23 МСК
USD (ЦБ)    63,6016
EUR (ЦБ)    69,1795

13 ФЕВ, 22:23 МСК
USD (ЦБ)    63,6016
EUR (ЦБ)    69,1795
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
﻿

Мусорные цены. Во что выливается «мусорная реформа» для жителей российских регионов?

13 Февраля 2020 73 0 Исследования
Мусорные цены. Во что выливается «мусорная реформа» для жителей российских регионов?

Исследование комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды показало, что почти в половине субъектов РФ с начала этого года снизились тарифы на вывоз мусора. Но это, пожалуй, единственная хорошая новость. Как свидетельствуют ранее озвученные данные, в большинстве регионов завалы стартовавшей в 2019-м реформы обращения с твердыми бытовыми отходами разгрести так и не удалось.

Цена мусора

«Мусорная реформа» в России  стартовала  с 2019 года, а с января этого года практически все субъекты РФ перешли на новую систему обращения с отходами.

Это система, в которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают выбранные на конкурсах региональные операторы, а население платит за их услуги по установленным властями тарифам и нормативам.

По данным исследования «экологического» комитета Госдумы России, на которые ссылается “Ъ”, в 47 субъектах федерации в 2020 году снизили тарифы для населения на вывоз мусора.

Самое большое снижение – в нескольких территориальных зонах Якутии – до 60 процентов. При этом 30–40 процентов снизились тарифы в Томской и Амурской областях, в Алтайском, Камчатском, Красноярском краях, в Республике Коми.

В прошлом году федеральные власти сделали, по их мнению, все необходимое, чтобы снизить тарифы на обращение с ТБО. Правительство России заморозило рост платы за негативное воздействие на окружающую среду тем самым снизив отчисления компаний за тонну мусора, размещенного на полигоне, освободило региональных операторов от налога на добавленную стоимость.

Но сработало это далеко не везде.

В 30 регионах стоимость вывоза мусора осталась прежней, а в пяти - в Башкортостане, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской и Ленинградской областях - «мусорные тарифы» повысили.

Проводившие мониторинг депутаты думского комитета по экологии направили запрос в Федеральную антимонопольную службу и попросили проверить ценообразование в тех регионах, где повысился тариф.

Соседи соседям рознь

Имеется и другая серьезная проблема – не только  в соседних регионах, но даже в соседних муниципалитетах тарифы на вывоз мусора отличаются в разы.

Так в ходе депутатского исследования выяснилось, что тариф для регионального оператора в Псковской области в 2,5 раза выше, чем для оператора ближайшей Новгородской области, а жители Калмыкии платят за мусор в 1,8 раза больше чем жители соседней Астраханской области.

Более того, выяснилось, что в десяти регионах предусмотрены разные по номиналу тарифы. Проще говоря, жители одного муниципалитета платят меньше, чем жители другого, поскольку ставки зависят от плотности населения, близости к полигонам твердых бытовых отходов и тому  подобных факторов.

Скидки для тех жителей, кто ведет раздельный сбор мусора, установили лишь Нижегородской области, несмотря на то, что федеральное правительство настаивало на повсеместном поощрении тех, кто сортирует бытовые отходы.

Тарифные фокусы

И даже в тех субъектах федерации, где тарифы на вывоз мусора в этом году снизились, размер платежей граждан за эту услугу не обязательно уменьшился.

Дело в том, что в регионах научились делать «тарифный фокус». Стоимость вывоза мусора для граждан рассчитывается во-первых, на основе из тарифа регионального оператора за перемещение отходов, во-вторых, на основе норматива образования мусора для жителей. А этот норматив (месячное накопление бытовых отходов) устанавливают региональные власти.

И там где региональные операторы близки с властями, чиновники зачастую искусственно завышают нормативы, чтобы таким образом компенсировать потери бизнесменов от снижения тарифов.

Депутаты планируют отлеживать такие случаи и по каждому из них обращаться в контролирующие и правоохранительные органы.

Но ряд экспертов считает, что в подобных «фокусах» с тарифами и нормативами региональные власти не ищут собственной  выгоды, а лишь пытаются спасти от разорения  региональных операторов.

Так, исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик отмечает, что причины снижения тарифов - политические и не имеют экономического обоснования.

Мусорная реформа

Многие региональные операторы считают, что население платит за вывоз мусора недостаточно.

Граждане называют суммы в платежках завышенными и жалуются на  то, что мусор стали вывозить реже, а рядом с населенными пунктами появились несанкционированные свалки.

Эксперты полагают, что тарифы сначала завысили, а потом по мере роста неплатежей и социальной напряженности в регионах стали  снижать.

Федеральные ведомства в прошлом году торопили регионы с переходом перейти на новую систему вывоза мусора, настаивая на том, что со сложностями  можно разбираться «по ходу пьесы».

Но  на ходу  не получилось. И решать возникшие у регионов проблемы федеральный центр не торопился.

А проблем было много. И это не только громкие скандалы с вывозом мусора из столицы на  полигоны в регионах.

Для жителей многих субъектов федерации единственным следствием «мусорной реформы» стали выросшие в несколько раз счета за вывоз мусора.

Ни контейнерных площадок с мусорными баками, ни постоянно работающих мусоровозов они так и не увидели.

И люди, прежде всего, владельцы частных домов и дач, просто отказывались платить на услуги, которых не получали.

Так, в Ленинградской области жители частного сектора оплачивали в среднем 19% услуг регионального оператора, жильцы  многоквартирных жилых домов — 81,7%, а  юрлица — менее 48%. В результате затраты  регионального оператора  на 131 млн рублей превысили его выручку.

Но это еще «цветочки».

В Челябинской области из-за большой задолженности населения компания-оператор не может рассчитаться с перевозчиками, а сумма ее неоплаченных долгов приблизилась к 1 млрд рублей, региональный  оператор в Самарской области долг перед подрядчиками составил 1,3 млрд рублей.

В таких  условиях ряд перевозчиков мусора, безрезультатно обив пороги всех инстанций, вынужден был уйти с рынка, распродав всю свою технику.

То тут то там случались мусорные коллапсы, когда мусоровозы не пускали на свалки и они свозил  мусор на уже закрытые полигоны, нарушая санитарное и экологическое законодательство.  Разруливать ситуацию в Алтайском крае пришлось лично премьер-министру, в Омской области региональные власти в итоге сами поняли, что одной свалки на регион недостаточно, в Удмуртии потребовалось вмешательство прокуратуры.

При этом регионы так и не получили обещанной федеральным центром консультативной и финансовой помощи, поскольку работа  специально созданной для этого госкомпании так и не была профинансирована.

В том, что с « мусорной реформой» что-то пошло не так, профильные федеральные министерства признались лишь к концу прошлого года, когда многие региональные операторы оказались на грани банкротства.

Но вместо реальной помощи регионам из из центра прозвучали лишь невыполнимые из-за нехватки денег предложения. Например, стабилизировать ситуацию, оборудовав контейнерные площадки и ликвидировав  задолженность бюджетных учреждений за вывоз мусора.

А впереди новый  этап  реформы – раздельный  сбор и утилизация  мусора. Каким образом  и за чей счет его будут реализовывать в регионах – пока что  неизвестно.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Наталья Мамон
Наталья Мамон

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Бремя для людей. Как премьер Мишустин поможет взять недорогую ипотеку

Бремя для людей. Как премьер Мишустин поможет взять недорогую ипотеку
Экономика

Резкий скачок заболеваний. Почему в Китае число больных выросло почти на 15 тыс. за сутки

Резкий скачок заболеваний. Почему в Китае число больных выросло почти на 15 тыс. за сутки
События и факты

«Право на послеобеденный сон». В России запретят шуметь днем в многоквартирных домах

«Право на послеобеденный сон». В России запретят шуметь днем в многоквартирных домах
События и факты

Законы команды. Почему прекрасные люди плохо работают?

Законы команды. Почему прекрасные люди плохо работают?
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс

В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс

В Приморском крае принята на вооружение военная техника «КамАЗ» для общевойскового объединения ВВО

В Приморском крае принята на вооружение военная техника «КамАЗ» для общевойскового объединения ВВО

В Воронеже успешно провели огневые испытания созданного двигателя для новой ракеты «Союз-5»

В Воронеже успешно провели огневые испытания созданного двигателя для новой ракеты «Союз-5»

В Якутии запустили волоконно-оптическую линию связи Амга – Усть-Мая для высокоскоростного интернета

В Якутии запустили волоконно-оптическую линию связи Амга – Усть-Мая для высокоскоростного интернета

Новости дня

21:50 Синоптики обещают россиянам новые погодные аномалии Синоптики обещают россиянам новые погодные аномалии
Кабмин утвердил поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Кабмин утвердил поправки в бюджет на 2020-2022 годы
21:16 В NASA опасаются изменения климата в Западной Европе В NASA опасаются изменения климата в Западной Европе
20:21 На Марсе появляется соленая вода На Марсе появляется соленая вода
19:49 Президент РФ уволил главу Калужской области Президент РФ уволил главу Калужской области
19:46 Двуцветный питоху – ядовитый представитель пернатых Двуцветный питоху – ядовитый представитель пернатых
19:25 У России появилось сверхзвуковое оружие У России появилось сверхзвуковое оружие
ФСБ требовала доступ к переписке клиентов интернет-сервисов
ФСБ требовала доступ к переписке клиентов интернет-сервисов
18:51 ЦБ продлит нулевые тарифы для банков ЦБ продлит нулевые тарифы для банков

Узнай, страна!

11:52 В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс
Вашингтон хочет серьезно обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов
Вашингтон хочет серьезно обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter