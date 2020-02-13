Мусорные цены. Во что выливается «мусорная реформа» для жителей российских регионов?

Исследование комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды показало, что почти в половине субъектов РФ с начала этого года снизились тарифы на вывоз мусора. Но это, пожалуй, единственная хорошая новость. Как свидетельствуют ранее озвученные данные, в большинстве регионов завалы стартовавшей в 2019-м реформы обращения с твердыми бытовыми отходами разгрести так и не удалось.

Цена мусора

«Мусорная реформа» в России стартовала с 2019 года, а с января этого года практически все субъекты РФ перешли на новую систему обращения с отходами.

Это система, в которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают выбранные на конкурсах региональные операторы, а население платит за их услуги по установленным властями тарифам и нормативам.

По данным исследования «экологического» комитета Госдумы России, на которые ссылается “Ъ”, в 47 субъектах федерации в 2020 году снизили тарифы для населения на вывоз мусора.

Самое большое снижение – в нескольких территориальных зонах Якутии – до 60 процентов. При этом 30–40 процентов снизились тарифы в Томской и Амурской областях, в Алтайском, Камчатском, Красноярском краях, в Республике Коми.

В прошлом году федеральные власти сделали, по их мнению, все необходимое, чтобы снизить тарифы на обращение с ТБО. Правительство России заморозило рост платы за негативное воздействие на окружающую среду тем самым снизив отчисления компаний за тонну мусора, размещенного на полигоне, освободило региональных операторов от налога на добавленную стоимость.

Но сработало это далеко не везде.

В 30 регионах стоимость вывоза мусора осталась прежней, а в пяти - в Башкортостане, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской и Ленинградской областях - «мусорные тарифы» повысили.

Проводившие мониторинг депутаты думского комитета по экологии направили запрос в Федеральную антимонопольную службу и попросили проверить ценообразование в тех регионах, где повысился тариф.

Соседи соседям рознь

Имеется и другая серьезная проблема – не только в соседних регионах, но даже в соседних муниципалитетах тарифы на вывоз мусора отличаются в разы.

Так в ходе депутатского исследования выяснилось, что тариф для регионального оператора в Псковской области в 2,5 раза выше, чем для оператора ближайшей Новгородской области, а жители Калмыкии платят за мусор в 1,8 раза больше чем жители соседней Астраханской области.

Более того, выяснилось, что в десяти регионах предусмотрены разные по номиналу тарифы. Проще говоря, жители одного муниципалитета платят меньше, чем жители другого, поскольку ставки зависят от плотности населения, близости к полигонам твердых бытовых отходов и тому подобных факторов.

Скидки для тех жителей, кто ведет раздельный сбор мусора, установили лишь Нижегородской области, несмотря на то, что федеральное правительство настаивало на повсеместном поощрении тех, кто сортирует бытовые отходы.

Тарифные фокусы

И даже в тех субъектах федерации, где тарифы на вывоз мусора в этом году снизились, размер платежей граждан за эту услугу не обязательно уменьшился.

Дело в том, что в регионах научились делать «тарифный фокус». Стоимость вывоза мусора для граждан рассчитывается во-первых, на основе из тарифа регионального оператора за перемещение отходов, во-вторых, на основе норматива образования мусора для жителей. А этот норматив (месячное накопление бытовых отходов) устанавливают региональные власти.

И там где региональные операторы близки с властями, чиновники зачастую искусственно завышают нормативы, чтобы таким образом компенсировать потери бизнесменов от снижения тарифов.

Депутаты планируют отлеживать такие случаи и по каждому из них обращаться в контролирующие и правоохранительные органы.

Но ряд экспертов считает, что в подобных «фокусах» с тарифами и нормативами региональные власти не ищут собственной выгоды, а лишь пытаются спасти от разорения региональных операторов.

Так, исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик отмечает, что причины снижения тарифов - политические и не имеют экономического обоснования.

Мусорная реформа

Многие региональные операторы считают, что население платит за вывоз мусора недостаточно.

Граждане называют суммы в платежках завышенными и жалуются на то, что мусор стали вывозить реже, а рядом с населенными пунктами появились несанкционированные свалки .

Эксперты полагают, что тарифы сначала завысили, а потом по мере роста неплатежей и социальной напряженности в регионах стали снижать.

Федеральные ведомства в прошлом году торопили регионы с переходом перейти на новую систему вывоза мусора, настаивая на том, что со сложностями можно разбираться «по ходу пьесы».

Но на ходу не получилось. И решать возникшие у регионов проблемы федеральный центр не торопился.

А проблем было много. И это не только громкие скандалы с вывозом мусора из столицы на полигоны в регионах.

Для жителей многих субъектов федерации единственным следствием «мусорной реформы» стали выросшие в несколько раз счета за вывоз мусора.

Ни контейнерных площадок с мусорными баками, ни постоянно работающих мусоровозов они так и не увидели.

И люди, прежде всего, владельцы частных домов и дач, просто отказывались платить на услуги, которых не получали.

Так, в Ленинградской области жители частного сектора оплачивали в среднем 19% услуг регионального оператора, жильцы многоквартирных жилых домов — 81,7%, а юрлица — менее 48%. В результате затраты регионального оператора на 131 млн рублей превысили его выручку.

Но это еще «цветочки».

В Челябинской области из-за большой задолженности населения компания-оператор не может рассчитаться с перевозчиками, а сумма ее неоплаченных долгов приблизилась к 1 млрд рублей, региональный оператор в Самарской области долг перед подрядчиками составил 1,3 млрд рублей.

В таких условиях ряд перевозчиков мусора, безрезультатно обив пороги всех инстанций, вынужден был уйти с рынка, распродав всю свою технику.

То тут то там случались мусорные коллапсы, когда мусоровозы не пускали на свалки и они свозил мусор на уже закрытые полигоны, нарушая санитарное и экологическое законодательство. Разруливать ситуацию в Алтайском крае пришлось лично премьер-министру, в Омской области региональные власти в итоге сами поняли, что одной свалки на регион недостаточно, в Удмуртии потребовалось вмешательство прокуратуры.

При этом регионы так и не получили обещанной федеральным центром консультативной и финансовой помощи, поскольку работа специально созданной для этого госкомпании так и не была профинансирована.

В том, что с « мусорной реформой» что-то пошло не так, профильные федеральные министерства признались лишь к концу прошлого года, когда многие региональные операторы оказались на грани банкротства.

Но вместо реальной помощи регионам из из центра прозвучали лишь невыполнимые из-за нехватки денег предложения. Например, стабилизировать ситуацию, оборудовав контейнерные площадки и ликвидировав задолженность бюджетных учреждений за вывоз мусора.

А впереди новый этап реформы – раздельный сбор и утилизация мусора. Каким образом и за чей счет его будут реализовывать в регионах – пока что неизвестно.

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