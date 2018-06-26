«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?

Все телеканалы страны облетели репортажи о весенних событиях в Волоколамске, когда десятки детей были госпитализированы после того, как в ночь на 21 марта произошел выброс свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». Подобная ситуация несколько раньше случилась и в подмосковной Балашихе с полигоном «Кучино». Но местным жителям повезло. Они дозвонились на прямую линию с Владимиром Путиным и свалку закрыли. Однако беды жителей Подмосковья после этого только начались.

В чем проблема?

Проблема утилизации мусора действительно серьезная. Вот, например, в Москве в год накапливается 7,2 млн тонн так называемых «твердых бытовых отходов» (ТБО). Это то, что мы каждый день выносим в мусорные контейнеры, стоящие во дворах. Плюс еще 6,1 млн тонн промышленных отходов. И куда все это добро девать? Надо перерабатывать. И перерабатывается. Но, по оценкам экспертов, всего 10% от этого количества. А остальное куда?

Обратимся к мировому опыту и сравним его с нашей действительностью. Говоря о мировом опыте, мы имеем в виду, развитые страны. Там же тоже мусора немерено.

Как утилизируется мусор

Есть три способа. Первый – это так называемые полигоны по захоронению ТБО. Как они должны работать: роется котлован, в который сбрасывают поступающие ТБО. После того как котлован становится близким к заполнению, мусор засыпается вырытой землей, и начинается процесс рекультивации: завозится почва, высевается трава, высаживаются деревья. В результате на месте заросшего бурьяном поля, где ранее был вырыт котлован, образуется чуть ли не парковая зона. Это возможно? Да. В том числе и у нас. Вот в 1960-70 годах (не так давно) была в Измайловском парке Москвы огромная свалка. А потом бульдозерами все заровняли, земли насыпали, траву и деревья посадили. И получилась со временем парковая зона. Люди летом сидят, загорают. Детские площадки. Полная благодать. И такой подход к захоронению ТБО прописан в наших законах.

Но ничего по закону не делается в тех же Волоколамске и Балашихе, о которых мы упоминали выше. Почему? А потому, что дорогое это дело – по закону утилизировать отходы. Проще получить от местной администрации разрешение на организацию полигона, и просто сбрасывать все отходы на выделенную территорию. Все равно никто проверять не будет. Разрешение же не так просто получено. Отсюда проблемы Волоколамска и Балашихи. Да и многих других населенных пунктов Подмосковья и всей страны.

Второй и самый цивилизованный способ перерабатывания мусора это так называемые МПРЗ – мусороперерабатывающие заводы. Они практически не дают вредных выхлопов в атмосферу. Потому что к ним на переработку поступает «сортированный» мусор. И тогда металл у них идет в одно место, пищевые отходы – в другое, пластик – в третье, и так далее.

Но кто-то должен эти отходы сортировать. Наверно, граждане, заботящиеся о жизни своей, жизни своих детей и внуков. Если, конечно, они предполагают, что эти дети и внуки будут и дальше жить в этой стране.

Но тут вот какое дело. Для того чтобы эта вся система заработала, недостаточно только сознательности граждан. Нужны еще и разделенные по видам мусора контейнеры. Сюда бумагу, сюда стекло, сюда метал. А вы их в Москве видели? Пройдитесь по дворам. На то чтобы плиткой асфальт заменять и бордюрные камни постоянно перекладывать, деньги есть. А для разделенных контейнеров – нет.

Ну, и третий способ – это Мусоро сжигающие заводы (МСЗ). На них свозят с тех самых «общих мусорных контейнеров», стоящих во дворах все, что там лежит, и сжигают. Такие сейчас и строят в окрестностях Москвы. Технологии западные. Фильтры очистки продуктов сгорания стоят. Выделяющееся тепло идет на производство электроэнергии, которая не только обеспечивает работу завода, но и поступает в электрические сети. В общем, благодать. А вот жители ближайшего Подмосковья снова не рады.

Что им не нравится

Вернемся на юго-восток Москвы и посмотрим, что там происходит.

Вот есть такой мусоросжигательный завод №4 (МСЗ_4), расположенный в ближайшем юго-восточном Подмосковье (улицы Пехорская, владение 1А).

В тех же краях находился полигон ТБО «Кучино», от запахов которого страдали все окрестные жители. Но им повезло – попали на прямую линию Путина. Пожаловались на свою горькую долю. И полигон закрыли. Даже рекультивацию какую-то начали. Закрывают пленкой весь этот мусорный Монблан, сжигают газы высокотемпературным газовым факелом.

Отлично. А мусор-то куда девать? Вот и повезли его на тот самый МСЗ_4. Нагрузка на него многократно увеличилась. «Горят мартеновские печи, и день и ночь горят они». Здесь печи не мартеновские, а мусорные, но тоже день и ночь горят. Так что стоящие на заводе фильтры перестали справляться со своими функциями.

Так что хрен оказался не слаще редьки. Как воняло, так и воняет. И этот характерный запах ни с чем не спутаешь. Как утверждают экологи, завод, помимо прочего, выбрасывает в атмосферу оксиды и диоксиды азота, представляющие прямую угрозу для здоровья людей.

Так, может, перенести его куда-нибудь подальше? Можно. Но денег это стоит. Да и доставка мусора подорожает и немерено. А эти затраты мусорщикам (а это огромный бизнес и огромные деньги) совсем не нужны. При том что все эти «мусорные» компании тесно связаны с властью. Все понятно?

Да и некому не нужен московский мусор. Вон, говорят, в Ярославской области в московский мусоровоз стреляли. Чтобы не ездил, куда не положено, и экологию местную не портил.

Что сейчас происходит на юго-востоке Москвы

Местные активисты при поддержке общества защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ», подали иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием закрыть завод.

Ситуация с МСЗ_4 усугубляется еще и тем, что буквально в 470 метрах от завода (по законам РФ должно быть не менее 1 километра) строится многоэтажный жилой комплекс. И это при том что роза ветров устроена в этих местах так, что все выбросы завода будут попадать на новостройку.

А она не маленькая. Около 15 высоток. Застройщик – известная компания ДСК1. Мы позвонили застройщику и поинтересовались, сколько будут стоить квартиры в этом комплексе. Они не продаются, ответили нам. Как так, удивились мы. Это жилье строится под программу реновации – прозвучал ответ. Теперь все встало на свои места. Придумали для жителей старых пятиэтажек резервацию. Так оно и в рифму звучит: реновация – резервация.

Но это все в будущем. Однако уже сейчас на территориях, примыкающих к заводу, проживает более миллиона человек. Это Косино, Люберцы, Балашиха, Реутов, Железнодорожный, Некрасовка и Новая Некрасовка. И там имеет место быть самая плотная застройка в Подмосковье. Причем, речь идет о многоэтажных зданиях. Такие вот «каменные джунгли», как писали когда-то советские публицисты.

Дела судебные

Но вернемся к делам судебным. После подачи иска оживились и чиновники «Росприроднадзора». Они тоже обратились в суд с требованием приостановить деятельность МСЗ_4 на 90 суток. Основание – грубейшие нарушения в работе завода. Процесс пошел. Чем завершится дело – пока не ясно. Ведь, например, Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы в лице заместителя его руководителя г-жи Семутниковой, утверждает, что МСЗ_4 не является источником неприятных запахов, ссылаясь на тот же Росприроднадзор (официальное письмо есть в редакции «КС»).

А как же запахи? По мнению г-жи Семутниковой все дело в том самом полигоне «Кучино», где рекультивация началась, но еще до конца не завершилась. Поэтому иногда выбросы в атмосферу еще и происходят.

Так как все это понимать? Росприроднадзор вроде бы требует через суд приостановить работу МСЗ_4 на 90 дней, а г-жа Семутникова утверждает, что никаких нарушений в работе завода нет, ссылаясь на все тот же Росприроднадзор.

«Есть много такого, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам».

Суд по иску жителей о закрытии завода состоялся 19 июня. Кроме участников процесса в зал суда были допущены журналисты и 8 активистов под предлогом того, что всех присутствующих зал вместить не может. Жители предлагали перенести заседание в другой, больший зал. Но им было отказано.

Чем же дело закончилось? А тем, что судья М.Ю. Патык вынесла решение о прекращении производства по делу. На основании того, что некоммерческие организации не имеют права оспаривать вопросы экологической опасности. Да уж. Российский суд – самый справедливый суд в мире. Впрочем, жители не согласны с этим решением и уже работают над его обжалованием.

Но есть во всей этой истории и оптимистическое начало. Оно состоит в том, что наши граждане начали бороться за свои права и влиять на власть. Так бы и дальше. Глядишь, и жизнь наладится.