Мусорная реформа. Сколько россияне теперь будут платить за утилизацию мусора

Владимир Путин подписал указ о создании новой государственной монополии. Полное ее название – всероссийский оператор системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Для рядовых россиян это плохая новость: вместо традиционной утилизации отходов, расходы на которые раньше автоматически включалась в платежные квитанции, каждый месяц за мусор нужно будет платить отдельно, как за электричество и воду.

Национальная «экология»

Указ президента о создании мусорной компании, которая, по сути, станет государственной монополией, вышел в рамках реализации национального проекта «Экология». Как пишут «Ведомости», цель компании – внедрение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ее учредитель – Министерство природных ресурсов и экологии.

В документе сказано, что российское правительство до 1 января 2020 года должно будет «обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов, предусматривающей: интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами; отражение сведений об обороте твердых коммунальных отходов по каждому субъекту РФ».

С чего все началось

В России мусорная проблема актуальна последние несколько лет. Официально о ней было заявлено во время «прямой линии» с Путиным в начале июня прошлого года, когда президенту напрямую пожаловались на свалки и плохую экологию в Подмосковье. По сообщениям волонтеров, в ряде регионов мусор сваливается на уже закрытые полигоны либо вообще свалки появляются чуть ли не около жилых домов.

С начала нового года в нашей стране началась реформа сбора бытового мусора, целью которой является снижение нагрузки на окружающую среду и создание нового рынка работы с отходами. Главным игроками на нем должны стать региональные операторы полного цикла мусоропереработки. Размер платы за вывоз отходов, которую будут получать непосредственно операторы, будет зависеть от предложенных ими тарифов, которые заблаговременно будут утверждены государством.

Сколько будем платить

Как сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, являющийся куратором природопользования, за новую коммунальную услугу россияне в среднем будут платить 120-130 руб. в месяц за человека. Во время совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым он отметил, что в рамках проводимой «мусорной реформы» сбор твердых отходов будет представлять собой отдельную коммунальную плату. И, если раньше эту услугу вписывали в общедомовые расходы, то теперь оплата будет происходить отдельно, как за воду и электричество.

«Мы видим в будущем, если сумеем организовать раздельный сбор той части (отходов), которая будет утилизироваться, а этого можно достаточно быстро достичь в течение одного-двух лет, и она будет поступать в промышленность как вторичное сырье, за эту часть население не будет платить», – отметил Гордеев.

«Региональные мусорщики»

Гордеев также рассказал и об организации самой реформы. Схема складывается так: сначала создаются региональные операторы, затем они отбираются по конкурсу – эти операторы берут на себя полную ответственность за оборот твердых коммунальных отходов от места сбора до утилизации и захоронения.

Тарифы же за оборот с коммунальными отходами устанавливаются на уровне регионов, отмечает вице-премьер. В частности, у них есть право взимать плату как с квадратного метра, так и с проживающего в квартире человека. В этом плане многие регионы решили взимать за эту услугу с человека. Что касается юридических лиц и организаций, то в их отношении вводится в основном плата с квадратного метра.