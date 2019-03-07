МТС заплатит США 850 млн долларов. Зачем российскому оператору мирное соглашение и при чем здесь Гульнара Каримова?

Российский мобильный оператор МТС будет вынужден выплатить США штраф, размер которого составляет 850 млн долларов. Речь идет о деле, в котором замешана узбекская «дочка» компании. Как считают эксперты, компания пошла на мирное урегулирование, как минимум, чтобы не потерять связи и не испортить имидж в сотрудничестве с зарубежными компаниями.

«Логичный шаг»

Российский сотовый оператор МТС в порядке мирного урегулирования договорился с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Минюстом США о прекращении претензий о коррупции во время выхода компании на рынок Узбекистана. Об это сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз компании. Согласно соглашению с властями США, МТС должна будет выплатить штраф в размере 850 млн долларов. Средства были зарезервированы оператором еще в 2018 году – по итогам третьего квартала.

В самой компании назвали соглашение с выплатой штрафа «логичным шагом». Он позволит МТС и дальше реализовывать стратегию перехода от «классического телеком-оператора» к «интегратору современных цифровых решений». Потеря 850 млн долларов не скажется на инвестициях в бизнес и плане капитальных вложений, заверил президент компании Алексей Корни.

Суть конфликта

Суть дела состоит в следующем: еще в 2014 году американский Минюст и SEC приступили к расследованию дела о коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана. Иск был подан против трех компаний: МТС, Veon (также является владельцем российского «ВымпелКомома») и шведской Telia Company AB. Все они торговались на фондовых биржах США. Через некоторое время следствие стало подозревать их в коррупционных выплатах структурам, которые, как предполагают следователи, связаны с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

В общей сложности МТС и Veon выложили порядка 500 млн долларов, чтобы простимулировать чиновника повлиять на правительство Узбекистана и оказать компаниям помощь в выходе на новый рынок, на котором планировалось развернуть масштабную работу.

Далее МТС пришла на рынок Узбекистана в августе 2004 года через покупку 74% местной компании «Уздунробита» – сумма сделки составила 121 млн долларов. В процессе за 33% акций МТС заплатила 100 млн долларов офшору Swisdorn. Вместе с этим, как сообщается, International Communication Group (США) получила за 41% компании гораздо меньшую сумму: 21 млн долларов. Всего американский Минюст насчитал между МТС, Swisdorn и Takilant (обе связывают с дочерью первого президента Узбекистана) минимум восемь спорных сделок, сумма которых составила 380 млн долларов.

Что касается VimpelCom, то в этом случае следователи зафиксировали семь подозрительных сделок, сумма которых составила 133,5 млн долларов. Далее картина складывалась следующим образом: в феврале 2016 года оператор заключил мировое соглашение, по которому взял обязательство о выплате отступных на сумму 795 млн долларов. А уже в сентябре 2017 года Telia заявила, что выплатит 965 млн штрафа.

В чем смысл мирового соглашения?

Смысл в мировом соглашении все-таки есть. Если учитывать, что у компании получилось зарезервировать нужную для штрафа сумму, то, как считает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов, есть основания предполагать, что руководство компании не против выплатить отступные прямо. «Финансовые показатели МТС достаточно стабильны, что характеризуется не только наличием достаточных свободных средств, но и минимальной долговой нагрузкой», – сообщил эксперт.

При всей этой ситуации российская компания вполне могла бы сделать попытку оспорить в судебном порядке претензии со стороны американцев. Однако это, по словам Варламова, привело бы к колоссальным затратам.

Плюс к этому, как отмечает аналитик, не исключено, что в поисках новых потребителей МТС не захочет терять зарубежные связи и деловой имидж, которые нарабатывались годами.