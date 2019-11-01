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Моя хата с краю? Как граждане России оценивают свое участие в жизни страны

1 Ноября 2019 3213 0 Исследования
Моя хата с краю? Как граждане России оценивают свое участие в жизни страны

В октябре социологи "Левада-центра" провели опросы, в которых выясняли мнение россиян о происходящем в стране и об их собственном участии в этих процессах. Выяснилось, что большинство россиян не считают себя ответственными за то, что делается в России, но уверены, что власти действуют в правильном направлении.

Влияние и ответственность

По данным опроса"Левада-центра", которые приводит "Интерфакс", большинство россиян (58%) считают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране. В том, что они могут в той или иной степени повлиять на происходящее, уверены немногим более 38% граждан России. Что касается «степеней», то из этого числа 5% считают, что могут в полной мере влиять на процессы в стране, 6% думают, что могут оказывать «существенное влияние», и 27% опрошенных – «незначительное влияние».

Кроме того, исследователи «измеряли» такой сложный показатель как «чувство ответственности». И здесь получилось почти полное совпадение оценок (влияние) и ощущений (ответственность).

В ходе опроса выяснилось, что (57%) россиян в той или иной мере чувствуют себя ответственными за события в стране. При этом в полной мере ощущают свою ответственность за происходящее в стране 13% респондентов, в значительной мере - 16% и в незначительной - 28% опрошенных.

А 39% участвовавших в опросе россиян не считают себя ответственными за происходящее в стране, в которой они живут.

Президент и правительство

Судя по всему, эту самую ответственность  граждане перекладывают на власть.

Согласно результатам другого социологического исследования «Левада-центра», 68% россиян с одобрением относятся к деятельности Владимира Путина. Противоположного мнения по поводу президента России придерживается 31% респондентов.

При этом 49% опрошенных социологами считают, что сейчас дела в России идут в правильном направлении, а 41% — что власти выбрали неверный путь. А 10% опрошенных затруднились ответить на вопрос о положении дел в России.

Оказывая высокую степень доверия главе государства, большинство россиян недовольны работой правительства и парламента России. Лишь 35% опрошенных одобряют деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева, а 64% придерживаются прямо противоположного мнения. Работу Правительства и Госдумы РФ позитивно оценивают соответственно 43% и 37% россиян.

Опросы проводились в октябре по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения и охватили 1600 человек в 137 населенных пунктах в 50  регионах.

Рейтинг Путина

Кроме того, в конце октября были обнародованы результаты «Георейтинга» фонда «Общественное мнение». Это социологическое исследование проводится по всей стране раз в квартал, а полный доступ к его результатам есть только у сотрудников администрации президента РФ, по заказу которой оно и проводится.

Но часть данных все же была  открыта  для СМИ. Как сообщает «Ъ», рейтинги одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина в октябре немного подросли по сравнению с мартом, когда проводилось предыдущее исследование фонда. Позитивная динамика наиболее заметна по таким параметрам как социальная политика, экономика, обеспечение порядка и стабильности в стране.

В октябре одобряли социальную политику президента 45,8% опрошенных, а не одобряли — 45% (в марте это соотношение было 43,2% против 47,7%). Деятельность президента в сфере экономики сегодня позитивно оценивают 40,9%, негативно - 45,2% респондентов (в марте было 39% и 48% соответственно). В сфере обеспечения порядка и стабильности в стране 57,5% позитивно оценивают работу главы государства, а 33,5% — негативно. В марте 56% опрошенных положительно оценивали эту деятельность.

В фонде «Общественное мнение» такую динамику связывают с тем, что россияне стали лучше оценивать положение дел в своих регионах. Ряд экспертов, оценивая результаты этого исследования, отмечают, что рейтинги власти довольно стабильны, ухудшений нет, равно как и заметных улучшений, а в обществе, которое традиционно высоко оценивает внешнеполитическую деятельность главы государства,  сегодня имеется запрос на «возвращение президента во внутреннюю повестку».

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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