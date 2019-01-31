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Москве грозят перебои с поставками продуктов, космическая катастрофа произойдет в 2068 году и другие новости четверга

31 Января 2019 274 0 События и факты
Москве грозят перебои с поставками продуктов, космическая катастрофа произойдет в 2068 году и другие новости четверга

В Москве возможны перебои с поставками продуктов, сообщает «Коммерсант». Об этом транспортные и торговые компании предупредили мэра города Сергея Собянина. Причиной называется изменение правил передвижения грузовых машин. Так, автотранспорту грузоподъемностью более одной тонны запрещен въезд в пределы третьего транспортного кольца в дневное время. Автомобили грузоподъемностью более 12 тонн не смогут въезжать в дневное время в пределы МКАД. С другой стороны, разгрузка автомобилей по ночам запрещена законом «О тишине». Таким образом, грузовой автотранспорт должен приезжать к магазинам ночью и простаивать там в ожидании разгрузки до утра. Эти простои приведут к удорожанию всей логистики, и, как следствие, росту цен на продукты.

Новая технология хранения тканей и органов для трансплантации разрабатывается в России, передает РИА Новости. Так в ходе экспериментов впервые в мире удалось восстановить сердце лягушки, хранившееся 45 суток при температуре минус 196 градусов. Такое сверхнизкое охлаждение является ключевым элементом новой технологии. Ученые отмечают, что существующие на сегодняшний день технологии позволяют сохранить сердце в течение не более 6 часов.

Астероид «Апофис», в случае падения его на Землю, может полностью уничтожить многомиллионный город, подсчитали российские ученые. При этом, как сообщает ТАСС, на сегодняшний день не существует способов изменения траектории подобных космических тел. Столкновение «Апофиса» с Землей возможно в 2068 году.

500 млрд долларов потеряла мировая торговля в прошлом году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Министр добавил, что в четвертом квартале минувшего года мировая экономика начала замедляться, что является тревожной тенденцией. По мнению Орешкина причинами замедления являются торговые войны и рост социально-политической напряженности.

Кредит на 500 млн евро получил «Газпром» у японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group. Срок кредитного соглашения истекает в 2023 году, передает «Интерфакс». В декабре прошлого года российский концерн привлек кредит в 425 млн евро у Citibank. Всего в текущем году объем внешние заимствования «Газпрома» составят 298 млрд руб.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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