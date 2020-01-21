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Москва-Баку: У юных пианистов появится новый международный конкурс

21 Января 2020 226 0 События и факты
Москва-Баку: У юных пианистов появится новый международный конкурс

Директор Центральной школы Искусств имени Кара Караева, заслуженный артист Азербайджана Азиз Гараюсифли рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о сотрудничестве с коллегами из Петербурга и Москвы.

У Центральной школы Искусств имени Кара Караева в Баку давние тесные связи с Санкт-Петербургским лицеем и Детской музыкальной школой в Москве. Прошлый год в этом плане был для учебных заведений исключительно насыщенным. Бакинская школа выиграла грант Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ и в апреле провела Международный конкурс молодых исполнителей классической музыки и фольклора «WORLD HARMONY», на который приехали сотни участников со всего мира. «Конечно, мы пригласили в Баку и ребят из России, в том числе 14 учащихся из Санкт-Петербургского лицея и 8 – из московской Детской музыкальной школы, полностью оплатив гостям проживание, питание и дорогу», - рассказывает Азиз Гараюсифли.

Директор Бакинской школы сообщил, что конкурс стал серьезным событием в музыкальной сфере и выявив огромный потенциал таких мероприятий для развития музыкального образования в том числе. Поэтому опыт было решено продолжить, однако в текущем году конкурс планируется провести в другом формате – разделив его по номинациям и разнеся по разным странам. «Так, например, конкурс пианистов мы хотим провести на российской площадке – в Санкт-Петербурге или Москве, потому что именно в России очень сильная фортепианная школа», - сообщил директор школы искусств.

Интенсивный обмен опытом в целом характерен для российско-азербайджанского взаимодействия в музыкальном образовании. В частности, на Культурном форуме в Санкт-Петербурге Азиза Гараюсифли пригласили выступить в качестве спикера на конференции «Детская школа искусств – 2019: образование, управление, развитие».

«Центральная школа искусств имена Кара Караева, которую я возглавляю, – пилотный проект. Наша цель – внедрять в систему образования инновации, которые потом будут распространяться по другим школам Азербайджана, и, конечно, – налаживать культурные связи, - поясняет такой интерес российских коллег директор школы. – Нам с коллегами удалось неформально поговорить не только об успехах, но и о наших общих наболевших проблемах. Системы образования и России, и Азербайджана – наследие Советского Союза, и многие вещи уже пора модернизировать, чтобы идти в ногу со временем. В этом я поделился с коллегами нашим опытом: в Азербайджане сейчас наметилась прекрасная тенденция внимания министерств к инициативам и проектам «снизу», ведь директора на местах гораздо лучше знают, что нужно их школам для развития».

В свою очередь, поделиться опытом приезжают в Баку российские педагоги. Только за последний год в рамках договора с Санкт-Петербургским музыкальным лицеем были проведены продолжительные мастер-классы ведущих российских педагогов как на базе Центральной школы искусств, так и других восьми площадках. Причем учебный материал, по которому российские педагоги проводили уроки в Азербайджане, они подарили коллегам.

«Осенью мы совместно с Санкт-Петербургским лицеем участвовали в концерте музыкальных школ в Будапеште, и оказалось, что азербайджанские и российские ребята на голову выше учащихся из многих европейских стран, где начальное музыкальное обучение полупрофессиональное, самодеятельное. В сравнении с их подходом наша система очень хороша, её нужно лишь немного модернизировать, в чём нам и помогают российские коллеги», – рассказывает о результатах такого сотрудничества Азиз Гараюсифли.

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Редакция "Капитала Страны"

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