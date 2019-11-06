Москва в промышленных масштабах. Как власти столицы стимулируют приток инвестиций в производство?

Итоги работы по привлечению инвестиций и перспективы экономического развития российской столицы раскрыл на пресс-конференции руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Было отмечено, что в рейтинге Всемирного Банка Doing Business Россия в этом году заняла 28 место по уровню инвестирования. При этом 70% данных для анализа показателей успешного роста составители рейтинга берут по Москве, а остальные 30% - по российским регионам.

Как сообщил Александр Прохоров, общий объём инвестиций в промышленность Москвы за прошедший год оставил 106 млрд рублей. Этот и другие растущие показатели вывели Москву на первое место по инвестированию среди субъектов РФ.

На встрече с журналистами руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики развеял миф о том, что в Москве мало промышленных производств. Сегодня 105 предприятий получают поддержку от московских властей – для развития высокотехнологичных производств на особых условиях предоставляется земля в столице, создаются льготные налоговые условия и выделяются субсидии по инвестпроектам.

Как отметил Александр Прохоров, один рубль, вложенный в регион, приносит три рубля, а с ростом качества и конкурентоспособности произведенной в Москве продукции, открываются возможности выхода на мировой рынок. Сегодня российская столица экспортирует товары в Китай, страны СНГ, Великобританию, Германию, Турцию, Иран, Казахстана и Египет. Один из московских заводов проходит аккредитацию на Кубе в качестве импортёра. По данным статистики, экспортная выручка окупает вложения в 16 раз.

Развитие промышленности в Москве способствует повышению уровня средней заработной платы и уровня жизни москвичей. Александр Прохоров подчеркнул, что сегодня работа на заводе в Москве ничуть не хуже чем в офисе, так как предприятия все чистые, с современным оборудованием. Вопросам экологи уделяется особое внимание - например, завод «Москвич» АЗЛК 99,9% вышедшей из строя техники перерабатывает и использует вторично. При этом на ряде предприятий зарплата существенно выше, чем у офисных сотрудников, в частности, в фармацевтической отрасли выше в два-три раза.

Для привлечения молодежи к работе производстве, правительство Москвы организует Дни открытых дверей, в ходе которых каждый желающий может прийти на завод, изучить условия работы и полный производственный цикл. Кроме того, между учебными заведениями и предприятиями заключаются договорённости о подготовке кадров, чтобы каждый студент колледжа был уверен, что у него после выпуска будет рабочее место. Эти меры улучшают ситуацию на рынке труда Москвы.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Прохоров рассказал об общих принципах оценки инвестиционного климата Москвы, о критериях отбора предприятий для привлечения инвестиций, о причинах роста зарплат. Он заявил, что в следующем году департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы предоставит СМИ еще больше позитивных информационных поводов.