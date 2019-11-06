Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 НОЯ, 01:41 МСК
USD (ЦБ)    63,5880
EUR (ЦБ)    70,4301

07 НОЯ, 01:41 МСК
USD (ЦБ)    63,5880
EUR (ЦБ)    70,4301
﻿

Москва в промышленных масштабах. Как власти столицы стимулируют приток инвестиций в производство?

6 Ноября 2019 180 0 Интервью и комментарии
Москва в промышленных масштабах. Как власти столицы стимулируют приток инвестиций в производство?

Итоги работы по привлечению инвестиций и перспективы экономического развития российской столицы раскрыл на пресс-конференции руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Было отмечено, что в рейтинге Всемирного Банка Doing Business Россия в этом году заняла 28 место по уровню инвестирования. При этом 70% данных для анализа показателей успешного роста составители рейтинга берут по Москве, а остальные 30% - по российским регионам.

Как сообщил Александр Прохоров, общий объём инвестиций в промышленность Москвы за прошедший год оставил 106 млрд рублей. Этот и другие растущие показатели вывели Москву на первое место по инвестированию среди субъектов РФ.

На встрече с журналистами руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики развеял миф о том, что в Москве мало промышленных производств. Сегодня 105 предприятий получают поддержку от московских властей – для развития высокотехнологичных производств на особых условиях предоставляется земля в столице, создаются льготные налоговые условия и выделяются субсидии по инвестпроектам.

Как отметил Александр Прохоров, один рубль, вложенный в регион, приносит три рубля, а с ростом качества и конкурентоспособности произведенной в Москве продукции, открываются  возможности выхода на мировой рынок. Сегодня российская  столица экспортирует товары в Китай, страны СНГ, Великобританию, Германию, Турцию, Иран, Казахстана и Египет. Один из московских заводов проходит аккредитацию на Кубе в качестве импортёра. По данным статистики, экспортная выручка окупает вложения в 16 раз. 

Развитие промышленности в Москве способствует повышению уровня средней заработной платы и уровня жизни москвичей. Александр Прохоров подчеркнул, что сегодня работа на заводе в Москве ничуть не хуже чем в офисе, так как предприятия все чистые, с современным оборудованием. Вопросам экологи уделяется особое внимание - например, завод «Москвич» АЗЛК 99,9% вышедшей из строя техники перерабатывает и использует вторично. При этом на ряде предприятий зарплата существенно выше, чем у офисных сотрудников, в частности, в фармацевтической отрасли выше в два-три раза.

Для привлечения молодежи к работе производстве, правительство Москвы организует Дни открытых дверей, в ходе  которых каждый желающий может прийти на завод, изучить условия работы и полный производственный цикл. Кроме того, между учебными заведениями и предприятиями заключаются договорённости о подготовке кадров, чтобы каждый студент колледжа был уверен, что у него после выпуска будет рабочее место. Эти меры улучшают ситуацию на рынке труда Москвы.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Прохоров рассказал об общих принципах  оценки инвестиционного климата Москвы, о критериях отбора предприятий для привлечения инвестиций, о причинах роста зарплат. Он заявил, что в следующем году департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы предоставит СМИ еще больше позитивных информационных поводов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?

Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
Экономика

IT-импортозамещение поневоле. Как продаваемые в России гаджеты «переобуют» в российский софт?

IT-импортозамещение поневоле. Как продаваемые в России гаджеты «переобуют» в российский софт?
Общество

Контроль над нефтью. С кем и за что воюют США у месторождений на востоке Сирии?

Контроль над нефтью. С кем и за что воюют США у месторождений на востоке Сирии?
Политика

Промывание мозгов. Кто и зачем переписывает историю Второй мировой войны?

Промывание мозгов. Кто и зачем переписывает историю Второй мировой войны?
Общество

Узнай, страна

Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019)

Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019)

БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ. Седьмой этап

БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ. Седьмой этап

В Томской области открыли крупнейший в Сибири завод по переработке рапса за 1,2 млрд рублей

В Томской области открыли крупнейший в Сибири завод по переработке рапса за 1,2 млрд рублей

На Ставрополье стартует проект строительства завода по переработке хлопка-сырца за 12 млрд рублей

На Ставрополье стартует проект строительства завода по переработке хлопка-сырца за 12 млрд рублей

Новости дня

06 НОЯ, 23:55 Где находится "край Земли"? Вот 11 мест, которые могут претендовать на это звание Где находится "край Земли"? Вот 11 мест, которые могут претендовать на это звание
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
06 НОЯ, 23:02 На производство продуктов питания приходится четверть мировых выбросов парниковых газов На производство продуктов питания приходится четверть мировых выбросов парниковых газов
06 НОЯ, 22:40 В Германии нашли способ обезопасить "Северный поток - 2" от директивы ЕС В Германии нашли способ обезопасить "Северный поток - 2" от директивы ЕС
06 НОЯ, 21:40 Найдена связь между загрязнением воздуха и ожирением Найдена связь между загрязнением воздуха и ожирением
06 НОЯ, 21:04 Скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин Скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин
06 НОЯ, 20:41 Специалисты рассказали, кому следует воздержаться от употребления хурмы Специалисты рассказали, кому следует воздержаться от употребления хурмы
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
06 НОЯ, 20:40 Сера помогла сделать Землю пригодной для жизни до появления кислорода Сера помогла сделать Землю пригодной для жизни до появления кислорода

Узнай, страна!

06 НОЯ, 16:38 Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019) Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019)
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
06 НОЯ, 15:38 В Томской области открыли крупнейший в Сибири завод по переработке рапса за 1,2 млрд рублей В Томской области открыли крупнейший в Сибири завод по переработке рапса за 1,2 млрд рублей
05 НОЯ, 13:26 Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове
31 ОКТ, 08:53 Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter