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Москва и Петербург. Почему в рейтинге лучших регионов России не меняются лидеры

17 Февраля 2020 209 0 Экономика
Москва и Петербург. Почему в рейтинге лучших регионов России не меняются лидеры

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему самые комфортные места для проживания на территории России. К такому выводу пришли составители ежегодного рейтинга комфортности российских регионов РИА Новости. Лидеры рейтинга получили более 70 баллов и 100, то есть и в них недостаточно комфортно. Но, в отличие от аутсайдеров рейтинга, обеим столицам России есть куда расти за счет инфраструктуры, уровня экономики и потенциала развития. В ближайшие годы в числе лидеров рейтинга, по мнению экспертов, изменений не ожидается.

Лучшие по качеству

  • Москва, Санкт-Петербург и Московская область заработали в среднем 70 из 100 возможных баллов. За ними расположились Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край.
  • На регионы из первой десятки рейтинга приходится порядка 40% общего валового регионального продукта (ВРП) страны. Они обладают развитыми экономиками, инфраструктурой и потенциалом к дальнейшему развитию.
  • Именно общей развитостью эксперты объясняют то, что регионы-лидеры надолго обеспечили себе лидерство в рейтинге.
  • Так, например, при сравнении рейтинга 2020 года с прошлогодним, эксперты отмечают, что изменился только один участник первой десятки – Липецкая область выбыла, а Ленинградская поднялась на три пункта и попала в топ-10.

Худшие по экономике

  • Среди менее благоприятных мест для проживания в России эксперты называют Еврейскую автономную область, Карачаево-Черкесию и Туву. Все эти регионы объединяет крайне низкий уровень социально-экономического развития, низкие зарплаты и безработица.
  • В конец списка, в число регионов с невысоким социально-экономическим потенциалом попали Бурятия, Северная Осетия, Алтай, Калмыкия и Забайкалье.
  • Примечательно, что десятка аутсайдеров рейтинга тоже практически не изменилась за год. Как показал прошлый рейтинг, практически все эти регионы также оказались в последней десятке. Кроме Северной Осетии, занимавшей ранее 65-е место (в этот раз 79-е). Вышла из «антирейтинга» и Кабардино-Балкария: в этот раз она поднялась на одну позицию (75-е место).
  • Как поясняют исследователи, многие регионы из последней десятки повысили уровень сводного рейтингового балла, что в свою очередь говорит об улучшении показателей, которые учитываются в расчете рейтинга. Однако дистанция до среднего по России уровня у данных регионов остается довольно существенной.

Что изменилось за год

  • Аналитики отмечают, что среднее значение рейтингового балла всех регионов в данной версии рейтинга составляет 46,38, то есть, почти не изменилось в сравнении с предыдущим рейтингом (46,37).
  • При этом сводный рейтинговый балл стал больше у 51 региона и понизился у 34. Однако практически у всех регионов изменения балла были незначительными. Так, у 77 он отличается меньше чем на два пункта, а у 48 из них – меньше чем на один пункт. То есть, показатели, по которым оценивается качество жизни, в большинстве регионов мало изменились.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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