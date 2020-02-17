Москва и Петербург. Почему в рейтинге лучших регионов России не меняются лидеры 209 0 Экономика

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему самые комфортные места для проживания на территории России. К такому выводу пришли составители ежегодного рейтинга комфортности российских регионов РИА Новости. Лидеры рейтинга получили более 70 баллов и 100, то есть и в них недостаточно комфортно. Но, в отличие от аутсайдеров рейтинга, обеим столицам России есть куда расти за счет инфраструктуры, уровня экономики и потенциала развития. В ближайшие годы в числе лидеров рейтинга, по мнению экспертов, изменений не ожидается.