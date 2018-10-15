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Мошенник из администрации президента. Полковника ФСБ подозревают в том, что он «кошмарил» коммерсанта

15 Октября 2018 255 0 Политика
Мошенник из администрации президента. Полковника ФСБ подозревают в том, что он «кошмарил» коммерсанта

Действующий полковник ФСБ Михаил Горбатов обвиняется в мошенничестве. Расследованием уголовного дела занимается ГВСУ Следственного комитета России. Полгода назад Горбатов был руководителем контрольно-инспекционного департамента управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан. Главной его задачей было отслеживание исполнения указов главы государства, которые связаны с помилованием и предоставлением политического убежища. Но кроме этого, как пишут СМИ, ссылаясь на следствие, полковник со своими подельниками «кошмарили» коммерсантов.

Лжеческист и ломбардист

От действия полковника ФСБ, работавшего в администрации президента, пострадал коммерческий директор сети элитных часовых ломбардов. Об этом, как пишет «Коммерсант», говорится в материалах следствия. В рекламе ломбарда говорилось, что в нем можно быстро получить кредит в размере 50–100 тыс. долларов без справок и поручителей. Залогом могли стать часы. Часы, как понятно, элитные, швейцарских марок.

Согласно информации ГВСУ СКР, в феврале 2017 года в московских офисах ломбардиста прошли обыски, во время которых были изъяты кассы и все залоговое имущество. Деньги и часы, которые стали вещественным доказательствами по уголовному делу, сразу возвращены не были. Понятно, что после такого бизнесмен начал паниковать. Как следствие, он принял предложение одного из своих постоянных клиентов, авторитетного коммерсанта Арно Ходжояна, заявившего, что «поможет разобраться в ситуации».

Через некоторое время, по версии следствия, ломбардист был приглашен в ресторан. Там Ходжоян познакомил его со своим знакомым, тоже коммерсантом Владимиром Коробковым. Но представили его как «высокопоставленного сотрудника ФСБ». У Коробкова был опыт работы в органах, поэтому справиться с ролью ему не составило особого труда. Ему понадобилось две недели, чтобы убедить коммерсанта, что он сможет вернуть изъятое. После чего, в марте ломбардист передал господину Ходжояну «вознаграждение», которое предназначалось для лжечекиста. Размер суммы составил 100 тыс. долларов.

Причем тут полковник ФСБ

Изъятое имущество, как отмечает «Коммерсант», так и не было возращено. Но предприимчивые мошенники решили вытянуть из ломбардиста еще одну крупную сумму, заявив ему о том, что возникла угроза его личной свободы. В итоге Коробков подключил «к делу» еще одного своего приятеля – Михаила Горбатова. На тот момент он был сотрудником президентской администрации, и занимался вопросами помилования осужденных, предоставления российского гражданства и убежища.

В итоге, факт того, что к делу подключился настоящий полковник ФСБ Ходжоян и Коробков решили требовать с ломбардиста более крупную сумму, но потом снизили ее до 300 тыс. долларов в течение двух недель. Эти деньги нужны были для того, чтобы «договориться» с руководством сразу двух правоохранительных ведомств – оперативного и следственного. Но эти деньги для ломбардиста оказались неподъемными.

Все это закончилось следующим: предприниматель оставил Ходжояну и Коробкову в залог четыре экземпляра часов (два Harry Winston и по одному De Witt и Bovet), стоимость каждого из которых составляет порядка 300 тыс. долларов в новом варианте. Затем отправился в военное управление СК и написал заявление. После доследственной проверки военные следователи дали обращению коммерсанта ход. Сотрудники ФСБ провели задержание Ходжояна и Коробкова, а затем и Горбатова.

Награда нашла «героев»

Все трое решением гарнизонного военного суда были направлены в СИЗО. В случае с полковником Горбатовы следователь столкнулся с активной поддержкой коллег чекиста, которые заявили, что тот реально может оказать расследованию противодействие, так как у него есть опыт в оперативной работе и большие связи в правоохранительной системе.

Возразить против такого серьезного довода, видимо, было нечего ни защите, ни самому офицеру. Во всяком случае, как пишет «Коммерсант», в отличие от своих предполагаемых подельников, избранную меру пресечения он ни разу не обжаловал. А вот Ходжоян и Коробков, напротив, завалили суды массой жалоб. Однако удовлетворены они не были.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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