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МОРА-терапия. Здоровье как главный актив

17 Сентября 2018 843 0 Новые возможности
МОРА-терапия. Здоровье как главный актив

Вопросом собственного здоровья, рано или поздно, задается абсолютно каждый человек. Стрессы, нарушенная экология, неотрегулированная система питания и многие иные негативные факторы, способны незаметно разрушать организм изнутри и приводить к серьезным последствиям.

Опасные изменения происходят сначала на клеточном уровне, не вызывают никакого беспокойства, и могут быть не обнаружены стандартными методами диагностики. Значительно позже появляются изменения явные, как правило, когда заболевание уже достаточно серьезно поразило организм.

Вопрос ранней диагностики – один из важнейших в медицине.

В 1977 году, в Германии, доктором Ф. Мореллем и инженером Э. Раше был создан новый метод диагностики и лечения, а также прибор, соединивший в себе принципы электрофизиологии, гомеопатии, рефлексологии, традиционной китайской медицины с передовыми технологиями биофизики и электроники. Прибор получил название МОРА, это стало началом целого направления в медицине, и породило большое количество копирований методики, которые вместе стали называться биорезонансной медициной.

Принцип МОРА диагностики и терапии похож на МРТ, только на тело человека воздействуют не магнитным полем, а низкочастотными электромагнитными колебаниями посредством присоединенных к телу электродов.

Метод МОРА-терапии, позволяет получить точный и подробный анализ работы внутренних органов и систем организма, выявить любые, даже незначительные или скрытые нарушения, а также, информацию о наличии или угрозе развития различных заболеваний. Так, согласно решению Высшего регионального суда Мюнхена, от 14 мая 2009 года (номер дела 6U2187/06) пациенты, врачи и широкая общественность должны быть информированы, что аллергии могут тестироваться и безболезненно лечиться без побочных эффектов методами классической биорезонансной МОРА терапии.

МОРА-терапия позволяет не только провести диагностику, но и справиться с множеством распространенных заболеваний. Так, к примеру, в клинике Интегритас, с помощью новейшего аппарата МОРА-НОВА осуществляется и лечение.

Принцип лечения заключается в настройке электрофизиологических колебаний внутренних органов, лечение происходит за счет внутренних ресурсов организма без использования привычных способов, таких как таблетки, капельницы с лекарственными препаратами и других стандартных назначений.

В ходе терапии собственные электромагнитные колебания пациента считываются прибором с помощью электродов, обрабатываются (фильтруются, при необходимости, усиливаются или инвертируются) и с помощью тех же электродов возвращаются пациенту в виде персонализированной лечебной программы. То есть, воздействие происходит направленно, с учетом индивидуальных особенностей организма.

При помощи МОРА-терапии эффективно лечатся:

  • аллергии и непереносимость пищевых продуктов;
  • заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной систем;
  • патологии дыхательной системы;
  • болевые синдромы, возникшие по различным причинам;
  • неврологические и эндокринные нарушения;
  • хронические воспалительные болезни;
  • заболевания кожи;
  • гинекологические и урологические заболевания;
  • психосоматические нарушения, фобии, нервозность и патологические пристрастия.

Несмотря на то, что этот метод является новаторским в современной медицине, и многие сторонники классического подхода, относятся к нему с осторожностью, тот эффект, который возможно получить в таких вопросах, как ранняя диагностика заболеваний сердца, нервной системы и онкологических заболеваний, а также лечения аллергий и стресса, является непревзойденным.

А ведь именно ранняя диагностика, вместе с лечением стресса, является залогом не только вашего здоровья, но и вашей продуктивности и профессиональной успешности. Берегите свое здоровье!

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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