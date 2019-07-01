Молоко без вредности. Как в России изменились правила продажи молочной продукции?

С первого июля в России молочная продукция должна продаваться по новым правилам – соответствующее постановление было принято федеральным правительством в январе. Согласно документу, продукты без заменителей молочного жира должны визуально выделяться на полках магазинов, чтобы покупателям было легче сделать осознанный выбор. Во всех точках продаж молочные, молочные составные, а также молокосодержащие продукты продавцы обязаны размещать отдельно друг от друга.

Ритейлеры- контролеры

Представители российских торговых сетей заверили, что к таким переменам они готовы, пишут РИА Новости. В частности, как заявили представители X5 Retail Group, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», практически все магазины внесли изменения в свою работу уже в соответствии с новыми требованиями.

Так, чтобы визуально выделить продукты, содержание и наоборот, не содержащие заменители молочного жира, ценники были «оснащены» обозначениями «СЗМЖ» и «БЗМЖ». Также на видных местах появились информационные плакаты с объяснением новой маркировки.

В сети магазинов «Магнит» обозначенная категория продуктов также будет выделена визуально через ценники. На упаковки тех продуктов, в которых нет заменителя молочного жира, также будет нанесена соответствующая надпись. Например, представители «Ашана» заверили, что продукцию без заменителя молочного жира выделят специальным значком.

Все эти меры должны уберечь от маркетинговых уловок производителей молочных продуктов покупателей, которые далеко не всегда внимательно изучают набранную мелким шрифтом информацию на упаковках. Теперь это придется делать продавцам. Ритейлеры, по сути, будут выполнять некоторые контролирующие функции, чтобы обеспечить добросовестную конкуренцию на «молочном рынке».

Молочные сертификаты

Также с сегодняшнего дня в обязательном порядке будет проходить процедура оформления ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию. Исключением является часть молокопродуктов. Речь идет о ветеринарных сертификатах на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое. Эта категория продукции будет оформляться с первого ноября.

Как уточнили представители Россельхознадзора, обязательным станет сопровождение электронными документами. Например, для любимого многими россиянами сгущенного молока и сливок, а также сыров и сливочного масла. Как заверили в ведомстве, федеральная государственная информационная система «Меркурий» всецело готова к оформлению электронных документов для молочной продукции.

По словам экспертов, в российском молочном секторе все чаще фиксируются случаи фальсификата. Например, за прошлый год из всего объема исследованной молочной продукции 21,6% оказалось фальсификатом. Поэтому ветеринарная сертификация, вероятно, должна эффективно решить проблему.

В ожидании рейдов

Нововведение не будет ограничено надписями на упаковках «Продукты без заменителя молочного жира». Время от времени будут проводится проверки на предмет соответствия новым требованиям. «В скором времени специалисты Роскачества также проведут подобный рейд и выяснят, сколько торговых точек изменили свои «молочные полки» в соответствии со вступившим в силу постановлением», — сообщает ведомство.

Примечательно, что 19 июня специалисты «Росконтроля» уже проводили проверку популярного в России эскимо на палочке. Выяснилось, что часть продукции была изготовлена из пальмового масла вообще без содержания молока.