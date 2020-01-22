«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России 128 0 Политика

22 января Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора России и назначил вместо него Игоря Краснова, кандидатуру которого предложил президент Владимир Путин. До этого 44-летний Краснов работал зампредседателя Следственного комитета России и расследовал резонансные дела – от покушения на Анатолия Чубайса до убийства Бориса Немцова. Бывшему генпрокурору Чайке президент предложил стать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.