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«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России
22 Января 2020 128 0 Политика
22 января Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора России и назначил вместо него Игоря Краснова, кандидатуру которого предложил президент Владимир Путин. До этого 44-летний Краснов работал зампредседателя Следственного комитета России и расследовал резонансные дела – от покушения на Анатолия Чубайса до убийства Бориса Немцова. Бывшему генпрокурору Чайке президент предложил стать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
Молодой генпрокурор
- Игорь Краснов в последнее время фактически управлял текущими делами Следственного комитета, тогда как глава ведомства Александр Бастрыкин выполнял представительские функции, говорили источники РБК перед назначением Краснова генпрокурором.
- 44-летний Краснов заменил 68-летнего Юрия Чайку, который возглавлял Генпрокуратуру с 2006 года. До этого он рассматривался как наиболее вероятный преемник Бастрыкина в СК. Но решение президента Путина стало неожиданностью для всех в ведомстве, поскольку Генпрокуратура конкурирует с СК.
- Краснов работал в Генпрокуратуре с 1997 года, в том числе старшим следователем по особо важным делам, а после выделения СК в отдельное ведомство, которое произошло в 2007 году, перешел туда на работу. Замом Бастрыкина был назначен в апреле 2016 года.
- Он расследовал деятельность радикальной группировки русских националистов «БОРН», убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство антифашистов Федора Филатова, Ивана Хуторского и других, дело белгородского стрелка Сергея Помазуна, хищение средств на строительстве космодрома «Восточный» и убийство Бориса Немцова.
- При выдвижении кандидатуры Краснова на должность генпрокурора Путин предупредил его от проявлений местничества в прокуратуре. Законы Российской Федерации, по словам президента, должны исполняться на всей территории страны единообразно.
Обещания Краснова
- Заступив на новую должность, Игорь Краснов пообещал, что оценит работу прокуроров всех регионов. При принятии решений об уголовных делах против предпринимателей необходимо использовать индивидуальный подход, считает Краснов. Кроме этого, по его мнению, есть необходимость в регулировании системы проверок бизнеса.
- Краснов также рассказал, что в его планах – налаживание обратной связи с населением и повышение прозрачности работы прокуратуры. По его словам, это нужно для того, чтобы знать слабые места ведомства.
- Краснов считает реформу Генпрокуратуры и выделение из нее Следственного комитета эффективной. Он не собирается расширять полномочия прокуроров. По словам Краснова, разные позиции Генпрокуратуры и СК могут регулироваться законом. Оба ведомства, по его мнению, справляются со своими задачами, а «ошибки бывают у всех».
- Затронул Краснов и тему коррупции – ее нужно максимально ослабить за счет оздоровления деловой среды и жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, «в отношении которых требуется создать атмосферу нетерпимости».
- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Краснова человеком «молодым, незашоренным». Спикер отметила его большой профессиональный опыт работы и «хорошую школу». «Очень важно, что кандидат на должность генерального прокурора – это человек из системы, как у нас говорят, не из Садового кольца, не политическое назначение. Человек, который сам себя сделал», – отметила Матвиенко.
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