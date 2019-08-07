Молодёжное сотрудничество укрепит российско-азербайджанские отношения

Руководитель Центра РАД, кандидат психологических наук Наталия Красовская рассказала, каким образом грамотная молодежная политика способна поднять межгосударственные отношения на принципиально новый уровень.

В Азербайджане с каждым годом растёт количество школьников и студентов, которые хотят получать образование на русском языке. Причем причина не только в потенциале российского образования для будущей карьеры, но и в сути русского как языка международного общения. Очевидно, что энергичная молодёжь – основа будущего любого государства. Особенно это очевидно для Азербайджана, где доля молодого населения составляет 9,4%, что является самым высоким показателем в Европе. «Молодые руки необходимы республике сегодня, когда Азербайджан переживает самый мощный и динамичный период своей истории. В частности, азербайджанская молодёжь активно вовлечена в процесс организации крупных международных мероприятий, в проведении которых Азербайджаном накоплен огромный опыт, - отметила Наталия Красовская в интервью журналисту Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева. – А молодёжное сотрудничество способно поднять российско-азербайджанские межгосударственные отношения на принципиально новый уровень, поэтому оно становится всё более актуальным и востребованным трендом».

Эксперт выделила три основных направления, по которым молодежное сотрудничество между Россией и Азербайджаном реализуется особенно успешно – это образование, мультикультурализм и социальная проблематика. Наше время предлагает молодым множество форм взаимодействия – от крупных международных форумов до камерных мастер-классов и тренингов. «В комплексе это формирует у молодых людей компетенции для реализации в дальнейшем социально значимых инициатив, в том числе относящихся к сфере гуманитарного сотрудничества и межкультурного диалога, - убеждена Наталия Красовская. – Недавно в Сумгаитском госуниверситете завершила работу студенческая летняя школа «Путешествие в страну огней – Азербайджан», где принимали участие и российские студенты. В течение недели они знакомились с азербайджанскими вузами, посещали исторические и памятные места страны. Наверняка те, кто увидел всё это своими глазами, станет своего рода «послом доброй воли», донося до друзей позитивную информацию об Азербайджане».

Как отметила руководитель Центра РАД, молодёжная инициатива на российско-азербайджанском уровне не ограничивается получением знаний, но и обычно получает реализацию на практике. Среди свежих примеров – работа подмосковного лагеря «Поколение», где молодые люди из разных стран создают социальные видеоролики по межнациональной тематике. «Но особенно я хотела бы выделить форум «Машук», который проводится в Пятигорске, - говорит Наталия Красовская. – В августе три тысячи человек примут участие в работе юбилейного, десятого форума, причём делегация молодёжи из Азербайджана традиционно приезжает на форум. Среди множества других мероприятий «Машук» выделяется тем, что здесь каждый из участников может защитить собственный проект, получив грант на реализацию своей идеи. В прошлом году, например, форумчане защитили 671 проект на 83,8 млн рублей».

Эксперт подчеркнула, что все формы созидательного взаимодействия между новыми поколениями России и Азербайджана нуждаются в государственной поддержке, ведь от того сколько сил наше общество вложит в укрепление отношений между молодёжью наших стран, зависит качество нашего общего будущего.