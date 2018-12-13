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Молчать в тряпочку. В России запретят ругать власть в интернете

13 Декабря 2018 142 0 Политика
Молчать в тряпочку. В России запретят ругать власть в интернете

В России в ближайшее время могут ввести строгий запрет на надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти в интернете. Причем, вплоть до уголовных сроков. На днях в Госдуму был внесен законопроект об административной ответственности за распространение в интернете материалов, которые оскорбляют Конституцию и государство.

Кто придумал

Авторами внесенного в Госдуму документа выступили председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. В разговоре с РИА Новости Клишас пояснил, что сегодня в законе предусмотрена административная и уголовная ответственность за проявление неуважения и надругательство над государственными символами, а также оскорбление представителей власти в общественных местах.

«Не вызывает сомнений, что сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», – заявил сенатор.

Клишас напомнил, что на сегодняшний день в обществе уже сформировалось «понимание» того, что в сети интернет под запретом торговля наркотиками, распространение детской порнографии, мошенничество и так далее.

Собственно предложение сенатора состоит в том, чтобы внести дополнения в статью «Мелкое хулиганство». В ней, по его словам, должна быть указана ответственность за распространение в Сети материалов, которые «в неприличной форме» выражают неуважение к обществу, властям, Конституции и так далее.

Как будут наказывать

Какое же наказание ждет «хулиганов»? Вероятно, последовательность действий будет следующей: после того, как оскорбительная информация, попадающая под запрет, будет обнаружена, провайдеру и тому, кто ее разместил, будет направлено требование удалить ее.

В случае если требование не будет исполнено, нарушителей ждет наказание в виде штрафа, сумма которого будет составлять от одной до пяти тысяч рублей. Либо – административный арест сроком до пятнадцати суток. Как отмечается, чиновникам придется платить до 50 тыс. руб., а вот юридическим лицам – до миллиона.

Планируется, что этот законопроект будут рассматривать в Госдуме в весеннюю сессию. Комментируя его, один из авторов инициативы Дмитрий Вяткин заявил: «Те изменения, которые мы предлагаем – там практически воспроизводится статья о мелком хулиганстве. Просто она не для общественных мест, а для информационного пространства в Сети». При этом он отметил, что речь в законопроекте идет «совсем уже об обсценной лексике и именно об оскорблении».

Оскорблять или критиковать?

При этом, по словам сенатора Людмилы Боковой, еще одного соавтора, критика в адрес власти не будет подпадать под действие законопроекта. Более того, критика властей вполне допустимое явление. По ее словам, сенаторы будут отслеживать правоприменительную практику предлагаемых нововведений. Именно для того, чтобы не происходило так называемых «перегибов». «Критиковать власть нужно, это полезно. Но нельзя допускать случаев, когда кто-то перегибает, ставит заранее своей целью опорочить или оскорбить. Нужно вести нормальный конструктивный диалог», – подчеркнула Бокова.

Однако с другой стороны, как предполагает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, никто не знает, где именно находится эта граница – между свободой слова и неуважением. В беседе с Forbes, он отметил, что не существует единых критериев, так же как и законодательного определения того, что «можно считать проявлением неуважения к власти, а различных подходов к вопросу множество».

«Где-то пытаются получить заключение эксперта, где-то создают общественные комиссии и экспертные советы, где-то руководствуются внутренним мнением судьи. По сути заключения основываются в основном на субъективной оценке. В качестве примера можно привести известное дело Pussy Riot, где суть процесса заключалась в определении того, что является оскорблением чувств верующих, а что – самовыражением, право на которое гарантируется Конституцией (статья 29)», – заключил эксперт. Таким образом, если репрессивный закон будет принят, ожидается новая волна резонансных дел против граждан со стороны власти и правоохранительных органов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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