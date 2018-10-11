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Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

11 Октября 2018 283 0 Бизнес и психология
Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Есть два печальных слова на букву «С» – смерть и старость. Со смертью все понятно. Бьется у человека сердце – значит жив. Перестало биться – значит умер. А вот со старостью все совсем не просто. Начнем с того, что строгого определения этого понятия нет. Как нет и критериев, позволяющих констатировать наступление старости.

Что говорит медицина

Вот, казалось бы, есть чисто медицинские показатели. Например, немощь, болезни. Но человек может тяжело заболеть и в юном возрасте. А потом поправиться и еще прожить долгую жизнь. Или, например, получить тяжелую травму, полгода после этого проваляться в постели. Встав впервые на ноги, он будет немощным. Самостоятельно и шага не сделает. А потом – ничего. Прекрасно доживет до преклонных лет. Да и много подобных примеров можно привести.

Надо сказать, что ученые исследуют самые разные механизмы физиологического старения. Это и генетическая предрасположенность, и накапливаемые изменения на клеточном уровне и много чего еще. Скорее всего, здесь действуют все перечисленные факторы. У кого-то одни, у кого-то другие, а в статистической выборке – все вместе. Но у каждого свои. Говорят же: «старческая мудрость» или «старческое слабоумие». Почему у одних проявляется первое, а у других – второе. Ответа нет. И самое главное – с этим ничего не поделаешь. Как и с неизлечимыми болезнями. Что суждено, то суждено. Медицина не всесильна. Но есть вещи, которыми можно управлять.

Психология

Но это медицина, ладно. У процесса старения есть и совсем другие причины – психологические. Как там, у Бунина в его блистательном рассказе «Солнечный удар»: «Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет».

На самом деле, очень многое зависит не только от состояния здоровья, но и от того, насколько пожилой по возрасту человек ощущает себя востребованным, встроенным в текущую жизнь. То есть, от самоощущений. Конечно, с возрастом все меняется. Если в молодые годы человек устремлен вперед, то в старости он смотрит преимущественно назад, вспоминая свою молодость, какие-то счастливые моменты жизни, какие-то достижения. Это естественно. Старость – пора осмысления прожитого пути. И зачастую все происходящее здесь и сейчас представляется ему каким-то неправильным, и он замыкается в скорлупе своих воспоминаний, отгораживается от жизни. И, как следствие, медленно угасает. Вот с этим надо бороться самым решительным образом. Нет, конечно, размышления о прожитой жизни – это естественно и правильно. Но только тогда, когда ты сидишь вечером в кресле, гладишь свою верную собаку или кошку. А утром надо отбросить все это и начинать жить сегодняшней жизнью, пытаясь быть максимально полезным твоим близким и всему окружающему тебя миру. И это ощущение своей необходимости будет продлевать твою жизнь. Ты будешь чувствовать свою встроенность в сумасшедший ритм современной жизни, осознавать то, что ты нужен, что без тебя – никак. И это продлит твои годы.

Социальный аспект

Вот тут ВЦИОМ (кто не знает, это Всероссийский центр изучения общественного мнения, 100% акций которого принадлежит государству) провел исследование, из которого следует, что, по мнению россиян, средний возраст начала старости в России – 63 года. У мужиков выход на пенсию теперь в 65, а у женщин (спасибо президенту Путину) в 60. Так что 63 примерно и получается.

Продолжительность жизни – сложная штука. С одной стороны, все просто. Вот подошел ты к могильной плите и прочитал на ней: год такой-то – год такой-то. Вычел одно из другого – вот тебе и та самая продолжительность.

Но если это относится к конкретному человеку. А если ко всей стране. Тут все погосты не обойдешь. Так что приходится верить статистике.

По данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России составляет чуть больше 70 лет. Более точно, примерно 72 года. Т.е. получается, что после наступления старости (63 года, по мнению россиян), до смерти остается примерно 9 лет. Конечно, кому-то повезет больше, кому-то меньше.

И как прожить все эти оставшиеся тебе по статистике годы? Раньше говорили «старость не радость». Оказывается, нет. Средняя зарплата работающего пенсионера в России – 46 тыс. руб., как сообщают «Ведомости». Средняя пенсия в России – 14 тыс. руб., по сведениям того же издания.

А что у них, на Западе? На 1 января 2016 года средний размер пенсии по Германии составляет для мужчин 1013,00 евро (или 77356 руб.), для женщин 591,00 евро (или 45130 руб.). Средняя пенсия для мужчин и женщин вместе составляет 782 евро в месяц (или 59716 руб.). Сейчас в Германии происходит постепенный переход к возрасту выхода на пенсию от 65 к 67 годам. Переход поэтапный, как и у нас. Он закончится в 2030 году. Так что в Германии имеет смысл дожить до пенсии. Не богато, но все-таки. Вот поэтому немецкие пенсионеры и заполняют все недорогие курорты Средиземноморья. Если там, конечно, не стреляют.

А как мы живем

Согласно предварительным данным Росстата, число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет в 2017 году 19,3 млн, или 13,2% населения. А прожиточный минимум в России в первом квартале 2018 года установлен на уровне чуть более 10 тыс. руб. (10,038 тыс. руб.).

Для сведения. Прожиточный минимум – это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы. Сегодня в России есть прожиточный минимум для трудоспособного человека, для пенсионера и для ребенка. Так что считайте. И будьте довольны, если живете выше этого минимума. Вон, 13,2% населения живут ниже. И ничего! Живут же!

И еще одно дополнение. Есть у нас такое понятие МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Так вот, «возрадуемся, братья!»: МРОТ был доведен до прожиточного минимума раньше, чем это планировалось – с 1 мая 2018 года. Т.е. меньше этих 10,038 тыс. руб. вам платить работодатель не может. Вот и славно.

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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