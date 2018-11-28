«Может да, а может, нет». Встреча Путина и Трампа может отмениться из-за инцидента в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с главой России Владимиром Путиным во время предстоящего саммита G20 в Буэнос-Айресе может отмениться. Причиной этого является инцидент в Керченском проливе. Ранее планировалось, что главы стран обсудят двусторонние отношения и проблемы контроля над вооружением.

И снова «агрессивная» Россия

О том, что Дональд Трамп думает об отмене встречи с Владимиром Путиным во время саммита «Большой двадцатки» (G20), пишет Washington Post. Как уточняется, Белый дом склоняется к такому решению из-за того, что Россия якобы проявила «агрессию» в ходе инцидента в Керченском проливе.

«Может, мы и не проведем встречу. Мы, может, вообще и не будем проводить встречу… Мне не нравится эта агрессия. Мне вообще не нравится агрессия», – заявил Трамп.

Саммит G20 состоится в Аргентине с 29 ноября по 1 декабря 2018 года. Планировалось, что в рамках мероприятия состоится встреча президентов России и США.

Как ранее писали СМИ, Трамп и его администрация заявили о том, что им «не нравится» кризис в российско-украинских отношениях. А, отвечая на вопрос об инциденте в Керченском проливе, Трамп заявил: «Нам не нравится происходящее, будем надеяться, что ситуация будет урегулирована». Он добавил, что лидеры Европы «тоже не в восторге» от происходящего. Со своей стороны, по словам Трампа, Вашингтон и европейские державы работают над урегулированием конфликта.

Вашингтон озабочен

В ходе экстренного заседания Совбеза ООН, которое прошло 26 ноября, постоянный представитель США Никки Хейли заявила, что Вашингтон глубоко озабочен в связи с ситуацией, которая сложилась в районе Азовского моря. Здесь же Хейли сообщила о том, что США поддерживают Украину, а сам инцидент в Керченском проливе она назвала «провокацией».

«Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу инцидента», – подчеркнула постпред.

Напомним, что очередное обострение отношений между Москвой и Киевом произошло 25 ноября. Три военных судна украинских ВМС на незаконном основании пересекли государственную границу России, после чего направились к Керченскому проливу, совершая опасные маневры.

Как заявили в ФСБ, «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали». В результате сотрудникам ФСБ пришлось использовать оружие, чтобы задержать корабли ВМС Украины.

Путин к ответу готов?

Ранее, как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский лидер готов дать объяснения по поводу произошедшего в Керченском проливе, если во время двусторонних контактов во время «Большой двадцатки» такие вопросы возникнут.

«Что касается обсуждения этого инцидента, позавчерашнего, на саммите – это не тема для самого саммита «двадцатки». Но, в то же время, если какие-то вопросы будут подниматься в ходе двусторонних встреч с президентом на полях саммита, ни у кого не должно быть сомнений, что президент даст исчерпывающие пояснения», – сказал официальный представитель Кремля.

Но, так или иначе, в администрации Трампа к переговорам с Путиным готовились еще до того, как стали звучать сообщения о возможной отмене встречи. Раскрывались даже некоторые подробности. Как сообщал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, лидеры собирались обсудить отношения между странами, в том числе и тему контроля над вооружениями.