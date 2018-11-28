Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 НОЯ, 16:17 МСК
USD (ЦБ)    66,9436
EUR (ЦБ)    75,5191

28 НОЯ, 16:17 МСК
USD (ЦБ)    66,9436
EUR (ЦБ)    75,5191

«Может да, а может, нет». Встреча Путина и Трампа может отмениться из-за инцидента в Керченском проливе

28 Ноября 2018 390 0 Политика
«Может да, а может, нет». Встреча Путина и Трампа может отмениться из-за инцидента в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с главой России Владимиром Путиным во время предстоящего саммита G20 в Буэнос-Айресе может отмениться. Причиной этого является инцидент в Керченском проливе. Ранее планировалось, что главы стран обсудят двусторонние отношения и проблемы контроля над вооружением.

И снова «агрессивная» Россия

О том, что Дональд Трамп думает об отмене встречи с Владимиром Путиным во время саммита «Большой двадцатки» (G20), пишет Washington Post. Как уточняется, Белый дом склоняется к такому решению из-за того, что Россия якобы проявила «агрессию» в ходе инцидента в Керченском проливе.

«Может, мы и не проведем встречу. Мы, может, вообще и не будем проводить встречу… Мне не нравится эта агрессия. Мне вообще не нравится агрессия», – заявил Трамп.

Саммит G20 состоится в Аргентине с 29 ноября по 1 декабря 2018 года. Планировалось, что в рамках мероприятия состоится встреча президентов России и США.

Как ранее писали СМИ, Трамп и его администрация заявили о том, что им «не нравится» кризис в российско-украинских отношениях. А, отвечая на вопрос об инциденте в Керченском проливе, Трамп заявил: «Нам не нравится происходящее, будем надеяться, что ситуация будет урегулирована». Он добавил, что лидеры Европы «тоже не в восторге» от происходящего. Со своей стороны, по словам Трампа, Вашингтон и европейские державы работают над урегулированием конфликта.

Вашингтон озабочен

В ходе экстренного заседания Совбеза ООН, которое прошло 26 ноября, постоянный представитель США Никки Хейли заявила, что Вашингтон глубоко озабочен в связи с ситуацией, которая сложилась в районе Азовского моря. Здесь же Хейли сообщила о том, что США поддерживают Украину, а сам инцидент в Керченском проливе она назвала «провокацией».

«Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу инцидента», – подчеркнула постпред.

Напомним, что очередное обострение отношений между Москвой и Киевом произошло 25 ноября. Три военных судна украинских ВМС на незаконном основании пересекли государственную границу России, после чего направились к Керченскому проливу, совершая опасные маневры.

Как заявили в ФСБ, «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали». В результате сотрудникам ФСБ пришлось использовать оружие, чтобы задержать корабли ВМС Украины.

Путин к ответу готов?

Ранее, как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский лидер готов дать объяснения по поводу произошедшего в Керченском проливе, если во время двусторонних контактов во время «Большой двадцатки» такие вопросы возникнут.

«Что касается обсуждения этого инцидента, позавчерашнего, на саммите – это не тема для самого саммита «двадцатки». Но, в то же время, если какие-то вопросы будут подниматься в ходе двусторонних встреч с президентом на полях саммита, ни у кого не должно быть сомнений, что президент даст исчерпывающие пояснения», – сказал официальный представитель Кремля.

Но, так или иначе, в администрации Трампа к переговорам с Путиным готовились еще до того, как стали звучать сообщения о возможной отмене встречи. Раскрывались даже некоторые подробности. Как сообщал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, лидеры собирались обсудить отношения между странами, в том числе и тему контроля над вооружениями.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц
Наука и технологии

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене
Экономика 2

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Наука и технологии 1

Узнай, страна

В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре

В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре

В Саратовской области открыт новый распределительный центр «Саратов»

В Саратовской области открыт новый распределительный центр «Саратов»

Тамбовская область вошла в тройку российских лидеров по росту промышленного производства

Тамбовская область вошла в тройку российских лидеров по росту промышленного производства

"Русагро" увеличивает мощности в Тамбовской области

Новости СМИ

Новости дня

15:57 Путин рассказал об уходящем от России долларе Путин рассказал об уходящем от России долларе
81 трлн руб. предполагается потратить на инвестиционные контракты, автопроизводители бьют тревогу и другие новости среды
81 трлн руб. предполагается потратить на инвестиционные контракты, автопроизводители бьют тревогу и другие новости среды
15:25 Московские торговые центры «минируют» из-за рубежа Московские торговые центры «минируют» из-за рубежа
14:56 Кремль отреагировал на угрозу Трампа отменить встречу с Путиным Кремль отреагировал на угрозу Трампа отменить встречу с Путиным
14:39 Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями
14:02 Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине
13:52 Из торговых центров Москвы из-за угроз взрыва эвакуированы тысячи людей Из торговых центров Москвы из-за угроз взрыва эвакуированы тысячи людей
Миссия на Марс началась успешно, беспилотные автомобили появляются на дорогах России и другие новости вторника
Миссия на Марс началась успешно, беспилотные автомобили появляются на дорогах России и другие новости вторника
12:50 Украинским морякам предъявлено обвинение Украинским морякам предъявлено обвинение

Узнай, страна!

16:17 В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре
Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника
Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника
15:53 В Саратовской области открыт новый распределительный центр «Саратов» В Саратовской области открыт новый распределительный центр «Саратов»
14:41 Тамбовская область вошла в тройку российских лидеров по росту промышленного производства Тамбовская область вошла в тройку российских лидеров по росту промышленного производства
13:18 В Ростовской области запустили вторую очередь завода по выпуску добавок для полимеров В Ростовской области запустили вторую очередь завода по выпуску добавок для полимеров
09:57 В Курске прошел региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации-2018» В Курске прошел региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации-2018»
27 НОЯ, 15:42 "Новгородский аграрий" стал одним из лучших в стране "Новгородский аграрий" стал одним из лучших в стране
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
27 НОЯ, 08:20 Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году
22 НОЯ, 11:53 В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter