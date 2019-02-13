«Мне жаль, что так получилось». Пытался ли Александр Друзь подкупить редактора программы «Кто хочет стать миллионером»?

Популярнейший игрок, магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь заранее узнал ответы на вопросы, которые прозвучали во время съемок телепередачи «Кто хочет стать миллионером». Об этом рассказал главный редактор программы Илья Бер. Со своей стороны Друзь заявил, что он просто хотел проверить, возможно ли вообще подкупить организаторов этой передачи, а обвинения со стороны Бера не имеют ничего общего с реальностью.

Версия Бера

Скандальную историю главред Илья Бер рассказал в своем «Живом журнале». Речь идет о выпуске, который записывался в ноябре 2018 года: кроме Друзя участие в нем принимал еще один магистр игры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев. Сама передача с их участием вышла на экраны в декабре.

Как утверждает Бер, перед съемками к нему обратился Александр Друзь, предложив разделить главный выигрыш – три миллиона рублей. Чтобы это осуществить, редактор должен был передать магистру список вопросов и ответов на них. Что касается второго участника передачи, то с ним Друзь якобы должен был договориться сам.

Рассказывая об этой истории, Бер заявил, что захотел «вывести Друзя на чистую воду», всю беседу с ним записать на диктофон, а во время самой игры оставить «слитые» вопросы с шестого по девятый, заменив оставшиеся.

«Мне нужно было иметь неопровержимые доказательства того, что человек реально способен как ни в чем не бывало играть на деньги на известных ему заранее вопросах», – отметил главный редактор «Кто хочет стать миллионером».

Десятый вопрос

В конечном итоге знаменитые игроки дошли до последнего вопроса, но ответить на него не смогли – им пришлось забрать «несгораемую сумму» в 200 тыс. руб. Бер, вспоминая этот выпуск, рассказал, что после того, как прозвучал незнакомый десятый вопрос, Александр Друзь «заметно потускнел», выбраться из ситуации удалось в основном «стараниями Сиднева».

Почему же он решил рассказать об этой истории только сейчас? По словам редактора, сначала ему нужно было подождать, пока этот выпуск выйдет в эфир. После этого наступили праздники. Затем он посоветовался с коллегами. И уже после этого решил не только опубликовать запись беседы с магистром, но и обратиться в Комиссию по этике Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

Версия Друзя

Александр Друзь не мог остаться в стороне и прокомментировал прозвучавшие в его адрес обвинения. В разговоре с РБК игрок заверил, что это именно Бер обратился к нему с предложением разделить выкуп. Что касается записи, то на ней действительно звучит голос знатока.

«Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», – заверил магистр «Что? Где? Когда?». Он добавил, что был весьма удивлен подобной наглости редактора этого проекта, но решил сам понаблюдать, «насколько далеко может пойти этот человек». «И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», – заявил Друзь.

Об этом магистр рассказал своему партнеру по игре Виктору Сидневу, и в итоге оба решили «ждать, что будет дальше». Потом, по словам Друзя, позвонил сам Бер и стал диктовать предстоящие вопросы и ответы. «После первых четырех он прервал диктовку и отключился. В перерыве я сообщил Виктору, что Бер действительно провоцирует нас на нечестную игру, и тут он перезвонил вновь», – сказал он.

Совпадение?

Далее Друзь рассказал, что, отправляясь на съемки «Кто хочет стать миллионером», они вместе с Сидневым задумали следующее: «если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то довести съемку до 15-го вопроса, но его ни за что не выигрывать, и сообщить о произошедшем руководству «Миллионера».

В итоге ситуация оказалась более сложной, чем планировалось, и последние пять вопросов не совпадали. Друзь и Сиднев просто играли и давали на них правильные ответы. На последний вопрос, как и договаривались, правильного ответа не прозвучало намеренно, хоть и ответ был известен: в свое время магистр сам делал вопрос по этой шахматной задаче для одного из турниров по «Что? Где? Когда?».

«Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», – резюмировал Александр Друзь.