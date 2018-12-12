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«Мистер Путин, это война!». Президент Украины делает все более громкие заявления в адрес России

12 Декабря 2018 698 0 Политика
«Мистер Путин, это война!». Президент Украины делает все более громкие заявления в адрес России

Президент Украины Петр Порошенко сделал очередное громкое заявление с выпадом в адрес России. В этот раз в интервью телеканалу Fox News он провозгласил «войну» в Керченском проливе. Беседа велась на английском языке, на котором, с сильным акцентом, Порошенко открыто заявил «мистеру Путину», что этот инцидент не шутка, а «агрессия и война».

Не инцидент и не кризис

То, что произошло в Керченском проливе – это не инцидент или кризис, это война с Россией, подчеркнул Порошенко в беседе с телеканалом Fox News. На ломаном английском глава Украины заявил: «Мистер Путин, это акт агрессии. Мистер Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис. Ваши военные корабли под российским флагом атаковали украинское военное судно в нейтральных водах». Видеозапись с публичным обращением украинский глава разместил в своем Фейсбуке.

Продолжая разговор, Порошенко заявил, что у Украины существует необходимость присутствия НАТО в акватории Черного моря, чтобы «не позволить войскам РФ оккупировать регион». По его словам, российские власти блокируют свободное судоходство в украинских территориальных водах, поэтому Киеву нужна помощь альянса. «Нужно запретить российским судам входить в европейские и американские порты», – потребовал Порошенко.

Войны пока не объявлял?

Заявление Порошенко прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В беседе с Федеральным агентством новостей он пояснил, что процедура объявления войны состоит в следующем: посол страны, инициирующей военные действия против другой, передает министру иностранных дел «враждебного государства» соответствующую ноту. Этого со стороны Украины не произошло.

«Украинский посол ничего не передавал главе МИД России Сергею Лаврову. То есть официально Киев не объявлял войну России. И это хорошо. Мы не хотим войны», – подчеркнул эксперт.

Однако сам факт подобного заявления, которое звучит из уст верховного главнокомандующего украинских ВС, первого лица государства, приводит к мысли, что на подобные действия Украина все-таки может решиться. «Собственно, представитель ДНР Эдуард Басурин пару дней назад об этом говорил в своем видеообращении», – напомнил также Шерин.

«Приключения Фунтика»

В целом подобное поведение Порошенко «попахивает истерией», считает зампредседателя. «Все-таки глава государства должен взвешивать каждое слово. Непонятно, Порошенко вызывает Россию на войну или призывает кого-то воевать против нас? Но против нас уже ведется война – информационная и экономическая», – поясняет парламентарий.

Вместе с этим он отмечает, что такие громкие заявления Порошенко – это часть его предвыборной кампании, и в ней он решил выбрать роль персонажа популярного советского мультфильма «Приключения Фунтика».

«Помните: «Хозяйка, пули свистели над головой»? Вот так же и Петр Алексеевич приехал к хозяину и стал жаловаться на мнимую агрессию России в Азовском море, чтобы его пожалели и денег дали», – подвел итог Шерин.

Реакция Кремля

Что касается реакции Кремля, то, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не поддерживает оценку инцидента в Керченском проливе, которую озвучил Петр Порошенко.

«Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны», – подчеркнул официальный представитель Кремля. Он отметил, что украинские моряки выполняли приказ нарушить границу Российской Федерации.

Кроме всего, как заявил Песков, такое поведение украинского главы связано с предстоящими президентскими выборами: «Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага, России, для достижения внутриэлекторальных целей».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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