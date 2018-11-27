Миссия на Марс началась успешно, беспилотные автомобили появляются на дорогах России и другие новости вторника

Вчера автоматическая станция Mars InSight совершила посадку на Марс. Цель миссии – изучение глубинных слоев планеты. В связи с этим в NASA заявили, что пилотируемый полет к Марсу состоится, скорее всего, в 30-х годах нашего века, после создания необходимой инфраструктуры для подобной экспедиции. Сейчас на первом месте в планах американцев – освоение Луны, передает ТАСС.

Дмитрий Медведев подписал постановление о поведении эксперимента по использованию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. 100 таких машин выйдут с 1 декабря на некоторые трассы Москвы и Татарстана, сообщает РИА Новости. Одновременно будет продолжаться совершенствование этой техники.

Хакеры могут атаковать компьютерные устройства, установленные в автомобилях, заявили в «Лаборатории Касперского». По их словам, в каждом автомобиле установлено около 60 таких устройств, которые отвечают за работу различных узлов машины и могут быть так или иначе соединены с интернетом. Сейчас в компании ведутся работы по выяснению степени уязвимости различных компьютерных устройств.

Американский бизнес считает себя главным пострадавшим от торговой войны Вашингтона и Пекина, оценивая свои потери в миллиарды долларов. Несмотря на это, Трамп угрожает вводом пошлин на весь китайский импорт, годовой объем которого приближается к 500 млрд. Американские компании уже начали использовать различные схемы обхода санкционной политики своего правительства и, судя по всему, будут продолжать эту деятельность, сообщает РИА Новости.

Плавучий док ПД-50, затонувший 30 октября в Кольском заливе во время ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов, был одним из крупнейших в мире. Причиной аварии могло стать разрушение сварного шва в одном из его отсеков, пишет «Коммерсант». При этом в сентябре «Речной регистр» подтвердил пригодность дока к эксплуатации. Официальных выводов о причине катастрофы пока нет.