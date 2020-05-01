Мишустин не вернется в кресло премьер-министра. Отставку ему обеспечил коронавирус
Бывший глава Федеральной налоговой службы, назначенный в январе главой правительства на смену Дмитрию Медведеву – Михаил Мишустин временно сложил с себя обязательства в связи с положительным тестом на коронавирус. Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину по видеосвязи 30 апреля. Оценивая работу нового премьера и правительства по случаю 100 дней, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 апреля говорил, что Мишустин не приходил в правительство заниматься кризисным менеджментом, но работает в условиях кризиса «со всем самопожертвованием». Бизнес-омбудсмен Борис Титов в день отставки Мишустина на встрече с Путиным раскритиковал бездействие правительства и назвал его реакцию «неадекватной». Он прямо отметил: правительство недостаточно поддерживает экономику и граждан. Если говорить еще более откровенно – оно занималось раздачей обещаний, а не реальной помощью.
Без приставки «временный»
- Согласно социологическому опросу Фонда общественного мнения (ФОМ), 42% россиян давали оценку правительству Мишустина «скорее хорошо», а «скорее плохо» – 40%. Негативных оценок у правительства Медведева было немного больше – 47%. По данным Левада-центра, одобряло и не одобряло правительство Мишустина равное количество россиян – по 48%. Лично Мишустина положительно оценивал 51% респондентов, негативно – 39%.
- Глава ВЦИОМ Валерий Федоров говорил, что Мишустина не за что не одобрять. «Он новый, молодой и энергичный премьер». То же самое дословно пытался внушить пресс-секретарь Путина Песков: «Правительство блестящее, профессиональное, молодое, энергичное, слаженное». Но правда в том, что и одобрять Мишустина было не за что. Он и его правительство не сделали ровным счетом ничего для спасения экономики и россиян.
- Зачем же вообще нужен был Мишустин, ровесник Медведева, который выглядит на поколение его старше, а вовсе не молодо и энергично? Он потребовался Путину как человек, который разбирается в финансовых потоках. Его задачей было наладить контроль над расходованием средств по нацпроектам. Но сегодня нацпроект – глубоко вчерашний день. Бессмысленные проекты, придуманные с целью распилить бюджеты под чиновников, отправили в архив коронавирус и сильнейший экономический кризис за последние 20 лет. Стало очевидно: Мишустин – не тот человек, который сможет перезапустить экономику и выйти из кризиса. Блеклый премьер-технократ, он не соответствовал ни вызову времени, ни масштабу России.
- Болезнь – возможность для президента Путина сделать более удачное назначение. Издание «Медуза» обращает внимание на одну деталь: премьеры болели и уходили в отпуск, но никогда при этом не складывали свои полномочия, а исполняющих их обязанности не назначались отдельным указом, как это произошло с пока еще и.о. Мишустина Андреем Белоусовым. Путин назначил его руководить правительством отдельным указом. При этом статья 8 федерального конституционного закона о правительстве предписывает в случае временного отсутствия премьера исполнять его обязанности его заместителю. Это не требует дополнительного президентского указа. Напротив, указ требуется, если действующий глава кабмина освобождается от должности. В указе Путина «Об исполнении обязанностей председателя правительства» отсутствует слово «временный». Поэтому вполне возможно мы наблюдаем очередную спецоперацию президента, в то время как пропагандисты рассказывают о высокой температуре у Мишустина и его госпитализации (по другим источникам, у него хорошее самочувствие).
- Однако замена Мишустина на Белоусова не всем пришлась по душе. Дело в том, что Белоусова консультирует бывший помощник президента Сергей Глазьев, который выступает против действующей политики Центробанка и ее либерального курса. Сам Белоусов дирижист, сторонник мобилизационной экономики и госплана, за что неоднократно подвергался критике. Гражданам он может быть симпатичен своей нелюбовью к олигархам. До 5 мая он подготовит план поэтапного выхода из режима санитарных ограничений, а 6 мая доложит президенту о механизме помощи малому и среднему бизнесу. Это будет первая проверка Белоусова и его видения преодоления кризиса.
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