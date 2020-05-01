Мишустин не вернется в кресло премьер-министра. Отставку ему обеспечил коронавирус 369 0 Политика

Бывший глава Федеральной налоговой службы, назначенный в январе главой правительства на смену Дмитрию Медведеву – Михаил Мишустин временно сложил с себя обязательства в связи с положительным тестом на коронавирус. Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину по видеосвязи 30 апреля. Оценивая работу нового премьера и правительства по случаю 100 дней, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 апреля говорил, что Мишустин не приходил в правительство заниматься кризисным менеджментом, но работает в условиях кризиса «со всем самопожертвованием». Бизнес-омбудсмен Борис Титов в день отставки Мишустина на встрече с Путиным раскритиковал бездействие правительства и назвал его реакцию «неадекватной». Он прямо отметил: правительство недостаточно поддерживает экономику и граждан. Если говорить еще более откровенно – оно занималось раздачей обещаний, а не реальной помощью.