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Восточный экономический форум

«Мир раскусил Россию». За интервью Петрова и Боширова Россия получит «суровые» санкции

14 Сентября 2018 108 0 Тренды Политика
«Мир раскусил Россию». За интервью Петрова и Боширова Россия получит «суровые» санкции

12 сентября на Восточном экономическом форуме Владимиру Путину задали вопрос о предполагаемых отравителях Скрипалей. На заранее подготовленный вопрос президент ответил также заготовкой: власти нашли Алексея Петрова и Руслана Боширова. «Ничего там криминального нет», – заверил Путин и призвал подозреваемых в покушении на Скрипаля «куда-нибудь прийти», например – в СМИ.

«Это не глупо?»

Уже на следующий день, 13 сентября, Петров и Боширов вняли призыву президента, и пришли не куда-нибудь, а сразу на российский телеканал, ориентированный на аудиторию западных стран – Russia Today. Разговаривать они пожелали исключительно с главным редактором телеканала Маргаритой Симоньян. Еще одно условие – интервью должно было записываться в кабинете Симоньян, чтобы не вызывать ажиотаж среди журналистов.

Симоньян в начале разговора сообщила зрителям, что интервьюируемые сами позвонили ей на мобильный телефон. Позднее она пыталась убедить общественность, что номер ее мобильного знают все, даже курьеры редакции. В интернете ехидно замечают – «надо идти в курьеры». Дело в том, что найти в том же интернете номер мобильного телефона Симоньян практически невозможно. Что, кстати, вполне естественно и нормально для чиновника ее ранга. Однако это не стало препятствием для Петрова и Боширова.

В Великобританию, по их словам, они приехали, чтобы полюбоваться достопримечательностями. Посетили они Лондон и небольшой городок Солсбери, который назвали «прекрасным» и «туристическим городом». В нем они нацелились посмотреть «Солсберецкий собор» (на самом деле Солсберийский). Но было «не проехать, не пройти», поэтому товарищи ради 123-метрового шпиля собора и старинных часов вернулись в Солсбери на следующий день. Где находится дом Скрипаля, они не знали. Несмотря на то, что он в другой стороне от собора, Петров и Боширов проходили мимо него. Британские власти утверждают, что они распылили нервно-паралитическое вещество «Новичок» на ручку входной двери.

На интервью подозреваемые отрицали, что у них с собой был «Новичок». Интересно, что перевезли они его, по версии следствия, в упаковке от духов. «Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо?» – спросил Боширов. Между тем двух взрослых мужчин не смущает то, что они снимали один номер на двоих и около 30 раз за последнее время летали вдвоем в страны Евросоюза.

Естественно, в ГРУ Петров и Боширов никогда не работали. Они называются себя «предпринимателями средней руки» – занимаются фитнес-индустрией (Петров похож на атлета), работают с «витаминами и микроэлементами». Никаких подробностей о личной жизни, компании, которую они представляют, подозреваемые не раскрыли. Они попросили помощи и выразили надежду, что власти Великобритании извинятся перед ними за наговор.

«Мир раскусил Россию»

В МИДе Великобритании не нашлось двух мнений: представитель ведомства сказала, что правительству ясно – перед ними два сотрудника ГРУ, «которые использовали на наших улицах смертельный яд, незаконное химическое оружие». «Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня – как мы видели на протяжении всего времени – они отреагировали запутыванием вопроса и ложью», – заключили в МИДе.

«В последний раз, когда российские военные заявляли, что находятся в отпуске, в 2014 году, они вторглись на Украину. Пора остановить фейковые ТВ-программы – мир раскусил Россию», – заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Несмотря на попытки держать медийный удар – МИД РФ выпустил отвечать на нападки Марию Захарову, Запад не воспринял серьезно попытку России внести в дело отравления Скрипалей ясность. В частности ведущие английские газеты нашли интервью неубедительным. «Возможно, пропагандисты настолько привыкли лгать без последствий, что искренне думали, что этого объяснения будет достаточно», – пишет The Guardian. «Наиболее правдоподобное объяснение заключается в том, что интервью было сделано в первую очередь для телезрителей в России», – заключает редакция.

«Интервью, которому отвели главное место в российском государственном СМИ, сделало немного для международной поддержки версии Москвы о том, что она не причастна к атаке», – заключили в агентстве Bloomberg. И действительно, интервью не стало убедительным даже для российской аудитории, но еще раз продемонстрировало неуклюжесть внешней политики: сразу после эфира RT чиновники Госдепа США пообещали «суровые» санкции за отравление Скрипалей. Представитель Госдепартамента США Маниша Сингх, выступая в Конгрессе, заявила, что новые санкции затронут банковский сектор России.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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