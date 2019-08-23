Мир на пороге гонки вооружений, в России растет число долгожителей и первоклассников и другие новости

Разрыв договора СНВ-3 вслед за ДРСМД может привести к неконтролируемой гонке вооружений во всем мире из-за геополитических абмиций США. Об этом заявил и.о. постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН, которое было проведено по инициативе России из-за недавних ракетных испытаний США. Дипломат отметил, что договор об ограничении стратегических наступательных вооружений истекает в феврале 2021 года и находится «в зоне риска», поскольку ключевые фигуры в действующей американской администрации не заинтересованы в его сохранении. СНВ-3 был подписан в 2010-м Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Он предполагает взаимное сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Сегодня это единственный действующий между Россией и США договор об ограничении ядерных вооружений. Россия неоднократно заявляла, что готова обсудить продление его действия после 2021 года.

Шесть новых подводных лодок получит ВМФ России в 2020 году. Как сообщает ТАСС, такое масштабное обновление произойдет впервые за 28 лет, при том что новые субмарины начали поступать с 2013 года. В 2020 году российский флот получит от российских же судостроительных предприятий 2 обычных и 4 атомных подлодки. Завод «Севмаш» в 2020 году должен передать военным морякам первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег» и первую серийную лодку проекта 885М «Новосибирск», а также головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852. Компания «Адмиралтейские верфи» сдаст ВМФ РФ «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт».

Украинцам предложили заготавливать газ на зиму. Как сообщает ПРАЙМ, "Нафтогаз" запустил продукт "Газовый запас" и предложил жителям Украины сделать запасы газа на зиму, купив его сегодня по фиксированной «летней цене». Как отметил глава компании Андрей Коболев, предложение будет действовать до 25 сентября, на одну семью можно купить до 25 тысяч кубометров газа. Эти меры вызваны тем, что приняв соответствующее постановление правительства, Украина взяла на себя обязательства перед международными партнерами обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года. В прошлом году стоимость газа для населения на Украине выросла почти на четверть.

Новый рекорд поставлен в Маньчжурской зоне китайско-российской торговли. Как сообщают РИА Новости, за семь месяцев 2019 года ежедневный средний объем сделок здесь достиг 400 тысяч юаней. Китайско-российская торговая зона в Маньчжурии была создана по решению Госсовета КНР в 1992 году и сегодня основными направлениями ее работы стали пограничная торговля, туризм, общепит. Жители пограничного района могут купить беспошлинные товары из расчета 8 тысяч юаней на человека в день, а туристические автобусы напрямую проезжают в зону взаимной торговли через "специальный коридор".

Треть прямых иностранных инвестиций в РФ приходится на Дальний Восток Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что на регионы Дальнего Востока приходится в последние годы 33% всех прямых вложений иностранных компаний в нашу страну и этот показатель увеличился в 16 раз.

1,9 миллиона первоклассников примут российские школы в 2019 году. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства просвещения РФ Андрей Емельянов, это на 100 тысяч детей больше, чем в прошлом году. Он отметил, что благодаря работе в рамках национального проекта "Образование" образовательные организации всех типов с этого года обновляют свою инфраструктуру и создают более комфортные условия для учащихся.

В России сегодня проживает 20,6 тысячи граждан в возрасте старше 100 лет. К началу 2019 года, как пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата, поставлен новый рекорд по численности долгожителей в России. К 1 января 2019-го в стране было 20 582 человека, проживших более века. И это почти на 17% больше, чем в 2017-м. Численность россиян, которые перешагнули столетний рубеж, утроилась за последние восемь лет.