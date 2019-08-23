Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 АВГ, 10:28 МСК
USD (ЦБ)    65,6196
EUR (ЦБ)    72,8312

23 АВГ, 10:28 МСК
USD (ЦБ)    65,6196
EUR (ЦБ)    72,8312
﻿

Мир на пороге гонки вооружений, в России растет число долгожителей и первоклассников и другие новости

23 Августа 2019 37 0 Итоги недели
Мир на пороге гонки вооружений, в России растет число долгожителей и первоклассников и другие новости

Разрыв договора СНВ-3 вслед за ДРСМД может привести к неконтролируемой гонке вооружений во всем мире из-за геополитических абмиций США. Об этом заявил и.о. постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН, которое  было проведено по инициативе России из-за недавних ракетных испытаний США. Дипломат отметил, что договор об ограничении стратегических наступательных вооружений истекает в феврале 2021 года и находится «в зоне риска», поскольку ключевые фигуры в действующей американской администрации не заинтересованы в его сохранении. СНВ-3 был подписан в 2010-м Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Он предполагает взаимное сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Сегодня это  единственный действующий между Россией и США договор об ограничении ядерных вооружений. Россия неоднократно заявляла, что готова обсудить продление его действия после 2021 года.

 

Шесть новых подводных лодок получит ВМФ России в 2020 году. Как сообщает ТАСС, такое масштабное обновление произойдет впервые за 28 лет, при том что новые субмарины начали поступать с 2013 года. В 2020 году российский флот получит от российских же судостроительных предприятий 2 обычных и 4 атомных  подлодки. Завод «Севмаш» в 2020 году должен передать военным морякам первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег» и первую серийную лодку проекта 885М «Новосибирск»,  а также головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852. Компания «Адмиралтейские верфи» сдаст ВМФ РФ «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт».

 

Украинцам предложили заготавливать газ на зиму. Как сообщает ПРАЙМ, "Нафтогаз" запустил  продукт "Газовый запас" и предложил жителям Украины сделать запасы газа  на зиму, купив его сегодня по фиксированной «летней цене». Как  отметил глава компании Андрей Коболев, предложение будет действовать до 25 сентября, на одну семью можно купить до 25 тысяч кубометров газа. Эти меры  вызваны тем, что приняв соответствующее постановление правительства, Украина взяла на себя обязательства перед международными партнерами обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года. В прошлом году стоимость газа для населения на Украине выросла почти на четверть.

Новый рекорд поставлен в Маньчжурской зоне китайско-российской торговли. Как сообщают РИА Новости, за семь месяцев 2019 года ежедневный средний объем сделок здесь достиг 400 тысяч юаней. Китайско-российская торговая зона в Маньчжурии была создана по решению Госсовета КНР в 1992 году и сегодня основными направлениями ее работы  стали пограничная торговля, туризм, общепит. Жители пограничного района могут купить беспошлинные товары из расчета 8 тысяч юаней на человека в день, а туристические автобусы напрямую проезжают в зону взаимной торговли через "специальный коридор".

Треть прямых иностранных инвестиций в РФ приходится на Дальний Восток Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что на регионы Дальнего Востока приходится в последние годы 33%  всех прямых вложений  иностранных  компаний в нашу страну и этот  показатель увеличился в 16 раз.

1,9 миллиона первоклассников примут российские школы в 2019 году. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства просвещения РФ Андрей Емельянов, это на 100 тысяч детей больше, чем в прошлом году. Он отметил, что благодаря работе в рамках национального проекта "Образование" образовательные организации всех типов с этого года обновляют свою инфраструктуру и создают  более комфортные условия для учащихся.

В России сегодня проживает 20,6 тысячи граждан в возрасте старше 100 лет. К началу 2019 года, как пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата, поставлен новый рекорд по численности долгожителей в России. К 1 января 2019-го в стране было 20 582  человека, проживших более века. И это почти на 17% больше, чем в 2017-м. Численность россиян, которые перешагнули столетний рубеж, утроилась  за последние восемь лет.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Чип господдержки. Как правительство собирается выводить российскую микроэлектронику на новый уровень

Чип господдержки. Как правительство собирается выводить российскую микроэлектронику на новый уровень
Экономика

Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?

Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?
Исследования

Макс – 2019. На это стоит посмотреть

Макс – 2019. На это стоит посмотреть
События и факты

Крым в обмен на G8? Мировые лидеры заговорили о возвращении России в «Большую восьмерку»

Крым в обмен на G8? Мировые лидеры заговорили о возвращении России в «Большую восьмерку»
Политика

Узнай, страна

В Оренбургской области открыли самый крупный в регионе молочный комплекс «ЭкоНивы»

В Оренбургской области открыли самый крупный в регионе молочный комплекс «ЭкоНивы»

В Вологодской области созданы новые инфраструктурные объекты, сократившие расстояние до Центра РФ

В Вологодской области созданы новые инфраструктурные объекты, сократившие расстояние до Центра РФ

В Кировской области на птицефабрике открыли новый роботизированный цех с одним работником

В Кировской области на птицефабрике открыли новый роботизированный цех с одним работником

Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской выставке «Powerexpo Almaty»

Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской выставке «Powerexpo Almaty»

Новости дня

10:27 Мировые цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут
Школьный набор. В каких регионах России семьям дороже и дешевле всего собрать ребенка в школу?
Школьный набор. В каких регионах России семьям дороже и дешевле всего собрать ребенка в школу?
09:37 Марин Ле Пен заявила, что протесты против возвращения России в G8 – это абсурд Марин Ле Пен заявила, что протесты против возвращения России в G8 – это абсурд
08:24 Россиян предупреждают о распространении в стране тропических болезней из-за комаров Россиян предупреждают о распространении в стране тропических болезней из-за комаров
07:31 Россия установила рекорд по числу долгожителей Россия установила рекорд по числу долгожителей
22 АВГ, 23:16 В Белом доме назвали главное условие для возвращения России в G8 В Белом доме назвали главное условие для возвращения России в G8
22 АВГ, 22:26 Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Зрелища дороже хлеба? В России темпы роста индустрии развлечений опережают мировые
Зрелища дороже хлеба? В России темпы роста индустрии развлечений опережают мировые
22 АВГ, 21:58 Госдеп назвал причины нарушения Россией ДРСМД Госдеп назвал причины нарушения Россией ДРСМД

Узнай, страна!

09:57 В Оренбургской области открыли самый крупный в регионе молочный комплекс «ЭкоНивы» В Оренбургской области открыли самый крупный в регионе молочный комплекс «ЭкоНивы»
На чье благо? Власти России решают судьбу средств Фонда национального благосостояния
На чье благо? Власти России решают судьбу средств Фонда национального благосостояния
06:38 Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской выставке «Powerexpo Almaty» Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской выставке «Powerexpo Almaty»
22 АВГ, 14:14 Ивэнерго обеспечил электроснабжение завода по производству бетона Ивэнерго обеспечил электроснабжение завода по производству бетона
22 АВГ, 12:16 В Тамбовской области состоялась премьера песни «Российский флаг» В Тамбовской области состоялась премьера песни «Российский флаг»
20 АВГ, 12:43 Предпринимателей Удмуртской Республики приглашают стать участниками IV Дальневосточного форума Предпринимателей Удмуртской Республики приглашают стать участниками IV Дальневосточного форума
20 АВГ, 10:49 В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России
Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?
Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?
19 АВГ, 13:28 Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России
16 АВГ, 18:20 В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона
16 АВГ, 14:09 Вологодская ТПП планирует организацию реверсных бизнес-миссий Вологодская ТПП планирует организацию реверсных бизнес-миссий
16 АВГ, 13:37 Эксперт ТПП РФ Владимир Маслов: Цифровая трансформация: регулятивные песочницы Эксперт ТПП РФ Владимир Маслов: Цифровая трансформация: регулятивные песочницы
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Битва за Арктику. США проигрывают России?
Битва за Арктику. США проигрывают России?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Seldon news
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter