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ИЗМИР

Минобороны опубликовало план «Барбаросса», Украина ввела санкции против «Единой России» и другие новости пятницы

22 Июня 2018 118 0 Тренды События и факты
Минобороны опубликовало план «Барбаросса», Украина ввела санкции против «Единой России» и другие новости пятницы

Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте исторические документы, связанные с началом Великой Отечественной войны, в том числе трофейную карту немецкого плана «Барбаросса». Семьдесят семь лет назад в этот день фашистская Германия вторглась на территорию СССР. Началась Великая Отечественная война.

ОПЕК рекомендовала входящим в него и присоединившимся к картелю странам повысить суммарную добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Не все страны картеля поддержали предложение.

Повышение пенсионного возраста позволит увеличить численность трудоспособного населения России более чем на 12 млн человек к 2036 году, прогнозируют аналитики Moody's. Сейчас расходы на пенсионное обеспечение являются самой затратной статьей бюджета, говорится в материале «РБК». Так в 2017 году трансферт федерального бюджета в пенсионный фонд составил 2,07 трлн руб. или 2,25% ВВП.

Украина ввела санкции против российских юридических и физических лиц. В него вошли семь политических партий, в том числе «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Их активы заблокируют на территории Украины, запретят выводить капиталы за пределы страны, ограничат выдачу наличных денег по банковским картам. Всего в список попали 30 юридических лиц. Среди физических лиц – российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги.

Бойкот ЧМ по футболу провалился, в том числе и на политическом уровне. Так, например, на матч сборной Японии в Саранск прилетела принцесса Хисако Такамадо. Это был первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за сто лет. Кроме того, по оценкам российского МИД, на чемпионат мира приехало более двух миллионов болельщиков, пишет «РИА Новости».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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