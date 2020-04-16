Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
16 АПР, 11:06 МСК
USD (ЦБ)    73,7145
EUR (ЦБ)    80,6731

16 АПР, 11:06 МСК
USD (ЦБ)    73,7145
EUR (ЦБ)    80,6731
Коронавирус
﻿

Министру экономики не дали кредит на зарплату. Помощь правительства не работает

16 Апреля 2020 791 0 Экономика
Министру экономики не дали кредит на зарплату. Помощь правительства не работает

Глава Минэкономразвития Максим Решетников позвонил в два крупнейших российских банка и попробовал взять кредиты на зарплату сотрудникам по нулевой ставке. Специально для выдачи таких кредитов Центробанк выделил 150 млрд руб. банкам, чтобы компенсировать ставку в 4% и помочь компаниям малого и среднего бизнеса выплатить в апреле сотрудникам один МРОТ (12 тыс. руб.). Но, к сожалению, даже у министра ничего не вышло: в одном крупнейшем банке ему сказали, что постановление правительства о запуске программы еще не подписано, а во втором пообещали выдать кредит, но только в мае.

Отказывают даже министру

  • «Решил проверить это лично», – написал в Instagram министр экономического развития Максим Решетников о том, как два крупнейших банка страны (не будет называть их) выдают беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам малого и среднего бизнеса. Два звонка показали: в «зеленом» банке сослались на неподписанное постановление правительства, в «синем» – пообещали прокредитовать министра в мае. Решетников обратился к руководству банков и попросил их обратить на это внимание.
  • Для полной картины Решетникову надо было позвонить в три других банка, уполномоченных выдавать кредиты малому бизнесу под нулевую ставку. В ближайшее время к программе присоединятся еще 25 кредитных организаций.
  • Из-за пандемии китайского вируса правительство и Центробанк запустили программу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса: с апреля по 1 октября компании могут взять кредиты на 12 месяцев по ставке 0% на первые полгода и ставке 4% на последующие шесть месяцев. Правда, «могут» – здесь, пожалуй, лишнее слово.
  • Сразу после запуска проекта бизнес-омбудсмен Борис Титов говорил, что российские банки отклоняют большинство заявок на получение зарплатных кредитов. Пришлось подключиться министру Решетникову. Мониторинг Минэкономразвития показал, что из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд руб. были одобрены заявки только на 1,5 млрд руб., а реально выдано – 400 млн руб.

Почему отклоняют

  • Банки отклоняют 80% заявок, показывала «контрольная закупка» бизнес-омбудсмена, которую он провел в 29 из 85 регионов России. По словам Титова, в 18% случаев основания у отказа не было, в 23% случаев банки сочли заемщиков представителями не подходящих видов экономической деятельности, а еще 28% заявок были отклонены из-за отсутствия у компании зарплатного проекта в банке.
  • Президент России Владимир Путин потребовал от правительства упростить доступ бизнеса к «нулевым кредитам» и распространить программу на средние и крупные предприятия. Министр Решентников также отметил, что стабилизация экономики России будет зависеть от того, «как принимаемые правительством решения реализуются в реальном секторе экономики».

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Цена Победы. Сколько пожертвовали на оборону советские люди в Великую Отечественную войну?

Цена Победы. Сколько пожертвовали на оборону советские люди в Великую Отечественную войну?
Общество

США выставят счет Китаю за коронавирус. Вашингтон может списать 1,2 трлн долларов долга

США выставят счет Китаю за коронавирус. Вашингтон может списать 1,2 трлн долларов долга
Экономика

Путин пообещал поддержать бизнес из расчета 12130 рублей на сотрудника

Путин пообещал поддержать бизнес из расчета 12130 рублей на сотрудника
Экономика

Хроники коронавируса составил председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка

Хроники коронавируса составил председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка
Интервью и комментарии

Узнай, страна

В Ростовской области запущено первое в России производство элитного обезалкоголенного вина

В Ростовской области запущено первое в России производство элитного обезалкоголенного вина

В Севастополе заложили треть новых площадей виноградников из запланированных 400 гектаров

В Севастополе заложили треть новых площадей виноградников из запланированных 400 гектаров

В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров»

В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров»

В Новосибирске разработали самоочищающиеся ткани с наночастицами для производства защитных костюмов

В Новосибирске разработали самоочищающиеся ткани с наночастицами для производства защитных костюмов

Новости дня

10:58 Сергей Собянин подписал еще один пакет мер для поддержки бизнеса Сергей Собянин подписал еще один пакет мер для поддержки бизнеса
Главврач Коммунарки победил коронавирус
Главврач Коммунарки победил коронавирус
10:54 США: Россия испытала противоспутниковую ракету США: Россия испытала противоспутниковую ракету
10:23 Завершился обмен пленными между Украиной и ДНР Завершился обмен пленными между Украиной и ДНР
09:31 Экономика России потеряет почти 18 трлн рублей из-за коронавируса Экономика России потеряет почти 18 трлн рублей из-за коронавируса
09:14 Fox News: китайский "нулевой" пациент заразился в лаборатории Уханя Fox News: китайский "нулевой" пациент заразился в лаборатории Уханя
08:53 Глава Минэкономразвития лично проверил, как банки выдают кредиты МСП Глава Минэкономразвития лично проверил, как банки выдают кредиты МСП
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
08:48 ЦБ РФ поддержал идею увеличения лимита операций по картам без ввода пин-кода ЦБ РФ поддержал идею увеличения лимита операций по картам без ввода пин-кода

Узнай, страна!

15 АПР, 17:44 В Ростовской области запущено первое в России производство элитного обезалкоголенного вина В Ростовской области запущено первое в России производство элитного обезалкоголенного вина
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
15 АПР, 17:08 В Севастополе заложили треть новых площадей виноградников из запланированных 400 гектаров В Севастополе заложили треть новых площадей виноградников из запланированных 400 гектаров
15 АПР, 16:34 В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров» В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров»
15 АПР, 15:26 В Новосибирске разработали самоочищающиеся ткани с наночастицами для производства защитных костюмов В Новосибирске разработали самоочищающиеся ткани с наночастицами для производства защитных костюмов
15 АПР, 14:58 В Нижнем Новгороде запускают серийное производство бактерицидных рециркуляторов и аппаратов ИВЛ В Нижнем Новгороде запускают серийное производство бактерицидных рециркуляторов и аппаратов ИВЛ
15 АПР, 14:17 В Бурятии начали строить мост через реку Уду и Транссиб за 7,5 млрд рублей В Бурятии начали строить мост через реку Уду и Транссиб за 7,5 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
15 АПР, 13:30 Из Ульяновска впервые отправили в Данию лопасти российского производства для ветроустановок Из Ульяновска впервые отправили в Данию лопасти российского производства для ветроустановок
14 АПР, 15:28 В Приморском крае находкинские судостроители впервые заложили судно-краболов В Приморском крае находкинские судостроители впервые заложили судно-краболов
14 АПР, 15:01 В Тверской области на первом в России полигоне прошли испытания беспилотников для борьбы с COVID-19 В Тверской области на первом в России полигоне прошли испытания беспилотников для борьбы с COVID-19
14 АПР, 14:39 В Кемерово на механическом заводе за одну ночь сделали промышленный образец клапана для аппарата ИВЛ В Кемерово на механическом заводе за одну ночь сделали промышленный образец клапана для аппарата ИВЛ
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter