Министру экономики не дали кредит на зарплату. Помощь правительства не работает 791 0 Экономика

Глава Минэкономразвития Максим Решетников позвонил в два крупнейших российских банка и попробовал взять кредиты на зарплату сотрудникам по нулевой ставке. Специально для выдачи таких кредитов Центробанк выделил 150 млрд руб. банкам, чтобы компенсировать ставку в 4% и помочь компаниям малого и среднего бизнеса выплатить в апреле сотрудникам один МРОТ (12 тыс. руб.). Но, к сожалению, даже у министра ничего не вышло: в одном крупнейшем банке ему сказали, что постановление правительства о запуске программы еще не подписано, а во втором пообещали выдать кредит, но только в мае.