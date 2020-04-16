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Министру экономики не дали кредит на зарплату. Помощь правительства не работает
16 Апреля 2020 791 0 Экономика
Глава Минэкономразвития Максим Решетников позвонил в два крупнейших российских банка и попробовал взять кредиты на зарплату сотрудникам по нулевой ставке. Специально для выдачи таких кредитов Центробанк выделил 150 млрд руб. банкам, чтобы компенсировать ставку в 4% и помочь компаниям малого и среднего бизнеса выплатить в апреле сотрудникам один МРОТ (12 тыс. руб.). Но, к сожалению, даже у министра ничего не вышло: в одном крупнейшем банке ему сказали, что постановление правительства о запуске программы еще не подписано, а во втором пообещали выдать кредит, но только в мае.
Отказывают даже министру
- «Решил проверить это лично», – написал в Instagram министр экономического развития Максим Решетников о том, как два крупнейших банка страны (не будет называть их) выдают беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам малого и среднего бизнеса. Два звонка показали: в «зеленом» банке сослались на неподписанное постановление правительства, в «синем» – пообещали прокредитовать министра в мае. Решетников обратился к руководству банков и попросил их обратить на это внимание.
- Для полной картины Решетникову надо было позвонить в три других банка, уполномоченных выдавать кредиты малому бизнесу под нулевую ставку. В ближайшее время к программе присоединятся еще 25 кредитных организаций.
- Из-за пандемии китайского вируса правительство и Центробанк запустили программу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса: с апреля по 1 октября компании могут взять кредиты на 12 месяцев по ставке 0% на первые полгода и ставке 4% на последующие шесть месяцев. Правда, «могут» – здесь, пожалуй, лишнее слово.
- Сразу после запуска проекта бизнес-омбудсмен Борис Титов говорил, что российские банки отклоняют большинство заявок на получение зарплатных кредитов. Пришлось подключиться министру Решетникову. Мониторинг Минэкономразвития показал, что из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд руб. были одобрены заявки только на 1,5 млрд руб., а реально выдано – 400 млн руб.
Почему отклоняют
- Банки отклоняют 80% заявок, показывала «контрольная закупка» бизнес-омбудсмена, которую он провел в 29 из 85 регионов России. По словам Титова, в 18% случаев основания у отказа не было, в 23% случаев банки сочли заемщиков представителями не подходящих видов экономической деятельности, а еще 28% заявок были отклонены из-за отсутствия у компании зарплатного проекта в банке.
- Президент России Владимир Путин потребовал от правительства упростить доступ бизнеса к «нулевым кредитам» и распространить программу на средние и крупные предприятия. Министр Решентников также отметил, что стабилизация экономики России будет зависеть от того, «как принимаемые правительством решения реализуются в реальном секторе экономики».
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