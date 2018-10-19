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Миллиардеры в России богатеют быстрее всех в мире, а количество миллионеров растет. Что происходит?

19 Октября 2018 310 0 Экономика
Миллиардеры в России богатеют быстрее всех в мире, а количество миллионеров растет. Что происходит?

Пока доходы обычных россиян продолжают падать, отечественные миллиардеры не прекращают богатеть. Причем, как выяснил Bloomberg, делают они это быстрее всех в мире. За последний год самые богатые люди России смогли увеличить свое состояние почти на 11%, и это несмотря на санкции и плохое состояние российской экономики. Таких результатов не смогли добиться миллиардеры ни из одной другой страны мира. Более того, в стране растет число долларовых миллионеров, а параллельно – людей за чертой бедности. Колоссальными темпами увеличивается неравенство.

Самые богатые

Состояние десяти самых богатых россиян в процентном выражении выросло больше, чем состояние бизнесменов из любой другой страны – об этом свидетельствует исследование Bloomberg Billionaires Index. За год эти люди смогли увеличить свое состояние на 10,8%. В то время как 10 самых богатых жителей США увеличили свое состояние только на 7,5%, британцы итого меньше – на 3,4%.

По оценке Bloomberg, состояние богатейшего россиянина, совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона составляет 21 млрд долларов. Агентство сообщает, что на фоне резкого скачка цен на нефть увеличилось состояние следующих держателей крупных состояний: Михельсон (плюс 4,3 млрд долларов за год), еще один акционер НОВАТЭКа Геннадия Тимченко (плюс 4 млрд долларов), а также владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (плюс 3,5 млрд долларов).

Кроме этого, за 12 месяцев существенно пополнилось состояние следующих миллиардеров: акционер EuroChem Андрей Мельниченко (плюс 2,27 млрд долларов), Роман Абрамович (плюс 1,91 млрд долларов) и владелец НЛМК Владимир Лисин (плюс 1,88 млрд долларов).

Хуже всего дела обстоят у китайских миллиардеров, где бизнесмены потеряли за последний год порядка 27%. Это произошло по причине распродажи активов компаний, которые работают в сферах технологического бизнеса и недвижимости. Наглядный пример: богатейший китаец и владелец Alibaba Джек Ма за двенадцать месяцев потерял 7,5 млрд долларов.

Санкции не имеют значения

Однако как же и когда российские миллиардеры успевают богатеть? Особенно с учетом того, что вопрос санкций никто не отменял. Более того, он рискует обостриться в самое ближайшее время. Как отмечает директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков, у санкций нет положительного эффекта, в том плане, что «какие-то вещи у нас идут за счет импортозамещения, какие-то вещи внутри страны у нас начали развиваться».

«Опять-таки, на добывающую отрасль, вещи, связанные с экспортом нефти и газа, санкции в таком смысле не влияют. Там идет речь об ограничении финансирования компаний, тех же государственных, но на экспорте и экспортных ценах это не сказывается, потому что цены на нефть растут. Опять-таки это Ближний Восток – Саудовская Аравия и так далее. Нефть покупают, она дорогая, соответственно, деньги приходят в любом случае. И со стройкой тоже, потому что санкции санкциями, а инфраструктурные проекты, стройки дорог, мостов, нефтепроводов не заканчиваются», – заключает эксперт.

А как же миллионеры?

Количество миллионеров в России также продолжает увеличиваться. Количество тех, кто располагает активами, стоимость которых оценивается в 1 млн долларов и более (High Net Worth Individuals, HNWI), за прошлый год увеличилось на 4%: с 182,1 тыс. до 189,5 тыс. человек. Об этом сообщает компания Capgemini, подготовившая доклад World Wealth Report 2018.

В итоге, Россия достигла своеобразного рекорда по количеству долларовых миллионеров (для сравнения: в 2008 году в России их было вдвое меньше – всего 97,1 тыс. человек). Но, тем не менее, если сравнивать с прошлым годом, то собственно рост пошел на резкое замедление. Так, 2016 году количество HNWI в нашей стране увеличилось сразу на 19,7%, и это также стало самым высоким результатом в мире.

Вместе с этим, как и прежде, Россия находится на 15-м месте в рейтинге по общему количеству миллионеров. И по этому показателю обгоняет ту же Саудовскую Аравию (179 тыс.), Бразилию (171 тыс.) и Норвегию (170 тыс.).

Тем временем…

Пока одни россияне богатеют, другие практически сводят концы с концами. Так, согласно информации, обозначенной в докладе Росстата, в сентябре реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 1,5% в годовом выражении. Как пишет РБК, это еще больше, чем в августе – тогда падение составило 0,9%. Вывод можно сделать один: после динамики, которая наблюдалась в течение 8 месяцев, реальные доходы обычных россиян вот уже второй месяц подряд пребывают в отрицательной динамике.

Реальные располагаемые доходы – это доходы, которые были скорректированы на уровень инфляции и которые не учитывают обязательные платежи. По словам директора аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилла Тремасова, в сентябре инфляция составила 3,4% в годовом выражении. В этом плане ускорение инфляции, как убежден эксперт, является одним из ключевых факторов падения реальных доходов.

При этом, по словам эксперта, продолжившийся рост номинальных и реальных зарплат граждан России в сентябре не смог поддержать реальные доходы граждан. Динамика показателя заработной платы, представляемая Росстатом, не показывает реальную ситуацию с зарплатами в экономике, полагает Тремасов.

«Это бумажный эффект. Если бы зарплаты росли на такую величину, как показывает Росстат, у нас бы был просто потребительский бум и намного более высокая инфляция», – заключил Тремасов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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