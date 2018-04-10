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Миллиардеры похудели. Сколько потеряли российские олигархи из-за санкций США

10 Апреля 2018 40 0 Тренды Экономика
Миллиардеры похудели. Сколько потеряли российские олигархи из-за санкций США

За один день, после того как были введены новые американские санкции, российские миллиардеры потеряли порядка 15 млрд долларов. Эти данные приводятся на основании обновленного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который входят 500 самых богатых людей мира. Рейтинг обновляется по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке.

Кто сколько потерял

По версии Bloomberg, потери понесли 26 из 27 самых богатых россиян, которые были включены в индекс миллиардеров. В общей сложности на фоне обрушения фондового рынка они потеряли 16 млрд долларов.

Больше всего потерял главный владелец «Норникеля» Владимир Потанин, который, как отмечает РБК, не был включен в санкционный список. Бизнесмен лишился 2,25 млрд долларов. Вторым по убыткам идет президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, потерявший 1,37 млрд долларов. Третий – «санкционный бизнесмен» Виктор Вексельберг, потерявший 1,28 млрд долларов.

Если говорить об Олеге Дерипаске, то сумма его убытков в «черный понедельник», как отмечает Bloomberg, составила 905 млн долларов. Если же говорить о его общих потерях, начиная с пятницы, то они составляю 2 млрд долларов.

Версия Forbes

Ранее Forbes подсчитал: 50 самых богатых россиян за один день потеряли порядка 11,7 млрд долларов. Как отмечало издание, состояние Дерипаски и Потанина сократилось на 1,3 млрд долларов у каждого, а у Вексельберга — на 908 млн долларов, Керимов потерял 813 млн.

Также наибольшие потери понесли следующие представители российского бизнеса: Леонид Михельсон (755 млн долларов), Геннадий Тимченко (716 млн долларов), Владимир Лисин (578 млн долларов), Роман Абрамович (534 млн долларов), а также Вагит Алекперов (519 млн долларов) и Алексей Мордашов (489 млн долларов).

Потери фондового рынка

Если говорить о показателях российского фондового рынка, то за один день было потеряно 820 млрд руб. капитализации. Как сообщает BFM, по итогам закрытия торгов в минувший понедельник индекс Московской биржи потерял порядка 8%, а индекс РТС рухнул почти на 11,5%.

В ходе торгов «красным цветом» отметилось большинство бумаг. Лидерство в падении фиксировала то одна, то другая компания. В конечном итоге, больше всего потерь было зафиксировано у «Русала» (минус 20%), у «Мечела» (минус 19%) и у «Полюса» (минус 16%). Последняя компания, к слову говоря, является собственностью сына миллиардера Сулеймана Керимова.

Кроме этого, потери зафиксированы и у Сбербанка (минус 17%). Его убытки объясняются тем, что банк кредитовал российские компании, попавшие под санкции США, включая «Русал». В убытках оказался и «Норникель» (минус 14%), где Дерипаска является владельцем долей и чьи акции заложены по кредиту «Русала» перед Сбербанком.

Как считают аналитики, все происходящее – это «плата за беспечность и недооценку рисков». Кроме того, по их словам, инвесторы долгое время надсмехались над расширениями санкционного списка США, подчеркивая, что эти ограничения не играют для бизнеса никакой роли.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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